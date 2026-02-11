Венера в Риби – какво очаква зодиите?

Планетата на любовта, романтиката и красотата Венера влезе във водния знак Риби, познат като чувствителен, емоционален, любвеобилен, със силна интуиция. Така че – периодът носи романтика, емпатия, мечтателност, истинска любов и копнежи. Венера е в Риби от 10-и февруари до 6-и март. Ето какво да очаква всяка зодия от периода, според „Nssg-club“.

Овен

Транзитът ги подканя да забавят темпото и да се вгледат във вътрешния си свят. Полезен период, в който по-добре ще разберат своите емоции, желания и дори неразрешените ситуации, и то бързо.

Телец

Благоприятен период за приятелства и споделени проекти. Социалните връзки стават по-дълбоки и доста по-значими. Особено – ако успеят да намерят мотивацията по-често да излизат от дома си.

Близнаци

Фокусът се измества върху професионалния им живот. Близнаците може да получат важни признания, похвали и да подобрят своя публичен имидж. Нека контролират навика си да клюкарстват.

Рак

Най-накрая идва хармоничен транзит за тях и ще са доволни. Периодът им носи вдъхновение, желание да пътуват. Раците са по-отворени към нови емоционални и културни преживявания.

Лъв

Транзитът отбелязва началото на интензивен и леко напрегнат период за тях – в емоционален план. Важното е, че връзките стават по-дълбоки и смислени. Но и трябва по-деликатно да се справят с тях.

Дева

Сега връзките стават като важно огледало за тях. Транзитът помага на Девите да разберат своите необходимости, граници и лимити. Тези зодии трябва да бъдат честни относно границите си.

Везни

Благоприятен период за ежедневна грижа за себе си, обръщане на внимание върху доброто здравословно състояние. И физически, и емоционално. Нека опитат нещо ново, което ги кара да се чувстват добре – като йогата.

Скорпион

Сред зодиите, които ще имат най-голям късмет през периода. Транзитът им носи благословии. Трябва да се възползват максимално от това и да бъдат умни този път. Креативност, романтика и шансове за интересни срещи за Скорпионите.

Стрелец

Фокусът се измества върху дома и емоционалните връзки с най-близките хора. Необходимостта от емоционална сигурност сега расте. Нека имат достатътчно кураж, за да поемат отговорност, че търсят това.

Козирог

Комуникацията сега става по-мека и емпатична. Периодът e добър да изяснят отношенията и да заздравят съществуващите връзки.

Водолей

Основна тема през периода става личната ценност – и като самоуважение, и в икономически план. Трябва да осъзнаят кое наистина има значение и кое наистина е за тях. Лесно е.

Риби

Венера е в техния знак, те са най-повлияни от периода. Планетата на любовта ги прави още по-чаровни, магнетични и чувствителни. Това е период, в който Рибите могат да блестят, но и ще са по-уязвими.