Вече не приемат българския лев като платежно средство в Северна Македония, плащаме с евро само с карта

В Северна Македония вече не приемат българския лев като платежно средство при пазаруване в търговските обекти, в заведенията, на битака и таксиметровите превозвачи. Купуването с евро е възможно, но само с карта, съобщават от pariteni.bg.

„То вие вече не искате лева, та при нас ли? Не може с левове“, категорична е продавачка в минимаркет в Крива паланка. В търговски център в Куманово също не позволяват да се плаща с левове – така е от три дни. Не можеш да плащаш кеш с евро, защото не могат да ти върнат остатъка – не разполагат с евробанкноти или центове. Денарите, паричната единица на Северна Македония, се калкулират по 31.44 денара за един лев, след което става преизчисляване в евро по официално приетия курс при превалутиране в българските банки. Налага се доста пресмятане.

Кюстендилка, оказала се на дестинации по Северна Македония за празниците, сподели:

„Спонтанно реших да отида до Крива паланка и Куманово. Нямах обменени денари, но имах левове и евро. Оказа се, че не ми вършат работа, защото никъде не приемаха вече левовете, а в един голям търговски магазин в Куманово не приеха в брой и евро. Касиерката не можа да ми обясни защо. Трябваше да платя с карта. Платих, но ако пътувате към Македония, за всеки случай обменете и денари, защото не съм сигурна, че в по-малките магазинчета и заведения имат ПОС терминали“.

Така освен другите ползи и ефекти с въвеждането на еврото у нас отпада и продължилата десетилетия така нар. „куфарна търговия“ през границата. Впрочем тя замря още преди години, когато стоките оттатък Деве баир, по Северна Македония, вече са по-евтини, отколкото в Кюстендил.

Сега кюстендилци пътуват до магазините в Куманово и Крива паланка, за да напазаруват по-евтино, или си резервират места по заведения над Крива паланка, Ранковци, Етносело и други. Там стотици българи посрещнаха Нова година, а като се заприбираха в неделя вечерта, на ГКПП – Гюешево и македонския Деве баир се образува колона от чакащи коли и рейсове над километър.