Ветеринарни екипи иззеха заразени с бруцелоза крави в Симитли

11 болни крави от бруцелоза бяха иззети от стадото на Методи Попов в село Полена, община Симитли, от служители на ОД „Безопасност на храните“. Добичетата са натоварени в специализирани автомобили и транспортирани за екарисаж в Кърджали. До ситуацията се стигна, след като лабораторни изследвания установили бруцелоза.

„Преди 20 дни ветеринарните лекари д-р Филипов и д-р Костадинов взеха кръвни проби от кравите и ги изпратиха за изследване в София. 14 дни се бавиха и накрая казаха, че е установена бруцелоза при 11 животни. За мен кравите са здрави, угоени, нищо им няма. Имат и малки телета. Днес дойдоха от ОДБХ и ги взеха. Натовариха ги и тръгнаха за кланицата на Шабан Шабан в Кърджали”, разказа животновъдът Методи Попов.

Емил Заеков продължава да гледа елитни коне, овце и кози

Той допълни, че в още 3 стада в село Полена са засечени болни от бруцелоза крави. Едно от тях е на потомствения скотовъд Емил Заеков, който с болка сподели: „Аз вече нямам крави. На 3 октомври миналата година взеха кръвни проби от моето стадо с 68 крави. След 10 дни ми се обади ветеринарният лекар Емил Киров и каза, че работата не е добра. 18 крави били с бруцелоза, после каза, че са 16, а след това станаха 24. Стори ми се странно, защото нямаше абортирала крава, което е клиничен симптом при бруцелозата. Аз съм завършил училище за ветеринарни техници, също като Методи Попов, и разбирам от тези неща. При мен е семеен поминък, който се предава от баща на син. Дядо ми се занимаваше, след това баща ми 20 г., след него аз започнах. Имам две момчета и дано те след време да продължат семейната традиция. Досега не сме имали такъв проблем. Интересното е, че бруцелоза бе установена само в 4 стада в Симитли, а при останалите – няма. А животните са пашували на едно и също място. Не обвинявам никого и затова като ми казаха, че 24 крави от моето стадо са болни, продадох в кланица другите 44 крави. Така сам приключих със стадото, защото виждах накъде вървят нещата. Мъчно ми е, защото толкова труд хвърляме в отглеждането на животните цялото семейство. Вярвате ли ми, че като ставах от сън, само крави виждах. С голям мерак ги гледах . По 2000 лв. съм плащал за една крава.Сега цената вече е 1500-2000 евро. След като иззеха 24-те болни крави, трябваше да получа обезщетение по 2 евро на килограм, но парите така и не са изплатени. На никой не му пука“, каза Емил Заеков.

Той продължава да се занимава с животноводство – с кози, овце и елитни каракачански коне, един от майсторите на автентичните кукерски облекла. Иначе бруцелозата е заболяване, причинено от бактерии, които засягат както домашни, така и диви животни, като най-често се среща при крави, овце, кози и свине. Инфекцията води до сериозни здравословни проблеми при животните, като намалява продуктивността и причинява репродуктивни нарушения.

По повод установената бруцелоза в стада в Симитли репортер на „Струма“ потърси за коментар и.д. директор на ОБДХ – Благоевград

д-р Цветана Джогова. Секретарката, която вдигна служебния телефон, първоначално каза, че не е в кабинета си и да я потърсим след 10 минути. При повторното обаждане бяхме препратени да потърсим информация в София. На официалната страница на БАБХ имаше само посочен горещ телефон и никакви други. Каква е причината една държавна агенция да е изолирана може само да гадаем, но вероятно така е по-удобно. Припомняме, че преди 3 месеца за директор на БАБХ бе назначена д-р Калина Милушева, която през 2024 г. оглави ОДБХ – Благоевград след пенсионирането на дългогодишния шеф д-р Михаил Бащавелов.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА