Венера влезе във Везни, какво очаква зодиите?

Планетата на любовта, романтиката и красотата Венера влезе в знака на Везни на 13-и октомври и ще остане там до 6-и ноември. През периода любовта е във въздуха и всички стават по-чаровни. Събитието ни напомня, че животът трябва да се споделя, празнува и че трябва красотата да е навсякъде около нас. Какво да очаква всяка зодия? Ето прогнозата на „People“.

Овен

Падат си по специален човек? Или им липсва стар приятел? Сега ще пишат на този приятел, че им липсва или най-накрая ще проведат прочувствен разговор, който ще изясни нещата с някого. Може и някой да им докаже, че копнее за връзка с тях.

Телец

Любовта е в детайлите. Сладките жестове – това някой да помни какво кафе обичат и да им помогне със списъка със задачи, показва колко ценени са Телците. Това значи много за тях.

Близнаци

Във връзките и отношенията отново цари игривост. Нощ, прекарана навън, може да се превърне в нещо незабравимо. Лек флирт ще стане романтична случка – като от филм. Независимо дали говорим за среща или творчески проект, навсякъде има искри.

Рак

Сърцето им е в дома им и те превръщат жилището си в красиво място. Прекарват уютни вечери вкъщи – готвят с половинката, палят свещи, провеждат важни разговори и така чувстват дома си като сакрално пространство. Специален човек може да ги запознае със семейството си.

Лъв

Думите им сега съдържат магия, така че да ги използват мъдро. Всичко – от любовни писма до среднощни разговори, дори и остроумни съобщения в груповия чат, всичко това може да ги сближи с някой. Разговорите се задълбочават във флирт, а флиртът в романтична връзка.

Дева

Любовта се усеща като практична, но и романтична за тях. Някой ще им подари значим подарък или пък просто ще иска да раздели вкусния си десерт с тях. Може пък и да докаже лоялността си с действията си. Това им напомня, че романтиката не е в думите, а в постъпките.

Везни

Стават кокетни, когато Везни е в техния знак. Всички погледи са вперени в тях и направо блестят! Много магнетични са, няма как това да бъде игнорирано. Всички го забелязват. Да очакват комплименти, обожатели. Усещат тръпката от това всеки да ги харесва.

Скорпион

Стартите чувства отново се появяват, и то по начини, които ще ги изненадат. Стара тръпка се връща в живота им. Скорпионите може да мечтаят за човек, когото са мислили, че са забравили напълно. Период на тайни копнежи и eмоционални връзки.

Стрелец

Приятелите може да се превърнат в нещо повече. Обикновено излизане може да размие границите между платоничното и романтичното. Или Стрелците може да се почувстват привлечени от човек от приятелския си кръг и да усетят, че съдбата има пръст в това. Любовните истории започват на съвсем обикновени места.

Козирог

Романтиката среща амбицията. Някой ще се възхити от това колко амбициозни и мотивирани са Козирозите в работата. И ще иска да създаде нещо специално с тях. Или пък тези зодии ще срещнат потенциалния си партньор, благодарение на колега. Публичните прояви на привързаност сега им се струват романтични.

Водолей

Сега любовта се усеща като приключение и Водолеите напълно се отдават на това. Спонтанна екскурзия, ново изживяване с любимия човек или романтична връзка с човек с различен бекграунд – това им носи вълнение. Нека разширят хоризонта си.

Риби

Напрежение под повърхността. Може да става дума за среднощни разговори, споделяне на тайни моменти на страст, промени – много емоционални неща ще им се случват сега. Някой може да спечели доверието им и Рибите да искат да му дадат всичко.