„Вечни химикали”: Проучване откри опасни за здравето вещества в яйца в Гърция

Скорошно проучване на качеството на яйцата в Гърция буди безпокойство, защото при него са установени опасни вещества и следи от пестициди, съобщава телевизия Скай.

Анализирани са яйца от различни региони на страната и при тях са регистрирани пер- и полифлуороалкилови вещества (PFAS) – т.нар. „вечни химични вещества“, които не се разграждат никога и остават в околната среда, като в крайна сметка достигат до човека чрез хранителната верига.

Проучването е било проведено от Егейския университет и от Атинския университет „Каподистрия“ и е публикувано в списанието „Science of the Total Environment“. Всички проби са съдържали PFAS, като в половината от тях концентрациите са надвишавали допустимите граници, определени от Европейския съюз.

Според специалистите установените концентрации над нормата представляват риск за здравето особено за уязвими групи като юношите и възрастните хора.

PFAS се свързват със здравословни рискове като увеличена опасност от ендокринни разстройства, увреждания на черния дроб и на имунната система, както и проблеми в развитието на децата.

Подобни резултати при изследване на яйца не са изолирани до тестовете в Гърция и са установени и в страни като Франция, Германия и Дания.

Изследване на яйца за присъствие на фармацевтични продукти и пестициди се прави за първи път в Гърция. Анализите са установили наличието на 6 пестицида и 5 фармацевтични субстанции в пробите, което свързва резултатите със селскостопанските практики, които се прилагат често в страната.

