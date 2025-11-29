Вечерта на ветераните! Другарска среща събра пет поколения футболисти в Крупник

Ветераните на „Левски“ (Крупник) и „Миньор“ (Брежани) се събраха на дълги празнични трапези, за да отпразнуват една приятелска вечер, изпълнена с емоции и спомени.

Другарската среща събра пет поколения футболисти на местните клубове, които с много вълнение се върнаха във времето на добро приятелство, футболни страсти и незабравими мачове. Това бе истинска празнична атмосфера, където спомените и футболните истории оживяваха отново.

Събитието се проведе в ресторанта на село Крупник, като към празника се присъединиха и футболисти от няколко съседни села, което направи вечерта още по-специална.

Празникът бе уважен от кмета на община Симитли Апостол Апостолов , както и от кмета на село Крупник Александър Равначки, които поздравиха ветераните и им пожелаха здраве, щастие и още много такива приятелски срещи.

В навечерието на най-светлите празници – Рождество Христово и Коледа, тази вечер напомни, че истинското богатство е в приятелството, общността и споделените моменти, които остават в сърцата ни завинаги.