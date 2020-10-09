Веселин Владимиров сгазил полицая Маринков, той го улучил, бандитът има 17 дела

17 висящи дела има сгазилият полицаи в София Веселин Владимиров. Униформените Бисер Маринков и негов колега опитали да го спрат за проверка, но той натиснал газта срещу тях, затова Маринков го улучил. 31-годишният Владимиров е бил поразен в гърдите от служебия “Макаров” на Маринков. Куршумът – 9х18 PM е минал през стъклото на колата на Владимиров, преди да го улучи, съобщава 24 часа.

47-годишният полицай, който стрелял, работи във Второ РУ на СДВР. Той и колегата му са откарани за преглед във Военно-медицинска академия с конзузия в областта на лумбалния прешлен и други рани. Веселинов, който има 17 висящи дела за кражби, дрога, грабежи и други, е в “Пирогов” без опасност за живота.

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