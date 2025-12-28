Ветровита неделя, нахлува студен въздух

През деня ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 3°.

Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.

Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане през нощта и утре преди обяд ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 56 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 4 мин. Луната в София залязва в 0 ч. и 46 мин. и изгрява в 12 ч. и 18 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.