Ветровита сряда

Днес от запад валежите ще спират и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще е ветровито. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална – около минус 1°, максимална – около 3°.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще се доближи до средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 20 мин. и залязва в 18 ч. и 2 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 42 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 47 мин. и залязва в 19 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.