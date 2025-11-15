Верижна катастрофа затапи пътя от София за Перник (СНИМКИ)

Пет автомобила са се сблъскали във верижна катастрофа на пътя София – Перник в района на на бензиностанция „Петрол“ при село Драгичево. Заради пътния инцидент се е образувало огромно задръстване, започващо още от Владая.

Единият от автомобилите се е забил в мантинелата, щетите по всички возила са сериозни. Няма информация има ли пострадали при верижния инцидент.

На място е пристигнала полиция, движението е ограничено, трафикът се осъществява двупосочно в платното към София. На стъмване колите са изтеглени от пътното платно, движението по трасето е осигурявано от „Пътна полиция“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА