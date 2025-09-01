Ветеран избухна с хеттрик за първата победа на „Пирин“ /Рз/ в кампанията

„Пирин“ (Рз) взе първа победа през сезона с 3:1срещу „Септември II“ след обрат през второто полувреме. В герой за домакините се превърна Атанас Чепилов, който влезе на смяна на почивката и записа на сметката си хеттрик. Заради болки в дясната китка на титулярния страж Иван Димитров в последния момент се наложи под рамката да застане Самуил Финдрин. В стартовния състав за сефте се появи и Илиян Киров, а в търсене на трите точки Христо Джоджов заложи на двама чисти нападатели – Тео Караджов и Петър Попадийн.

Тандемът обаче се отличи с няколко пропуска, вместо да даде преднина на домакините още преди антракта. В 10-та мин. след хубав пас на Борислав Сандев топката стигна до Попадийн, който отблизо не успя да вкара. Скоро след това повтори упражнението след намеса на вратаря Кристиан Петров. В 27-та мин. Караджов пропиля находчив пас на Евгени Гроздин в наказателното поле, после сгреши пред гола още веднъж, за да се стигне до 40-та мин., когато защитата сбърка при единствената по-сносна атака на гостите и Андрей Дудоленски поля трибуните със студен душ.

Час след началото Чипилов върна своите в мача. Топката стигна до ветерана случайно след изритана топка от Джейхан Зайденов. В 65-та мин. играчът на мача удвои след добра атака, а в 80-та мин. реализира след асистенция на Радослав Ганджов.

„ПИРИН“ (РЗ): Финдрин, Зайденов, Киров (60-Лефтеров), Сандев, Попадийн, Гроздин, Караджов (46-Чепилов), Тумбев, Дънгов (75-Ганджов), Булалас (88-Милин), Родов (75-Газиев).

„СЕПТЕМВРИ II”: Кр. Петров, Дудоленски, Алексов, Александров, Добревски, Цеков, Кастрев, Ахмев, К. Иванов, Нурикян, Славчев.

ГЕОРГИ СТОЯНОВ






