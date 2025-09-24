Венера в Дева – какво чака зодиите?

Планетата на любовта, красотата и романтиката Венера влезе в земния знак Дева на 19-и септември и ще остане там до 13-и октомври. Ставаме по-практични в любовта. Ако нещата трябва да бъдат поправяни, ще бъдат поправени. Романтичните жестове могат да поправят връзките, които са били с много проблеми. Сега е време да анилизираме и разберем много неща за себе си. Ето какво да очаква всяка зодия, според британския „Cosmopolitan“.

Овен

Те са хора с голям апетит, имат нужда от дейност и действие. За да са заети, да се забавляват. Скуката е техен враг, особено в любовта. Така че – нека внесат разнообразие, вълнение, новини и приключения в любовния си живот. Срещи, пътувания, филмови вечери вкъщи, разходки сред природата, големи жестове, закуски в леглото, събирания с приятели – всичко това да присъства в календара им. Така цъфтят и дават най-доброто от себе си на партньора си.

Телец

Трябва да поправят някои неща в най-ценните си връзки. Да бъдат чути, да се застъпят за себе си, да се почувстват разбрани и да им обърнат внимание. Понякога оставят нещата да се изплъзнат и не действат на момента и така се случват неочаквани неща. Така че – да помолят за резюме и оценка. Да споделят за последните неща, които са ги разстроили и да обяснят защо не реагират на момента. Да се уверят, че са напълно разбрани, но и да оставят време на другите да попият информацията.

Близнаци

Добър период за техния любовен живот. Винаги са заети да вършат практични неща, които помагат, внимателни са към хората, които обичат, казват, че не искат големи неща. Партньорите им се плашат, само когато Близнаците станат тихи. Сега следва благоприятен период за тях, всичко си идва на мястото. Връзката, която искаха да построят – построена е. Привличането е взаимно. Жестовете и важното предложение идват. Просто трябва да се грижат за себе си, да се фокусират над желанията на сърцето си, да ценят себе си.

Рак

Раците ще бъдат наистина честни с даден човек по време на този период. Ще поговорят, ще изразят себе си напълно и дълбоко. Трябва добре да чуят и отговора на този човек. Ще има предизвикателства. Да осмислят нещата и тогава да отговорят спокойно. Да не свеждат глава, но и да не влизат в битка. Да бъдат открити и спокойни. Така по-лесно ще се разберат с този човек, ще има ново ниво на доверие и връзка. Ще се сближат, но първо трябва да решат проблема.

Лъв

Венера се премести от техния знак в Дева и с тази промяна идва нова серия от тайни обожатели, тръпки, флиртове. Всеки транзит на Венера ги подновява! Лъвовете винаги привличат внимание, заради харизмата си. Все пак, може да има някой много специален човек в тази група от ухажори. И това може да е най-тихият човек (възможно е някой земен знак). Обвързаните да затрупат партньора с комплименти и прояви на привързаност. Да му кажат кои са най-хубавите им спомени с него и да обяснят защо го обичат толкова.

Дева

Венера е в техния знак и е нормално да са доста повлияни от този транзит. Това помага нещата да се случват по техния начин. Така че – перфектен момент да кажат какво мислят за любовния си живот, да направят промяна или да поканят на кафе човек, когото харесват. Периодът е пълен с игривост, привързаност, приятелство, дори детински емоции. Ще се забавляват с партньора най-много, ако правят смешни и нелепи неща. Да пият милкшейк, да ходят на увеселителен парк, да са на къмпинг, да пътуват до морето и т.н. Така любовта и привързаността стават по-големи.

Везни

Справедливостта е основна тема за тях през периода. Нещо, което е било погрешно, нечестно или невярно – сега ще бъде поправено. Нещата се обръщат в тяхна полза. Това, което ги е наранило – сега ще получат извинение за него, счупеното ще бъде поправено, или Везните ще открият какво точно е станало в дадена ситуация. Това важи най-вече за любовния им живот. И тези зодии ще се почувстват много добре. Щом миналото си тръгне, ще могат да продъжат лесно към бъдещето. Необвързаните може да бъдат очаровани от човек от техния знак. Да отворят сърцето си към него.

Скорпион

Венера в Дева е изненадващо чудесен, магичен транзит, който дава живот на най-смелите им романтични фантазии. И им показва пътя и начините, по които могат да сбъднат искреното си желание. Какъв е идеалът им за любовта? Да си го представят, да му вдъхнат живот, да повярват в него и да направят стъпки към това. Числото 9 може да е ключов и значим за тях. Да са присъстващи, да изследват, да задават въпроси, да се оглеждат за възможности. Вселената заговорничи, за да сбъдне любовните им мечти.

Стрелец

Практичност, реалност, действия – това е доказана тактика да получат това, което искат. Така че – да спазват това. Да правят нещата, които ще им донесат желания успех в любовния живот. Може да е тоалет, който привлича вниманието, жест, който усмихва партньора или действие, което повдига духа им и насърчава увереността им. Да направят нещо позитивно. Късметлии са, когато действат смело. Късметът винаги отговаря, когато го потърсят. Нека са активни, ще стимулира любовния им живот.

Козирог

Отдадеността и дългосрочните връзки са в природата на Козирозите. Може да флиртуват, да имат тръпки, ухажори, но истинското им желание е да има нещо сериозно, стабилно, да строят бъдеще. Сега трябва да направят оценка на любовния си живот. С правилния човек ли са и преследват ли правилния човек? Създадоха ли правилната среда в любовния си живот? Имат ли еднаква цел с партньора? Планират ли бъдещето? Трябва да проведат някои разговори и да направят поправки.

Водолей

Венера в Дева иска да погледнат назад в любовния си живот. И да видят какви уроци са научили, каква мъдрост са събрали, какви ценности са придобили. Емоциите притихнаха и сега раните заздравяха. Могат да изминат дълъг път. Научиха много. Преживяха доста неща, оцеляха, вярваха и обичаха. Да помислят какво научиха и как могат да продължат напред. Силата им показва, че някъде там има скрити скъпоценни камъни. Чакат ги благословии, хубави обрати, мъдрости, които ще ги усмихнат и ще ги накарат да се чувстват добре. Някой специален Лъв може да влезе в живота им!

Риби

Венера в Дева ги тегли към реалности, които биха предпочели да избегнат и да пренебрегнат. Ще трябва да се справят с някои трудни и изискващи усилия неща. Но транзитът им дава подаръците и силите, от които имат нужда, за да преминат през тези трудности. Да видят кое се нуждае от внимание в любовния им живот. И да се отправят към него с увереност. Рибите ще трябва да взимат решения. Решенията оформят изходи. Новите решения водят до по-добър изход. Да направят списък кое е тествано, изчезващо, счупено или липсва в любовния им живот. И да вземат смели решения. Ако направят това, чудесата ще последват.





