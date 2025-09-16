Вие от кой тип личности сте – от даващите или от получаващите?

Има хора, които предпочитат да дават и да се раздават, и други, които предпочитат да взимат и да черпят от живота с пълни шепи.

Тези, които дават

Това са щедрите душевно личности. Те са щастливи, когато правят подаръци; когато доставят удоволствие на другите; когато организират изненади. Тези хора винаги ще намерят начин да ви накарат да се усмихнете. Те са оптимисти, които се зареждат от доброто настроение на другите, но не се пестят, за да дават от своя позитивизъм. Такива личности са светли, изпълнени с положителна енергия, те са духовно щедри и имат много приятели.

Тези, които получават

Това са щастливи по своему хора, защото знаят как да ценят себе си и своето време. Те поставят граници между себе си и останалите. Това не означава, че са егоистични, а че са се научили да обичат себе си и да не правят компромиси със себе си заради чуждото добруване. Такива личности няма да ви направят неочаквана изненада, но ще оценят това, което им давате, ще му се насладят. Те умеят да благодарят и да се радват на живота в неговата пълнота и непосредственост.

А вие от кой тип хора сте?

