Вижте всички решения на Министерски съвет от днес

Aктуализира се националният координационен механизъм за програмирането и управлението на изпълнението на Социалния план за климата

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Постановление № 24 от 2025 г. за организация и координация на подготовката на Социалния план за климата (СПК) на Република България и за определяне на органите и структурите, отговорни за неговата подготовка и управление, както и на техните основни функции.

С постановлението се актуализира националният координационен механизъм за програмирането и управлението на изпълнението на СПК, както и на определенията за „уязвими домакинства“ и „уязвими микропредприятия“.

С направените изменения и допълнения ще се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/955, което ще доведе до финализиране на процеса по подготовка на Плана и своевременна подготовка за неговото последващо изпълнение, както и ще се гарантира гладкото му изпълнение.

Одобрен е проект на меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейкото икономическо пространство 2021- 2028 г. между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

Република България ще получи финансова помощ на стойност 132 807 931 евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021 – 2028 г. ще се подкрепят проекти в следните тематични области: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми:

– Програма „Енергийна сигурност“, Програмен оператор: Министерство на енергетиката, бюджет: 25 000 000 евро;

– Програма „Устойчивост на водните ресурси“, Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите, бюджет: 26 500 000 евро;

– Програма „Култура“, Програмен оператор: Министерство на културата, бюджет: 14 880 000 евро;

– Програма „Местно развитие“, Програмен оператор: Министерство на образованието и науката, бюджет: 40 350 000 евро.

Заложени са и средства за Фонд за двустранни отношения на национално и програмно ниво, както и за техническа помощ.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения.

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.04.2031 година.

Одобрен е проект на меморандум за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021 – 2028 г. между България и Кралство Норвегия

Република България ще получи финансова помощ на стойност 127 197 491 евро с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

В рамките на Норвежкия финансов механизъм 2021 – 2028 г. ще се подкрепят проекти в следните тематични области: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми:

– Програма „Устойчивост на водните ресурси“, Програмен оператор: Министерството на околната среда и водите, бюджет: 8 000 000 евро;

– Програма „Иновации“, Програмен оператор: Иновация Норвегия, бюджет: 30 000 000 евро;

– Програма „Правосъдие“, Програмен оператор: Министерство на правосъдието, бюджет: 36 600 000 евро;

– Програма „Вътрешни работи“, Програмен оператор: Министерство на вътрешните работи, бюджет: 25 000 000 евро.

Заложени са и средства за Фонд за двустранни отношения на национално и програмно ниво, както и за техническа помощ.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения.

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.04.2031 година.

Кабинетът се запозна с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“

Правителството се запозна с резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), което се проведе на 9-10 октомври 2025 г. в гр. Хорсенс, Кралство Дания.

Съветът обсъди политиките в областта на проверката на възрастта и мерките за защита на непълнолетните в интернет. Сред фокусите на дискусията бяха европейският портфейл за цифрова самоличност и отношението му към защитата на непълнолетните в онлайн пространството, възможността за установяване на минимална възраст за достъп до социалните мрежи и текущото състояние на техническите решения за проверка на възрастта. Освен това заседанието страните членки обмениха информация относно родителския контрол като инструмент за защита на непълнолетните в интернет и обсъдиха следващите стъпки в тази посока, поставяйки акцент върху подобряването на европейското цифрово законодателство с цел по-ефективна защита на правата на децата в онлайн пространството.

България се застъпи за необходимостта от общоевропейски координиран подход и хармонизирана рамка за противодействие на многообразните рискове и опасности за непълнолетните в цифровата сфера. Освен това в рамките на неформалното заседание на Съвета бе засегнат и въпросът за насърчаване на европейския цифров суверенитет, като България изрази подкрепа към съществуващите европейски инициативи за укрепване на технологичния капацитет и конкурентоспособността на ЕС във високотехнологичната сфера в контекста на растящата глобална конкуренция, а също така подчерта ползите от по-предвидима регулаторна среда за европейските компании в цифровата област.

По време на неформалното заседание на Съвета бе официализирана Декларацията от Ютланд на Датското председателство, с която се очертава общата рамка на всеобхватния европейски подход към защитата на непълнолетните в онлайн пространството.

Правителството реши да бъде открито почетно консулство на България в гр. Канкун, Мексикански съединени щати

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, и за назначаване на Луис Мигел Камара Диас, гражданин на Мексиканските съединени щати, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Мексиканските съединени щати със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан.

Откриването на консулство на Република България в Мексиканските съединени щати, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Канкун и с консулски окръг, обхващащ територията на щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, ще подпомогне усилията за развитие и укрепване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес, както и за оказване на съдействие на български граждани на територията на посочените три щата.

Луис Мигел Камара Диас е адвокат по професия и произхожда от фамилия, която се ползва с добро име в обществото, разполага с широки контакти на федерално и щатско ниво и работи активно с местните власти, както и по различни социални проекти. Неговата кандидатура е подкрепена от почетните консули на държави членки на ЕС в региона.

Очаква се почетният консул на България в Канкун да допринесе за допълнително насърчаване на двустранните отношения в приоритетни области като туризъм, търговско-икономически връзки, културен и образователен обмен и други. Почетният консул ще оказва съдействие на български граждани в щатите Кинтана Роо, Кампече и Юкатан, които през последните години са предпочитани туристически дестинации сред сънародниците ни.

Правителството реши България да се присъедини към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи

Министерският съвет одобри проект на Решение на Министерския съвет за присъединяване на Република България към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи, базиран в Берлин, Германия.

Основна роля на Центъра е да подпомага подобряването на способностите за укрепване на гражданското управление на кризи в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС (ОПСО). Центърът е доставчик на услуги, който подкрепя своите 24 членове и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) при изпълнението на техните ангажименти в рамките на Гражданския пакт за ОПСО. Центърът развива партньорство и с НАТО.

Присъединяването на Република България към Центъра ще засили способностите на страната за управление на граждански кризи в рамките на ОПСО. Членството в Центъра ще допринесе за улесняване на обмена на добри практики между членовете, както и предоставяне на персонализирани съвети и експертиза. Присъединяването на Република България ще допринесе за по-доброто изпълнение на ангажиментите на страната ни по Компакта за засилване на гражданското измерение на ОПСО.

Правителството се разпореди с имоти

Променя се статутът на имоти, предоставени за управление на ДП „Ръководство на въздушното движение“. Имотите се обявяват за частна държавна собственост. Неоперативните активи представляват сгради, които се намират на териториите на градовете Варна, Аксаково и Игнатиево, област Варна. Сградите нямат функционално и техническо значение за дейността на предприятието. Те са силно амортизирани с отпаднала необходимост и с цел безопасност ще бъдат премахнати.

С решение на правителството се допълва РМС № 190 от 2024 г. за обявяване на имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост и за прехвърлянето му в собственост на община Перник за осигуряване на архивни помещения за администрацията. Имотът представлява сграда в кв. „Христо Смирненски“ в гр. Перник. С настоящото решение, след искане на кмета на община Перник, се дава възможност тя да бъде използвана и за осигуряване на допълнителни класни стаи/помещения за образователни дейности за Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“ – гр. Перник“. Така ще се създадат условия за полудневна и целодневна организация на учебния ден и за запазване на училищния план-прием на училището, без да се налага редуциране на паралелките в първи и осми клас, както и съкращаване и намаляване броя на учители и ученици.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ получва безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост, в град Видин. Същият се намира на ул. “Дунавска” № 6 и представлява самостоятелен обект с площ 18,75 кв. м, разположен на четвърти етаж в сграда, като се ползва от „Инспекция по труда – Видин“. В помещението е изградена мрежа за интернет свързаност на дирекция „Инспекция по труда – Видин“ с Централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Община Камено получава собствеността върху поземлен имот – частна държавна собственост в с. Константиново. Теренът е с площ 98 кв. м и ще бъде използван за изграждане на кръгово обръщало за автобуси и автобусни спирки в района на пресичането на общински път BGS 1051 Константиново – Тръстиково – Ливада – Русокастро и републикански път П-79 Средец – Бургас, при км 77+764. Предвижда се място за кръгово кръстовище/обръщало, две автобусни спирки, тротоари за пешеходно движение, перони за автобусни спирки и заслони. Предвидените дейности ще бъдат за сметка на бюджета на Община Камено. При нереализиране на обекта до 5 години от придобиването на имота общината ще трябва да го прехвърли на държавата.

Община Варна получава собствеността върху имот – частна държавна собственост в гр. Варна. Той се намира на ул. „Вилите“ № 1-А в район „Аспарухово“ и представлява терен със сграда в него. Имотът ще бъде използван за изграждане и функциониране на Черноморски младежки център, който ще обхваща дейности и мерки за ефективно социално включване и личностно развитие на младите хора в област Варна. Предоставяните от него услуги ще бъдат безплатни за всички ученици и младежи. С работата на центъра ще се повиши ролята на неформалното образование за включване и овластяване на младежите, стимулиране на социално предприемачество като инструмент за развитие на младежки политики, креативност, партньорства и обмяната на опит. При нереализиране на Черноморския младежки център до 5 години от придобиването на имота община Варна ще трябва да го прехвърли на държавата.

Министерският съвет реши да предостави части от имоти – публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи, които до сега са били в управление на Министерството на правосъдието – помещения, намиращи се в гр. Благоевград, както и помещение и две гаражни клетки в гр. Кърджали. Министерството на правосъдието от своя страна поема управлението на помещение, част от сграда в гр. Чирпан, което преди това е стопанисвано от МВР. До това решение на правителството се стига след като посочените части от имотите са с отпаднала необходимост за ведомствата. В същото време помещенията са необходими за обезпечаване на дейността на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на правосъдието, сектор „Пробация“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Министерският съвет реши да предостави части от имот в гр. Габрово, в управление досега от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, на Висшия съдебен съвет. До решението се стига след преместване на областната дирекция на МВР – гр. Габрово в друга сграда и поетапното закриване на арести в страната, при което ползваните имоти вече са с отпаднала необходимост за ведомствата. В същото време помещенията са необходими за обезпечаване на дейността на окръжна прокуратура – гр. Габрово.

Одобрени са резултатите от участието на България в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се проведе на 17 октомври в Люксембург. По време на форума министрите приеха проекта на заключения на Съвета относно насилието над жени и домашното насилие. Одобрени бяха и заключенията по темата за социалното приобщаване на хората с увреждания посредством насърчаване на независим живот. Република България подкрепи инициативата на Унгария за обявяване на 17 юни за Европейски ден на жестомимичните езици.

Министерският съвет прие решение за изплащане на 58 166 лв. по четири решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 58 166 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на четири решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода 27.05.2025 г. – 30.09.2025 г.

Правителството одобри промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Правителството одобри промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР 2023-2027 г.), съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и държавния бюджет.

Предложените изменения са свързани с промени на интервенциите под формата на директни плащания, секторни интервенции в областта на сектор „Пчеларство“, както и промени на интервенциите в областта на развитие на селските райони.

Въвежда се нова интервенция „Биологично животновъдство“, насочена към земеделски стопани, които до момента са кандидатствали по еко схемата за биологично земеделие (селскостопански животни), както и за нови такива. Тази интервенция ще бъде част от интервенциите в областта на околната среда и климата по чл. 70 от Регламент (ЕС) 2021/2115, като преминаването на подпомагането за биологично животновъдство от Първи стълб към Втори стълб по същество не променя целите на досега прилаганата еко схема, както и вида на подпомаганите животни. Предвижда се кандидатствалите земеделските стопани, да могат да поемат тригодишни ангажименти и да получават плащания на хектар при спазване на съотношение от 0,3 до 1 ЖЕ/ха. С тази подкрепа се цели да се постигне по-висок процент на подпомогнати площи в система на контрол.

С измененията се актуализират текстове в част от интервенциите и се прехвърлят средства между тях за по-ефективно управление и изпълнение на плана.

Решението не оказва влияние върху държавния бюджет и остава в рамките на одобрените параметри на СПРЗСР 2023-2027 г.

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17 ноември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

България подкрепя поддържането на силна и автономна Обща селскостопанска политика и след 2027 г., с осигурен бюджет, който да гарантира продоволствената сигурност. Прилагането на стабилни интервенции за обвързана с производството подкрепа, е в основата на поддържане на продоволствената сигурност. За Република България обвързаната подкрепа винаги е била съществен и стратегически инструмент в директните плащания, който продължаваме да разпознаваме като важен елемент на политиката и в настоящата реформа. Продоволствената сигурност е от ключовите приоритети на Общата селскостопанска политика и резервите от селскостопански продукти, като част от една пазарно-ориентирана рамка за готовност, биха могли да бъдат ефективни при някои конкретни рискове.

Страната ни подкрепя развитието на търговията на стоки с Украйна, но трябва да не се допуска тя да повлиява отрицателно и да измества производството на традиционни или чувствителни продукти за Европейския съюз, което да застраши и местните земеделски производители. Европейският съюз трябва да гарантира, че търговията ще остане балансирана и справедлива, като осигури преходни мерки и подкрепа за по- уязвимите производители в държавите членки. Считаме, че трябва да се обърне особено внимание на укрепването на контролните органи и лабораторната мрежа в Украйна, които ще гарантират реалното прилагане на стандартите на Европейския съюз.

Република България има положителна нагласа по предложението за Регламент за определяне за 2026 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море. Определените в него риболовни възможности за цацата в Черно море кореспондират с последните научни съвети и отчитат социално-икономическия аспект при този риболов. Предложените риболовни възможности за улов на калкан в Черно море са в съответствие с многогодишния план за вида, като Република България очаква същите да бъдат допълнени с неусвоеното количество квота през 2024 г. (3,8 тона), в съответствие с решението на 48-ата годишна сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Правителството одобри изменения по Наредбата за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО

Правителството одобри изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

С приемането на проекта се осигуряват нови възможности за участие на лица с нестопанска цел, осъществяващи академична и/или научно-изследователска дейност, университети или научни организации, в международни процедури на НАТО и неговите структури.

През последните години в рамките на НАТО се наблюдава отчетлива тенденция към засилване на сътрудничеството с Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и по-специално с научно-изследователските и академични общности, работещи в областта на отбраната. Целта на това сътрудничество е по-активното им интегриране на възможно най-ранен етап в процесите по разработване на следващо поколение способности, постигане на съвместими и устойчиви решения в областта на сигурността и отбраната, стимулиране на иновациите и технологичния напредък в сектора.

Правителството одобри коефициента по експортното застраховане за 2025 г.

Правителството одобри коефициента по експортното застраховане за 2025 г. Той е в размер на 5,93 от разпоредбите на Закона за експортното застраховане за 2025 г. С приемането на решението от Министерския съвет се одобрява застрахователният капацитет на „Българската агенция за експортно застраховане“ ЕАД („БАЕЗ“ ЕАД) за 2025 г. за сключваните застрахователни и презастрахователни договори.

Коефициентът се определя в изпълнение разпоредбите, както на Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ), така и от приетата през м. декември 2004 г. Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани

промени по бюджета на МИИ

Правителството одобри Решение на Министерския съвет, с което се прие изменение по т.5 от РМС №252/2024 г. Увеличените средства се осигуряват по реда на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики, програми и трансфери по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага увеличение, вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МИИ за 2025 г. , в резултат на която се осигурява увеличение на субсидията за „Авионамс“ АД, за сметка на трансфера към Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което през 2025 г. реализира известни икономии на разходи от дейността си.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените трансфери и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на МИИ

Правителството прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените трансфери и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Иганово“ ЕАД.

Целта на горните актове е осигуряваното на успешен старт за изпълнението на заложената концепция при учредяването на „Иганово“ ЕАД, тъй като дружеството се нуждае от допълнително финансово обезпечаване за реализирането на инвестиции за проекти от такъв мащаб.

Очаква се осигуряване на възможност за положително влияние върху регионалната икономическа обстановка, чрез стимулиране на местната индустрия и трудова заетост. Този ефект ще бъде постигнат чрез откриването на нови възможности за партньорства с европейски производители, както и чрез включването в производствения процес на подизпълнители, доставчици на материали, което пък от своя страна ще рефлектира положително върху трудовата заетост в региона на базата на осигуряването на нови работни места.

Правителството одобри годишен План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на публични предприятия

Правителството прие Решение за одобряване на годишен План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро-“, „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2025 г. от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Съгласно Закона за публичните предприятия, Агенцията за публичните предприятия и контрол изпълнява функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

По силата на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия Агенцията за публичните предприятия и контрол оценява изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като „големи“, с оглед на постигането на финансовите и нефинансовите цели. Съгласно същия правилник – оценката на изпълнението на одобрените бизнес програми на определен брой публичните предприятия, категоризирани като „микро-„, „малки“ и „средни“, се извършва ежегодно съгласно План за извършването на оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми, одобрен с решение на Министерския съвет.

В изпълнение на разпоредба, АППК е изготвила проект на План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро-“, „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2025 г„ който обхваща общо 9 броя от всички „микро-„, „малки“ и „средни“ предприятия с над 50 на сто държавно или опосредено участие в капитала.

Одобрена е позицията на България за заседание на Съвета ЕКОФИН, формат „Бюджет“

Министерският съвет одобри позицията на страната ни за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат „Бюджет“ (ЕКОФИН/Бюджет), което ще се проведе на 14 ноември 2025 г. в Брюксел, Белгия.

Целта на заседанието на Съвет ЕКОФИН/Бюджет е да се подготви позицията на Съвета и да се даде мандат на Председателството за преговорите с ЕП по проекта на бюджет на ЕС за 2026 г. във връзка със заседанието на Помирителния комитет, който ще се проведе по-късно в същия ден. Съветът на ЕС и ЕП ще преговарят за постигане на съвместно споразумение по параметрите на общия бюджет за следващата финансова година.

Позицията на България е, че бюджетът на ЕС за 2026 г. следва да бъде едновременно амбициозен и реалистичен, за да може ефективно да отговори на големите политически и икономически предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. Наред с това, трябва да отразява и действителните нужди на държавите членки и да осигури достатъчни ресурси за гарантиране на изпълнението на програмите от текущия програмен период 2021-2027 г., чието усвояване се очаква да се ускори през 2026 г.

За България е от съществено значение бюджетът да разполага с достатъчно средства за покриване на всички нужди от плащания, като страната ни ще съдейства за постигането на навременно споразумение по бюджета на ЕС за 2026 г.

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Правителството одобри доклад с резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 10 октомври 2025 г. в гр. Люксембург.

Европейската комисия представи предложението за изменение на Директивата на Съвета относно структурата и ставките на акциза, прилаган върху тютюна и свързаните с тютюна изделия, както и предложението за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на ЕС за следващия финансов период.

Министрите проведоха дискусия по препоръката на Комисията относно спестовните и инвестиционните сметки, икономическото и финансовото въздействие на руската агресия срещу Украйна и обмениха мнения по икономическите аспекти на оценката на въздействието по време на целия законодателен процес в контекста с инициативата на ЕК за опростяване на законодателството.

Съветът одобри заключенията за финансирането на климата с оглед на Конференцията на ООН за изменението на климата през 2025 г. (СОРЗО) и изменението на Плана за възстановяване и устойчивост на Испания и бяха дискутирани поуките, извлечени от Европейския семестър през 2025 г.

Правителството одобри присъединяването на Република България към Декларацията за европейски цифров суверенитет

Правителството одобри присъединяването на Република България към Декларацията за европейски цифров суверените, целяща укрепване на капацитета на Европа за действие в цифровата сфера.

По своята същност, Декларацията за европейски цифров суверенитет предоставя рамка за укрепване на капацитета на Европа за действие в цифровата сфера, като същевременно се гарантира последователност, баланс и откритост. Същевременно, съгласно посочения документ, Европа трябва да поеме проактивна роля в оформянето на международната политика, като използва своите силни страни, които ще създадат динамична глобална цифрова екосистема, в области като сигурната и надеждна цифрова инфраструктура, нововъзникващите технологии, устойчивостта на веригите на доставки, киберсигурността, потоците от данни, цифровите стандарти и цифровите умения.

Посоченият документ е изготвен съвместно от държавите членки и се планира да бъде подписан по време на отделно събитие, организирано от австрийската държава в рамките на Европейската среща на високо равнище за цифровия суверенитет, организирана от Германия и Франция, която ще се проведе на 18 ноември 2025 г., в гр. Берлин.

Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 17 ноември 2025 г. в Брюксел.

инистрите по европейските въпроси на държавите членки ще проведат ориентационен дебат относно Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. Съветът ще стартира подготовката на редовното заседание на Европейския съвет на 18 и 19 декември 2025 г., като проведе дискусия по проекта на анотиран дневен ред, който се очаква да включва темите: Многогодишна финансова рамка 2028-2034 г.; Сигурност и отбрана и Разширяване. Министрите също така ще обсъдят отношенията EC-Обединеното кралство. Европейската комисия ще представи работната си програма за 2026 г„ като държавите- членки ще имат възможност да очертаят приоритетните за тях теми.

В рамките на Годишния диалог за върховенство на правото министрите ще проведат дискусия по протоколен ред за следните държави членки: България Чехия, Ирландия и Германия, от доклада на ЕК по върховенството на правото в ЕС от 8 юли 2025 г.

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 13 ноември 2025 г. в Брюксел.

Съветът ще проведе ориентационен дебат по предложението за изменение на Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Председателството предвижда да бъде постигнат общ подход и по предложението за Регламент относно въвеждането на опростено тарифно третиране при дистанционните продажби на стоки и премахването на прага за освобождаване от мита.

В рамките на инициативата за опростяване на законодателството Европейската комисия ще представи два доклада за напредъка в областта на финансовите услуги и в областта на икономическите и финансовите въпроси.

Министрите ще обсъдят икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна, ще приемат решения в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост и ще одобрят заключения относно статистиката на ЕС.

Европейският фискален съвет ще представи своя годишен доклад относно прилагането на рамката на Съюза за фискално управление.

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 21 октомври 2025 г. в Люксембург.

Министрите приеха заключения, очертаващи основните елементи на преговорната позиция на Европейския съюз за 30-ата Конференция на ООН по изменението на климата, която ще се проведе в Белем, Бразилия, от 10 до 21 ноември 2025 г. България отбеляза като приоритет осигуряването на амбициозен и същевременно прагматичен и реалистичен подход във вътрешноевропейски контекст. Страната ни изтъкна, че следва да бъдат гарантирани необходимите условия за успешното изпълнение на целите, включително финансиране, технологии и изграждане на капацитет.

Министрите обсъдиха Европейския пакт за океана, като България призова за баланс между екологичните цели и икономическите реалности по отношение на устойчивото използване на морските ресурси. Страната ни отбеляза особеностите на различните морски басейни, ограничената приложимост на правото на ЕС по отношение на басейни, споделяни с трети държави, и ролята на регионалните морски конвенции като естествена платформа за сътрудничество.

Съветът прие заключения относно Европейската стратегия за устойчивост на водните ресурси. България подкрепи текста, като приветства целите за възстановяване и опазване на водния цикъл, изграждане на интелигентна по отношение на водите икономика и осигуряване на чиста и достъпна вода.

В рамките на заседанието България, Испания, Италия, Литва, Люксембург, Унгария и Чехия представиха своята позиция относно отразяването на екологичния дневен ред в Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. Страната ни постави акцент върху достъпа до финансиране, необходимостта от покриване на недостига на инвестиции и запазването и укрепването на програмата LIFE.

Министерският съвет одобри законови промени за пререгистрацията на юридическите лица

с нестопанска цел

Правителството одобри проект на Закон за допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Той предвижда юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) да могат да се пререгистрират без такса в единния електронен регистър, воден от Агенцията по вписванията, в срок до 31 декември 2026 г. Дейността на подлежащите на пререгистрация ЮЛНЦ, за които не е направено искане за пререгистрация или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, ще се смята за прекратена от 1 януари 2027 г.

Въведената през 2016 г. законодателна реформа изрично предвиди регистърът на ЮЛНЦ да се води от Агенцията по вписванията. Срокът за пререгистрация изтече на 31 декември 2022 г., но не бяха регламентирани правните последици от пропускането му. Агенцията по вписванията (АВ) признаваше възможността за подаване на заявление за пререгистрация и след 31 декември 2022 г., тъй като липсата на разпоредби не е основание да препятства упражняването на права на ЮЛНЦ. Но съдилищата тълкуват разнопосочно характера на срока и това създава неравнопоставеност между ЮЛНЦ в зависимост от практиката на окръжните съдилища, в които попада седалището им.

Към 1 януари 2025 г. за пререгистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към АВ остават 23 054 сдружения, 4 543 фондации и 735 народни читалища, това са 59 % от ЮЛНЦ. Те не изпълняват предвидени в нормативните актове задължения, свързани с публикуване на годишни финансови отчети и доклади за дейността. В ЗЮЛНЦ е предвидено и задължение за деклариране на действителен собственик, произтичащо от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Одобрените днес от Министерския съвет законови изменения приключват процеса по пререгистрация и вписване на всички ЮЛНЦ в единния регистър, регламентират правните последици от неизвършена пререгистрация и защитават всички участници в гражданския оборот, както и обществения интерес.

Одобрява се съществено отклонение на проекта на споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната

Министерският съвет прие решение, с което одобрява съществено отклонение на проекта на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район Кабиле, одобрен като основа за водене на преговори и за подписване на споразумението при условия на последваща ратификация с решението по т.7 от Протокол № 33 от заседанието на МС от 13 август 2025г.

В изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), предстои изграждане на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на Република България. Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване.