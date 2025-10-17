Видовете секс, които трябва да опитате преди брака

1. Секс на първа среща

Съществуват много спорове по темата дали е подходящо да се прави секс на първа среща. Обикновено, за да се впуснете в интимни ласки с определен човек, е необходимо да създадете емоционална връзка преди това. Не е за подценяване и фактът, че мъже губят интерес към жената, след като успеят да я вкарат в леглото си още на първата среща. Понякога обаче физическото привличане взима превес и е възможно да отхапете от “забранената” ябълка. Дали ще правите секс на първа среща или не е лично решение. Ако идеята ви допада, то непременно го направете. Преди брака, разбира се.

2. Секс без обвързване

Вероятно се чували израза “приятели с привилегии”. Именно за такива отношения става дума в тази точка. Понякога се случва между двама души да има силно сексуално привличане, но подходите им към живота да са напълно противоположни. Ако с този секси мъж, с когото сте се запознали скоро, правите невероятен секс, но не виждате бъдещето си заедно, то идеята за необвързващи отношения звучи прекрасно. Искаме да отбележим, че такава връзка със сигурност не е подходяща за по-влюбчивите дами, защото нещата несъмнено ще завършат с разочарование.

3. Тройка

Да, няма как да минем и без тази сексуална практика. По тази тема също мненията за разногласни и определено има защо. По начало сексът е много интимна дейност, предназначена за двама души. Ако обаче сте хора, които обичат да експериментират, то това е чудесно. Несъмнено би било трудно да правите тройка, ако сте в брачни отношения, защото подобно преживяване може да породи ревност, да събуди комплекси и да създаде напрежение в отношенията. Именно поради тази причина ви съветваме да се впуснете в това приключение докато вие и другите участници сте необвързани. Така всички ще се насладите максимално на секса.