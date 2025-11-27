Вече в четири общини в Благоевградска област е обявено бедствено положение

Обявено е извънредно положение в община Струмяни. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Благоевград. Оттам информират, че остава бедственото положение в общините Петрич и Сандански. Преди минути бедствено положение е било обявено и в община Симитли.

Засега нивата на големите реки Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-големият проблем е свързан с малките реки, които се вливат в Струма и Места.

Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50-60 л./кв.м. Падналите камъни в района на Кресненското дефиле са премахнати, съобщават от Областно пътно управление-Благоевград. Областният уравител призовава гражданите да ограничат пътуванията, особено по направления, преминаващи през рискови участъци – дерета, речни корита и склонове.

Институциите остават в повишена готовност, а дежурни екипи следят критичните точки в областта и остават да патрулират и през нощта. В случай на усложняване на обстановката ще бъдат издадени допълнителни инструкции. По данни на Областна администрация-Благоевград са повишени притоците на река Градевска, което е довело до покачване на нивото ѝ. До момента няма информация за нанесени щети.