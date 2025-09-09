Ветераните на „Септември“ направиха 2:2 с 9-кратния държавен шампион „Витоша“ в празник на спорта и приятелството

За втора поредна година под патронажа на общинския кмет Апостол Апостолов на стадион „Арена Симитли“ се събраха няколко поколения футболни звезди, стартирали своята кариера от местния „Септември“.

Този път ветераните на домакините премериха сили с 9-кратния държавен шампион „Витоша“ (Бистрица). Срещата премина в приятелски дух и се превърна в празник на спорта и приятелството. Сред гостите личаха имената на екснационалите Георги Гинчев и Емил Гъргоров-Бадема, което допълнително повиши нивото на срещата. Мачът бе ръководен от рефера Георги Кордев, помагаха му Георги Димитров и Любен Мирчев. Срещата завърши 2:2, а головете бяха истинска наслада за феновете. За домакините се разписа Ивайло Лазаров, а второто попадение отбеляза Йордан Гиздов-Сори от дузпа. За „Витоша“ вкараха Гъргоров и Сергей Ташков-Бейката. След края всички седнаха на обща трапеза и си припомниха славни моменти от миналото и големите мачове, които са изиграли. Градоначалникът Ап. Апостолов благодари на присъстващите за участието и уважението към събитието, като връчи на всеки ветеран медал за спомен от прекрасната среща. Гостите от Бистрица получиха и почетен плакет. За доброто настроение на всички се погрижи популярният местен музикант и ветеран на „Септември“ Монката.

ИВАН ДИМИТРОВ






