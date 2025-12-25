Ветеранките футболистки от ФК „Вихрен 1984” в Сандански се събраха на коледно-новогодишно тържество, припомниха си подвизите на терена

Ветеранките по футбол-жени от ФК „Вихрен 1984“ – Сандански се събраха на коледно-новогодишно тържество в ресторанта, стопанисван от съотборничката им Илияна Костадинова. Първа пристигна голмайсторът на тима Величка Янева, която бе главен организатор на сбирката. След нея дойдоха либерото Светла Коцелова в компания с халфа Валентина Тодорова. Малко преди да седнат на масата, за първия тост от Петрич, където живее и работи, пристигна капитанът на отбора Емилия Кадийска. С бурни овации бе посрещната Христина Петрова, която дойде от Гърция. Титулярната шестица Хриси е щастливо омъжена в Горни Порой. Към компанията на ветеранките се присъединиха бизнес дамата Даниела Джогова, София Цуцуманова, Иванка Костова и Красимира Николова, които работят в шивашкия бизнес. Поради личен ангажимент не присъства Людмила Данаилова, която е собственик на ресторант, както и Светла Панова, която живее в Пловдив.

Обща снимка си направиха ветеранките футболистки в Сандански на коледния банкет

Ветеранките се върнаха назад в спомените на футболните подвизи, големите победи и върховни мигове. В разговорите не бяха забравени и тези, които не са между живите, но са оставили трайна следа в женския футбол, а именно първият физкултурник в завода и след това президент на ФК „Вихрен 1984“ Людмил Карамитов.

Освен традиционното пожелание за здраве бившите футболистки единодушно се обединиха около предложението на капитана Емилия да се събират всяка година не само на коледно-новогодишен купон, но и на празника на жените 8 март.

ЛИДИЯ МАНЕВА