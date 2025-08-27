Венера в Лъв – какво очаква зодиите?

Планетата на любовта, романтиката и красотата влезе в огнения знак Лъв на 25-и август и ще остане там до 19-и септември. Сега ставаме по-уверени в себе си, знаем какво искаме от връзките и любовния си живот. Казваме това, което мислим и разкриваме чувствата си. През периода сме и по-креативни – така че трябва да изразяваме любовта чрез изкуство. Ето какво да очаква всяка зодия, според британския „Cosmopolitan“.

Овен

Венера в Лъв ги изправя лице в лице с нещата, които трябва да кажат относно връзките – минали, сегашни или надежди за бъдещето. Не всичко е хубаво и радостно, но това е ОК – нещата трябва да бъдат изразени, споделени, обсъдени. Може би още имат чувства към бивш партньор, може би се колебаят за текущата връзка или се страхуват от обвързване. Нека кажат как се чувстват, да напишат поема или да споделят песен с подходящ текст. Това, което се провали или си отиде – било е част от проблемите.

Телец

Въпреки че са управлявани от Венера, те са практични личности и знаят, че връзките изискват работа, усилия и т.н. Тръпката от преследването бързо изчезва и всекидневието, реалният живот са на фокус. Връзките не са само романтични, а съюзи. И трябва да издържат много неща, за да станат дългосрочни и истински. А Телците мечтаят именно за такива сериозни връзки. Венера в Лъв ги кара да проведат разговори за отдадеността, реалността, очакванията, съюзите. Искат силна връзка, която устоява на тестовете и е автентична. Да не се примиряват с по-малко.

Близнаци

Близнаците и Лъвовете се разбират чудесно, особено в романтичната сфера, така че енергията е хубава за тези зодии. И двете са лидери, обичат приключенията, грижовни са, държат на доброто прекарване. Така че – периодът е чуден за Близнаците. Носи им много забавления, спонтанна енергия, приключения в любовния живот. Може да са напълно зашеметени от огнен знак. Или сегашният им партньор да им организира магична среща. Да очакват много грандиозни жестове, изненади, наслада, забавни идеи.

Рак

Венера в Лъв носи надежда, откритост и припомня на Раците какво искат от своя любовен живот. И те осъзнават какво не искат повече, кое трябва да оставят в миналото. Почти всички Раци са с единия крак в миналото. Никога не пускат напълно даден човек, който са обичали. Но това им пречи, наранява ги, не дава достъп на други хора да се сближат с тях. Сега тези зодии трябва да скъсат физическите и емоционални връзки с миналото. Да не повтарят стари грешки, да не мислят за хора от миналото и стари чувства, да оставят остарелите вярвания в миналото. Така ще са свободни отново да обичат.

Лъв

Венера е в техния знак сега и те са звездите. Планетата им дава златен билет – да кажат точно това, което искат и то да бъде разбрано, прието. Имат могъща енергия, трябва да действат мъдро през периода. Ако искат да поканят някого на среща, сега е времето. Както и да подобрят флиртуването си, да кажат на някого какво точно изпитват, да определят каква връзка имат с някого, да научат истината. Да решат дали проблемите могат да се оправят или да приключат отношенията. Каквото и да е ставало в последния повече от месец, трябва сега да изплюят камъчето, да споделят и да вземат решение. Но нека бъдат и разбиращи. Да слушат толкова, колкото и говорят.

Дева

Готови са за блясък и положителна енергия в любовния живот. Оставят в миналото всички навици, които са им пречили. Време е за ново начало. Ако са необвързани, умен, иновативен и разбиращ от техника Водолей може да ги очарова. Появява се изведнъж и привлича вниманието им. Обвързаните ще използват пътуванията и технологиите, за да намерят нови канали на комуникация, нови начини на изразяване, нови начини да покажат любовта си едни към други. Може би е време да обърнат страницата. Това, което им се струва застояло, ограничаващо и остаряло, принадлежащо на тяхна предишна версия – трябва да бъде пуснато. Да прегърнат нови начини на общуване и построяване на връзки.

Везни

Любовният живот на Везните обикновено е златен стандарт. Управлявани са именно от Венера, винаги са обичани, ценени, стараят се да създават хармонични връзки и изглежда за тях това е лесно, получава им се. И сега ще имат късмет. Даже може това да е най-хубавият им период, що се касае до любов и романтика през 2025 г. Вероятно ще срещнат зашеметяващ, харизматичен Лъв. Може би ще пътуват на екзотично и слънчево място и там ще изживеят романса, за който винаги са мечтали. Може да им предложат брак или да ги разтопят с някакво разкритие, някакъв комплимент.

Скорпион

Мистериозни вибрации за Скорпионите по време на Венера в Лъв. Усеща се, сякаш нещата са били на пауза дълго време, сякаш невидима сила блокира пътя им. Това, което искат за любовния си живот, просто не се получава. И нищо не им помага. Отговорът е – просто да се отдадат на момента. Да оставят нещата такива, каквито са. Да не опитват да променят нещо или да се мъчат да действат. Да оставят хората да бъдат такива, каквито са. Да оставят нещата да се случат тогава, когато трябва. А самите Скорпиони просто да продължават да бъдат невероятни и магични. В някакъв момент от периода, нещата ще се обърнат. Ще видят даден човек точно такъв, какъвто е. И ще знаят какво да правят. Нещата се променят. Представител на Риби изглежда перфектен за тях сега.

Стрелец

Енергията говори за пасивност, медитация, соло проекти, самота. Нещо – което изобщо не звучи като Стрелците и не отговаря на същността им. Но сега трябва те тихо и спокойно да работят по себе си, по своя имидж, по това как изразяват любовта към себе си. Да поемат контрол над живота си, да се излекуват, да забавят темпото и да се възстановят. Ако са щастливи в своята кожа, независимо дали обвързани или не, това ще привлече към тях хубави неща, ще са добре и подходящ партньор ще дойде в живота им. Нека станат човек, който чувства мир, доволен е и цени хубавите неща в ежедниевието, целите си, близките си. Така ще привлекат още добро и това е тайната на страхотен любовен живот.

Козирог

Нов човек влиза в живота им по време на Венера в Лъв. Вероятно това е зашеметяващ и секси огнен знак. Той не е човек, когото преди са срещали и химията веднага се усеща. Любов от пръв поглед е! Ако са щастливо обвързани, нека не се притесняват. Може просто искрата да се върне, тръпката да стане още по-голяма. Да намерят нещо ново, което да правят с партньора, да посещават нови места и т.н. Споделените преживявания, непознатото – връщат привличането между партньорите. Нека вдъхнат нов живот на връзката.

Водолей

Отдадеността е дума, която носи напрежение за повечето Водолеи, тъй като те ценят личното си пространство, свободата си, независимостта си. Искат да опитват нови неща и да се наслаждават на живота. Иронията е, че сега Венера в Лъв им носи шанс да се отдадат на някого, да създадат сериозни отношения. Или да разберат какво точно искат от връзките. Земните знаци сега ще бъдат идеалните партньори за тях, ако си търсят сериозна връзка. Обвързаните Водолеи трябва да поговорят за бъдещето с половинката. Ще водят дълбоки разговори за целите в живота и какво планират. Позитивна стъпка за тях.

Риби

Мечтите и романтиката са във въздуха за тях! По време на Венера в Лъв ще имат толкова много ухажори, че ще бъде епично! Всеки ще търси вниманието им. Рибите сега са изключително привлекателни, хората се чувстват в безопасност с тях, могат да говорят открито с тях и това бързо предизвиква силни чувства. Другите водни знаци са много привлечени от Рибите. Нека тези зодии им дадат шанс и да видят какво ще се случи. Обвързаните Риби да направят следващите няколко седмици вълшебни, романтични, запомнящи се, приказни! Да се отдадат на страхотно преживяване с партньора.





