Верижна катастрофа в Прохода на Републиката

Верижна катастрофа с пострадал ограничи движението през Прохода на Републиката, в района на село Вонеща вода, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Заради пътнотранспортното произшествие между три леки автомобила, движението за колите се пренасочва през прохода „Шипка“ или по обходен маршрут, уточниха от Областното пътно управление във Велико Търново.

Шофьорите на тежкотоварни автомобили над 12 тона изчакват на място. По първоначална информация има един пострадал човек. На мястото на инцидента полицията прави оглед.






