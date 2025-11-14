Веселин Вучков: По данни на НОИ 4779 души в системата на МВР получават и пенсия, и заплата

От чисто финансова гледна точка разходът за тези служители е огромен, подчерта бившият вътрешен министър

„Данните, които имам официално от НОИ, показват, че в момента 4779 души в системата на МВР вземат едновременно и заплата, и пенсия. Има още близо 2000, които работят като администрация – по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Но цифрата е наистина стряскаща. Такова нещо не можем да видим никъде по света. А и допреди 7–8 години това беше забранено и в България„. Това заяви в „Здравей, България” юристът и бивш министър на вътрешните работи Веселин Вучков, коментирайки темата с кадрите в МВР и данните, които показват, че е позволено на много хора да получават едновременно и пенсия, и ТЕЛК, и в същия момент да се водят на работа.

И обясни, че полицаите и пожарникарите не са администрация. Това е така наречената първа категория труд, която е съпроводена и с по-ранно пенсиониране. „Ние като общество сме решили, че има по-опасни категории труд, включително полицаи и пожарникари, а тези хора заслужават добра заплата и бонуси за защита. Така че, когато навършат около 55 години, полицаите и пожарникарите се пенсионират. Пускат си един документ и от следващия месец започват да получават нелоша пенсия и в същото време – сравнително висока заплата – от началото на тази година. Това трае около 5–6 години – до навършване на 60-годишна възраст, когато компютърът автоматично ги изважда от системата„, посочи Вучков.

На въпрос могат ли да изпълняват служебните си задължения в подобен случай, бившият министър подчерта:

„С напредването на възрастта уменията постепенно отслабват, особено физическата подготовка на такива служители. Но самият факт, че се позволи да получаваш и пенсия, и заплата, сам по себе си е твърде съмнителен и осъдителен, защото при тях и житейската перспектива се променя. От момента, в който придобиеш право на пенсия, от теб не може да се очаква сериозно дръзновение и да изпълняваш съвестно до безкрай своите професионални задължения, както законът изисква. Защото на практика пенсията ти е абсолютно сигурна – ти я получаваш всеки месец и в същото време към нея имаш една добавка под формата на заплата„.

Според него именно това е довело до задръстване на системата в кариерно отношение.

„Кариерното развитие е блокирано. Наред с всичко останало, почти всички началнически позиции в момента са заети от полицаи и пожарникари, които са и пенсионери. Освен това от чисто финансова гледна точка разходът за тези служители е огромен„, обясни още Вучков. Но беше категоричен, че за тази ситуация не са виновни полицаите и пожарникарите, а взелите политическите решения за случващото се, което било прецедент за модерния свят.

Вучков заяви още, че има и служители в системата на МВР, които са с ТЕЛК решения, но са на активна служба.

Той коментира и клипа с опасно шофиране на кола на НСО на пътя Карлово-Пловдив:

„Законите и една наредба позволяват шофиране с по-висока скорост при специален режим, включително напускане на пътното платно в някои ситуации. Но винаги стои едно много генерално, общо юридическо условие, което е визирано в правните норми – те никога не трябва да застрашават нечий живот и имущество. Има категорична забрана да се шофира по опасен начин. Така че в случая, струва ми се, че служителите на НСО са прекрачили малко тези законови забрани„. И допълни:

„Затова е хубаво да се направи една по-качествена проверка, за да може малко да се успокои обществото“.

По думите му трябва да се изясни въпросът било ли е необходимо по този начин да се осъществява придвижването. „Имаше опасност за останалите участници в движението. Охраняваното лице какво трябва да направи, след като е дошло на посещение в България и изцяло се е предоставило на услугите на НСО„, коментира Вучков.