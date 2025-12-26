Венера в Козирог – какво очаква зодиите?

Планетата на любовта и романтиката Венера влезе в знака на Козирог на 24-и декември. Тя ще остане там до 17-и януари. Сега е време да направим мъдри и добре обмислени избори. Определяме какви са връзките, стабилизираме някои отношения, а други – премахваме от живота си, ако вече са загубили своя смисъл. Ето какво да очаква всяка зодия, според „Nss g-club“.

Овен

Вече се влюбват повече с главата си, а не със сърцето си. Странно за тях. Но Венера ги кара да избират правилно, не само да желаят и копнеят. Отговорен човек ги привлича повече от обикновено. Растат.

Телец

Най-сетне – транзит, който говори на техния език. Идва бавна любов, чувствена и земна. Сериозните връзки се задълбочават, флиртове и тръпки стават по-значими и смислени. Комфорт и страст за Телците.

Близнаци

По-малко обикновени флиртове за Близнаците. Следват повече некомфортни въпроси. Венера иска дълбочина и постоянство. Ако някой ги приеме сериозно, може да изненадат себе си и да създадат сериозна връзка.

Рак

Връзките стават огледало. Искат сигурност, но трябва и да я предложат. Перфектно време да изяснят нещата, да направят отношенията официални или да оставят нещата в миналото. Нужна е зряла любов, дори да е страшничко.

Лъв

По-малко драма, повече действия. Венера в Козирог ги учи, че любовта не означава само да бъдат забелязвани, но и да са там за другия. Земен и отговорен човек кара сърцето им да бие по-силно от очакваното.

Дева

Чувстват се спокойни. Яснота, отдаденост, свързаност, последователност – това ще има за тях. Чудесен момент да построят нещо стабилно или да разберат кой наистина заслужава тяхното време. Фина, но и интензивна страст за тях.

Везни

Венера е техен пътеводител. Но сега ги тества. Ще има по-малко ненужни компромиси, повече уважение на техните нужди. Ако една връзка не е балансирана, веднага ще го осъзнаят.

Скорпион

Усещат дълбоко, магнетично желание и много добре подбират хората около себе си. Откриват се истински само пред тези, които могат да се справят с тяхната интензивност. Малко, но добри. И абсолютно истински хора.

Стрелец

Любовта престава да бъде игра. По-скоро става интересно предизвикателство. Те искат човек, с когото да растат, а не просто да избягат с него. Ако останат е така, защото наистина искат.

Козирог

Венера е в своя дом, когато е в техния знак. Те са по-привлекателни от обикновено, дори когато не правят нищо. Хората ги виждат като едно стабилно присъствие. Идва сериозна любов, но не скучна. Точно обратното.

Водолей

Чувстват се леко наблюдавани и анализирани. Транзитът ги кара да превърнат връзките в реалност. Сега ще има по-малко идеи и мисли, а повече присъствие. Ако някой остане до тях сега, то е защото ги избира.

Риби

Романтиката става по-конкретна. Рибите продължават да мечтаят, но това не са призни мечти, имат солидна основа за тях. Венера им помага да превърнат небрежните отношения с тръпката в нещо сериозно. Или да спрат да идеализират някого, който не е истински до тях.