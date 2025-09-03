Вижте всички решения на Министерски съвет от днес

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор. С измененията се оптимизира организацията на полетите, включително и в случаите когато има съвпадение на датите за извършване им.

Съгласно промените, в случаите на подадени заявки за полети със съвпадащи периоди на изпълнение, решение за полета, който следва да се изпълни, се взема от генералния директор на ДАО. Това ще подобри координацията на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на полетите и летателните задачи.

Правителството взе решение за определяне на заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд

Министерският съвет определи заместник-министъра на финансите Методи Методиев за заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд. Решението е в съответствие с чл. XII, раздел 2, буква “а“ от Учредителния договор на МВФ, съгласно който всяка страна членка определя съответно управител и заместник-управител, които да представляват интересите на страната в Съвета на управителите на МВФ.

Предвид тези изисквания и досегашната практика, позицията на управител за Република България в МВФ се заема от управителя на Българската народна банка, а на заместник-управител – от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тази международна финансова институция.

С решението се осигурява актуалност на представителството на Република България в Международния валутен фонд с цел представяне на позиции по въпроси от дневния ред на институцията и защита на интересите на страната като акционер.

Одобрени са документите по двете трансакции за емитиране на облигации на международните капиталови пазари през 2025 г.

Със свое протоколно решение правителството одобри документацията и доклада на министъра на финансите за резултатите от трансакциите за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, проведени на 28 април 2025 г. и на 15 юли 2025 г.

Страната ни успешно пласира облигации в евро с две излизания на международните капиталови пазари през 2025 г. Трансакцията от 28 април 2025 г. включва транш от 9-годишни облигации на стойност 2,25 млрд. евро и транш от 13- годишни облигации на стойност 1,75 млрд. евро. Трансакцията от 15 юли 2025 г. включва транш от 10-годишни облигации на стойност 2,00 млрд. евро и транш от 20-годишни облигации на стойност 1,20 млрд. евро.

Емитираните държавни ценни книжа са част от Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на международните капиталови пазари.

Правителството реши България да премине към по-висока категория вноски към бюджета на Секретариата по Договора за Антарктика

Министерският съвет прие днес Решение за одобряване на преминаването на Република България от най-ниската категория „Е“ към по-висока категория „D“ на вноските на консултативните страни по Договора за Антарктика, към бюджета на Секретариата по Договора за Антарктика.

България не е извършвала промени в категориите вноски от създаването на Секретариата по Договора за Антарктика през 2004 г. От всички 29 консултативни страни по Договора за Антарктика, само България и Перу са в най-ниската категория „Е“ на вноските.

Последните години бележат значително разрастване на Националната ни антарктическата програма, което включва все повече научни проекти и инициативи, включително откриването на новата научна лаборатория на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на о. Ливингстън, както и участието на научноизследователския кораб „Св. Св. Кирил и Методий“, който вече трета година плава успешно до Антарктида и обратно.

Преминаването на България към по-висока категория вноски допълнително ще повиши положителния образ на страната ни като ангажирана и активна антарктическа нация.

Правителството прие Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Националната стратегия по миграция в Република България 2021-2025 за 2024 г.

Правителството прие Решение за одобряване на Доклад за изпълнение на Националната стратегия по миграция в Република България 2021-2025 за 2024 г. Докладът за 2024 г. е изготвен от постоянно действащата стратегическа работна група „Миграционни политики“ към Националният съвет по миграция, граници, убежище и интеграция, създаден като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет по чл. 21 от Закона за администрацията.

Документът надгражда осъщественото през 2023 г., като през 2024 г. е акцентирано върху усъвършенстване на законодателството в областта на законната миграция и изпълнението на дейностите по интеграция, ефективното противодействие на незаконната миграция, укрепването на границите и административния капацитет в институциите, работещи в различни аспекти на миграцията.

Правителството прие План за 2025 г. за изпълнение на политиките от Националната стратегия по миграция на България

Правителството прие План за 2025 г. за изпълнение на политиките от Националната стратегия по миграция на Република България 2021 – 2025 г. Националният съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ) е създаден с ПМС № 226 от 2019 г. (обн. ДВ. бр. 72 от 2019 г.) като постоянно действащ колективен консултативен орган към Министерския съвет по чл. 21 от Закона за администрацията. Съветът осъществява координация на изпълнението на държавните политики в областите миграция, граници, убежище и интеграция.

Планът е изготвен от постоянно действаща стратегическа работна група „Миграционни политики“ към НСМГУИ. Структурно е разделен по национални политики, които са съобразени със заложените в Националната стратегия мерки и надграждат изпълнените през 2024 г. ангажименти.

В Плана за 2025 г. е поставен акцент върху ефективното изпълнение на политиката за ограничаване на нелегалната миграция. Същевременно са заложени мерки за осигуряване на условия пред легалната миграция, както и към повишаване осведомеността на уязвимите групи по проблемите, свързани с трафика на хора. Предвидени са и инициативи, насочени към включването на Република България в Програмата за безвизови пътувания на Съединените американски щати.

Правителството се разпореди с имоти

По решение на правителството имот в гр. Китен, който е частна държавна собственост, става публична държавна собственост. Той е в управление на Медицинския университет – София и представлява терен с площ 7028 кв. м и сгради в него. Обектът се ползва за обществено значими функции в областта на образованието, здравеопазването и профилактиката и според разпоредбата на чл. 89, ал. 2 от Закона за висшето образование е придобил статут на имот – публична държавна собственост, предвид. Предвидено е в него да бъде изградена почивна база на университета със спортни съоръжения, тенис корт, плувен басейн, игрище и лечебно-профилактичен и рехабилитационен комплекс с диагностично-консултативен център за обслужване на населението от региона. Стопанисването и поддържането на имота ще бъдат финансирани от бюджета на учебното заведение.

По решение на правителството самостоятелен обект в сграда на пл. „Бдинци“ № 1 в гр. Видин, който е част от имот – публична държавна собственост, се предоставя безвъзмездно за управление на Сметната палата. Ще бъде използван за изнесено работно място в града. Досега е бил в управление на Висшия съдебен съвет, но се отнема поради отпаднала необходимост.

Министерският съвет прие решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост в село Кошница, община Смолян. Целта е извършване на теренни проучвания и консервация на археологическата недвижима културна ценност крепост „Калето“ при Проходна пещера. Правото на ползване се учредява в полза на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – град Смолян. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация в поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, включени в територии за опазване на недвижимото културно наследство по Закона за културното наследство.

С 2.2 млн. лв. се увеличават максималните размери на ангажиментите и новите задължения за разходи на Министерството на енергетиката

С 2.2 млн. лв. се увеличават максималните размери на ангажиментите и новите задължения за разходи на Министерството на енергетиката, утвърдени със Закона за държавния бюджет за 2025 г. Това е регламентирано в Постановление на Министерския съвет, прието на днешното му заседание.

Средствата са използвани за разплащане на задължения към крайните битови клиенти, останали без електрозахранване в периода 21.12.2024 г. – 31.12.2024 г. За тази цел през м. април 2025 г. Министерството на енергетиката преведе въпросната сума към фонда „Сигурност на електроенергийната система“. Съгласно методологията за счетоводна отчетност, изразходваните средства от фонда следва да се начисляват като поети ангажименти и нови задължения за разходи по бюджета на Министерството на енергетиката, тъй като това финансиране е с бюджетни средства.

Отпада задължението на институциите да обобщават информация за използването на дългосрочните прогнози на пазара на труда

Правителството одобри отмяната на Механизма за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд в България при разработване и провеждане на държавната политика. По този начин ще се намали административната тежест за институциите, които в момента имат ангажимент всяка година да изготвят и обобщават информация за използването на дългосрочните прогнози за пазара на труда.

Институциите и всички заинтересовани страни ще продължат да имат свободен достъп до проучванията за тенденциите на пазара на труда в дългосрочен план, които се публикуват на сайта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). МТСП ще ги информира писмено за всяко актуализиране на тяхното съдържание.

Институциите ще могат да ползват свободно и ежегодните изследвания на Агенцията на заетостта за потребностите на работодателите от работна сила, резултатите от които се обявяват на сайта на институцията.

България и Черна гора ще си сътрудничат в областта на науката и технологиите

Правителството одобри подписването на Споразумение между правителствата на България и Черна гора за научно и технологично сътрудничество. Документът дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката, технологиите и иновациите с акцент върху двустранни проекти, финансирани от двете страни, мобилността на учени и обмена на данни и информация за съвместни научни изследвания.

Предвидено е съвместните дейности да се извършват под формата на координирани програми и съвместни изследователски проекти; съвместни научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна и технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество.

Разходите, произтичащи от изпълнението на Споразумението, са за сметка на средствата, предвидени за Националната стратегия за развитие на научните изследвания за съответната година.

До 30 млн. лв. ще е държавната гаранция за кредитиране на студенти и докторанти

До 30 млн. лева ще е размерът на държавната гаранция за кредити на студенти и докторанти през 2026 г., реши правителството. Целта на студентското кредитиране е разширяване на условията за достъп до виеше образование, като се дава възможност на граждани на Република България и от други държави, членки на Европейския съюз, граждани на държави от Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, да кандидатстват за банков кредит.

През следващата година обучаващите се в редовна форма 138 170 студенти и 2489 докторанти в 38 държавни висши училища и в 14 частни висши училища в страната ще имат възможност да се възползват от получаване на кредит. Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с шест банки.

Одобрени са промени в списъка на административните органи по системна интеграция

Министерският съвет прие изменение на РМС № 727 от 05.12.2019 г. за определяне на органи, които възлагат дейности по системна интеграция на системния интегратор – „Информационно обслужване“ АД.

С решението Българската агенция по безопасност на храните се изключва от списъка с административните органи по системна интеграция, а Министерството на културата се включва в списъка. По този начин Министерството на културата получава възможност за повишаване на мрежовата и информационна сигурност, подобряване на сигурността и надеждността на използваните информационни системи и гарантиране на информационната и комуникационна инфраструктура.

Въз основа на получени от тях предложения, към органите, които възлагат дейности по системна интеграция на системния интегратор „Информационно обслужване“ АД, са добавени и Националният иновационен фонд, част от системата на Министерството на иновациите и растежа, и Националният осигурителен институт.

МС одобри присъединяването на България към съвместната декларация „Semicon“

Министерският съвет прие Решение за одобряване на присъединяването на Република България към съвместната декларация „Semicon“. Инициативата цели да укрепи сътрудничеството между страните членки на Европейския съюз в областта на полупроводникова индустрия. Осигуряването на устойчив и конкурентен европейски полупроводников сектор е не просто икономически приоритет, а стратегическа необходимост за просперитет и безопасност.

Коалицията на съвместната декларация „Semicon“ ще работи за осигуряване на вериги за доставки, разработване на иновативни технологии в цялата верига за създаване на стойност в полупроводниковата индустрия, подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия и осигуряване на тясна координация в тази ключова европейска индустрия.

Включването на България е целесъобразно с оглед утвърждаването ни като страна с потенциал за създаване и развитие на дълбоко-технологични иновации. Активната роля във водещите инициативи на Европа, подкрепящи ключови технологии и иновации, е важен знак за превръщането на страната ни в място, където се създават продукти и услуги с висока добавена стойност чрез научна и развойна дейност, които да привличат високотехнологични инвестиции.

Одобрено е изменение на ПМС № 480/2022 г.

Правителството одобри промени в Постановление № 480 от 21.12.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 година, (обн., ДВ, бр. 102 от 2022 г., изм. и доп., бр. 37 и бр. 50 от 2023 г., бр. 84 от 2024 г.) в изпълнение на приетото от Народното събрание на Република България Решение за ускоряване и завършване на процеса по практическата подготовка за приемане на еврото в Република България (обн. ДВ, бр.64/2024 г.), както и на Решението на Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България, прието на 08 юли 2025 г.

Към момента вече са извършени всички дейности от първа и множество дейности от втора фаза на комуникационната кампания, сред които изработване и излъчване на информационни видеоклипове за еврото по националните телевизии, организиране на конференции, стартиране на специален информационен сайт за еврото и много други.

Съгласно Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната, отговорните държавни институции имат задължението да провеждат информационна кампания по процеса за въвеждането на еврото в страната. С направените изменения се оптимизират разходите по ПМС № 480/2022 г. за 2025 г., свързани с информационните и комуникационните дейности по въвеждане на еврото в Република България.

Направени са промени на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

Със свое постановление правителството прие изменения в Постановление № 157/07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България, и на техните основни функции.

С направените промени се осигурява съответствие с Решението за изпълнение на Съвета от 22.07.2025 г. за изменение на ПВУ на България (ST 11242/2025).

Резултатите, които ще бъдат постигнати с прецизиране на действащата уредба, са свързани с ясно определяне на ангажиментите на участниците в процеса на управление и изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и ще бъдат изпълнени всички оставащи дейности по инвестициите и реформите в съответствие с поетите ангажименти за тяхното отчитане в трето, четвърто и пето искане за плащане към Европейската комисия.

Одобрена е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2025 г.

Правителството прие доклад относно информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2025 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

Данните бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на м. юли 2025 година.

Правителството предлага на НС да ратифицира Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между ЕК и България

Със свое решение правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Европейската комисията и Република България. То е одобрено като основа за водене на преговори с РМС № 545 от 13 август 2025 г. и е подписано в Брюксел на 18.08.2025 г. за България, а на 22 август 2025 година – за ЕК.

Във Второто изменение на Споразумението за финансиране е посочено актуализираното финансово участие под формата на безвъзмездна подкрепа, което Европейският съюз предоставя на страната ни. Останалите разпоредби на Споразумението за финансиране не се променят. Така правното задължение е за предоставяне на България на допълнителен финансов ресурс в размер на 485 327 545 евро. С тази сума общата стойност на безвъзмездната подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост, предоставяна от Европейския съюз на страната ни, възлиза на 6 174 106 145 евро.

Правителството одобри позициите на Република България и състава на българската делегация за участие в 80-та редовна сесия на Общото събрание на ООН

Министерският съвет одобри позициите на Република България и състава на българската делегация за участие в 80-та редовна сесия на Общото събрание на ООН, която ще бъде ръководена от министър-председателя Росен Желязков. В нея влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Темата на тазгодишния Общ политически дебат е: „По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“ (Better Together: 80 years and more for peace, development and human rights). Тя отразява необходимостта от укрепване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства, като подчертава равнопоставеността и взаимнозвързаността на трите стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

През 2025 г. се навършват 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от членството на България в организацията.

Юбилейната 80-та сесия на Общото събрание на ООН се провежда в критичен момент, белязан от множество глобални кризи — военни конфликти, хуманитарни катастрофи, климатични промени, тероризъм, киберзаплахи и предизвикателства, свързани с изкуствения интелект. В същото време отслабва подкрепата за многостранната система, което налага реформи в глобалното управление и укрепване на ролята на ООН. Само чрез обединение около общи цели държавите могат да възстановят доверието в мултилатерализма.

Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за провеждане на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.

Правителството прие Национална стратегия за управление на миграцията и убежището 2025 – 2030 г.

Правителството прие Национална стратегия за управление на миграцията и убежището 2025 – 2030 г. Проектът на стратегията е изготвен в рамките на Стратегическа работна група „Управление на миграцията и убежището“ към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция съгласно Модел, приет с Решение за изпълнение (ЕС) 2025/503 на Европейската комисия, за разработване на стратегията, който да се използва от държавите членки с оглед гарантиране съпоставимостта по отношение на специфични ключови елементи.

Стратегията за управление на миграцията и убежището е разработена в отговор на нарастващата необходимост от устойчив, ефективен и координиран подход в условията на динамична миграционна среда и засилени очаквания от страна на Европейския съюз (ЕС) и отразява ангажимента на Република България да участва активно в общоевропейските усилия за балансирано управление на миграцията и предоставяне на закрила, в съответствие с принципите на международното и европейското право, както и с националните приоритети в сферата на сигурността, човешките права и социалното развитие.

Правителството одобри позиция на страната по дело Латранов пред Съда на Европейския съюз

Министерският съвет прие днес протоколно решение за одобряване на позиция и даване на съгласие Република България да участва по дело С-655/24, Латранов пред Съда на европейския съюз.

Преюдициалното запитване е във връзка с тълкуване на разпоредби от Директива 2024/1260/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно възстановяването и конфискацията на активи, както и Хартата на основните права на Европейския съюз, или Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления, с оглед тяхната приложимост в случаи на извършени престъпления по транспорта, след употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

По делото се поставят въпроси относно това приложимо ли е правото на ЕС към фактите по главното производство, средство на престъплението ли е моторното превозно средство при престъпления по чл. 3436, ал.1 от Наказателния кодекс, пропорционална ли е мярката „отнемане“ и гарантирана ли е защитата на правата на трети добросъвестни лица.

С участието си по дело С-655/24, Латранов пред Съда на европейския съюз Република България има възможността посредством поддържаните от нея тези да допринесе за формирането на убеждение у Съда относно действителното съдържание на указаните в запитването правни норми с крайна цел постигането на непротиворечиво тълкуване с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

В позицията се излагат съображения по допустимостта на преюдициалното запитване, а в съображенията по същество се излагат аргументи в защита на основните тези, обосноваващи защита на националния правен интерес.

Правителството прие постановление за привеждане на нормативни актове във връзка с въвеждане на еврото в Република България

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите и на Тарифа за таксите, събирани по Закона за лова и опазване на дивеча, както и на Наредбата за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча.

Целта е да се постигне синхронизиране на събираемите такси в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото в страната и с Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Постановлението ще влезе в сила от датата на въвеждане на еврото в Република България.

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие“

Правителството одобри позицията на Република България за предстоящото Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие“, което ще се проведе в периода 7-9 септември 2025 г. в гр. Копенхаген, Кралство Дания.

По време на неформалното заседание министрите ще проведат дискусия на тема „Подобряване на конкурентоспособността и ускоряване на зеления преход на европейската хранително-вкусова промишленост“ въз основа на предварително разпространен от Датското председателство документ с въпроси.

Република България подкрепя необходимостта от стимулиране на иновациите и инвестициите в хранително-вкусовата промишленост. Отчитаме въвеждането на нови технологии, като ключов фактор за гарантиране на продоволствената сигурност и устойчивостта на сектора. За прилагането на ефективни мерки и инструменти за подобряване на устойчиво, кръгово и екологично производство е необходима целенасочена подкрепа на научни изследвания, инвестиции и регулаторни реформи, които ускоряват достъпа до нови технологии и продукти.

Иновациите и политиките в сектора следва да осигуряват баланс между достъпност, качество и устойчивост. Необходими са инвестиции в устойчиви хранителни вериги, както и скъсяване на веригите на доставка, технологии за намаляване на хранителните отпадъци по цялата хранителна верига и насърчаване на местното производство. Следва да се гарантира стабилност при осъществяване на зеления преход, без рязка промяна на правила, които биха създали несигурност за земеделските производители.

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе в периода 4-5 септември 2025 г. в град Копенхаген, Кралство Дания. Дискусиите по време на неформалното заседание ще бъдат посветени на енергийната система на ЕС след 2030 г., преодоляването на пропуските в развитието на инфраструктурата и ролята на енергийния сектор за цифровото бъдеще на Европа.

България счита, че за постигане на декарбонизирана енергийна система на ЕС е необходимо да бъде поставен акцент върху технологичната неутралност, насърчаване на устойчивостта и иновациите, допълнително повишаване на енергийната ефективност, както и значително по-голям дял на енергията от възобновяеми източници и нисковъглеродна, включително ядрена, енергия в енергийната система. Като основни предизвикателства в процеса се определят сложните разрешителни процедури за изграждане на нови електропроводи и модернизация на съществуващата инфраструктура, липсата на достатъчна финансова подкрепа за ключови трансгранични проекти, недостатъчната координация и планиране на европейско ниво, както и тесните места в преносните мрежи на територията на Югоизточна Европа.

Дигитализацията и изкуственият интелект са инструмент за модернизация на енергийните системи, но изискват балансиран подход, съчетаващ внедряване на иновации с контрол върху енергийния им отпечатък, е посочено още в позицията на България за неформалното заседание.

Линията на бедност ще е 764 лв. през 2026 г.

Линията на бедност ще е 764 лв. (390,63 евро) през 2026 г., реши правителството. Стойността й ще се повиши със 126 лв. (64,42 евро), или с 19,7% в сравнение с 2025 г.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Повишаването на линията на бедност ще подобри и социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.

Одобрен е проект на Споразумение за прекратяване на Договора, подписан в Лондон през декември 1995 г.

Със свое решение правителството одобри проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписан в Лондон на 11 декември 1995 г. Също така упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите, а извънредния и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – да подпише споразумението.

Споразумението има за предмет прекратяването на посочения двустранен инвестиционен договор между страната ни и Обединеното кралство. Съгласно проекта на споразумение, след неговото влизането в сила, разпоредбите на двустранния инвестиционен договор няма да пораждат правно действие по отношение на инвестициите, за които договорът се е прилагал, независимо от уговорената в него клауза за удължаване на защитата на инвестициите за допълнителен период от време.

Одобрено е Решение за отправяне на заявление за членство на България в Европейския механизъм за стабилност

Правителството одобри Решение за отправяне на заявление от Република България за членство в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). След приемането на Решението на Съвета на Европейския съюз от 8 юли 2025 г. за приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г., в Министерството на финансите беше получено писмо от изпълнителния директор на ЕМС. В него е отправена покана България да изпрати заявление за членство в ЕМС съгласно чл. 44 от Договора за създаване на ЕМС и за присъединяване към Споразумението за изменението му.

С днешното решение Министерският съвет упълномощава министъра на финансите да подпише и изпрати заявление за членство на страната ни в ЕМС. След това България трябва да ратифицира Договора за създаване на ЕМС и Споразумението за изменението му.

Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция, създадена от държавите-членки на еврозоната с цел осигуряване на финансова стабилност в рамките на валутния съюз. Той е една от основните институции, които предоставят допълнителна степен на защита на държавите-членки на еврозоната, като допринася за общата стабилност на еврозоната и членството в него може да се счита за инвестиция във финансовата сигурност. Държавите-членки на еврозоната участват в управлението и процеса на вземане на решения в ЕМС, като всяка страна има право на един постоянен глас.

Освобождават се държавни резерви от питейна вода по искане на кмета на община Стражица и областния управител на област Плевен

Министерският съвет разгледа и прие Решение на Министерския съвет за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Стражица и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявено бедствено положение.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на с. Виноград, община Стражица за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение със Заповед № 1499/28.08.2025 г. на кмета на общината, както и нуждите на болнични заведения, детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово и с. Къшин, община Плевен, както и гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия, за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение със Заповед № РД-09-101/01.09.2025 г. на областния управител на област Плевен.





