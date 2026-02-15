Вижте защо изчезва сексът в брака толкова често

Намаляването на сексуалното желание в една дългосрочна връзка между мъж и жена е доста често срещан проблем, с който се сблъскват сексолозите.

Сексуалното желание е нещо неуловимо. То може лесно да се разпали, но също толкова лесно и да угасне. Трудността при диагностицирането и лечението се крие във факта, че причините са толкова разнообразни, че при много от случаите загубата на желание е комбинация от тях. Често се чува, че интимността липсва поради непримирими разногласия между партньорите. Но също и поради незначителни, но ежедневни, кавги по битови и всякакви други въпроси. Както и заради взаимни обвинения.

Не е само заради кавги и неразбирателства между партньорите

Да, кавгите със сигурност са причина. Но има и друго: Какво се случва между партньори, които казват, че „Много се обичаме, но не правим секс“? Любяща връзка, основана на взаимно разбирателство и подкрепа, но някак си сексуално скучна. Не е ли логично най-добрият секс да се случва между тези, които се познават до последната бенка на кутрето си? Всъщност, самите качества, които подхранват интимността, могат да потушат желанието. Интимните връзки изискват стабилност, сигурност и предвидимост. Но еротиката се основава на мистерия и разнообразие. Огънят се нуждае от въздух, за да гори. И често двойките, стремящи се към единство забравят, че желанието процъфтява в пространството между тях и другите.

Изпробвайте с тези три техники

Тези техники разширяват еротичното пространство между партньорите.

1. Седнете двамата един срещу друг и формулирайте твърдението: „Губя желание, когато…“. Редувайте се, опитвайте се да получите поне 10-15 отговора от всеки партньор. След това довършете друго изречение: „Възбуждам се, когато…“ и получете поне 10-15 отговора един от друг. Тази техника е разработена от професора по психология Джина Огдън. Тя е насочена към разбирането, че ние сме отговорни за собствената си еротична енергия, за сексуалния си интерес или липсата на такъв.

2. Направете пълен списък с нещата, които ви носят удоволствие и не са свързани пряко със секса. Намерете своето лично пространство. Възвърнете себе си към себе си.

3. Четете си двамата на глас еротични книги, със сюжет, който и двамата харесвате. Можете предварително да проучите списък с такива книги, да обсъдите предпочитанията си и да се спрете на няколко.bulnews.bg