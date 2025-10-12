Взрив пред сградата на полицията в Дупница

Саморъчно приготвен патрон (бел. ред. известен още като „фишек“) избухна тази вечер пред сградата на Районното управление в Дупница, съобщава NOVA. Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление.

Няма пострадали хора или нанесени материални щети.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.