Вижте защо мъжете изневеряват дори на лоялни партньорки

Едно от най-травмиращите неща, през които могат да преминат двойките, е изневярата.

Особено за жената, ако тя е в позицията на жертвата на изневяра от страна на партньора си.

Защо мъжете са склонни да мамят в любовта дори лоялните си партньорки?

1. Връзката е трудна

Това е най-очевидният пример. Връзката е трудна. Няма истинска връзка; двойката е заедно заради децата или удобството. Често физическата интимност вече не е налице. Понякога някой, който изневерява в трудна връзка, трудно изразява чувствата си.

2. В неговото семейство е имало изневери

Родителите ви показват как да живеете. Като деца ние приемаме силни послания, които остават с нас до края на живота ни. И няма по-голямо послание от това да видим нещо, което се изживява чрез пример. Това важи както за положителните неща, които сме виждали у родителите си, така и за негативните неща, като изневярата. Ако в семейството на мъжа неговият баща е изневерявал на майката, то много е вероятно и той да постъпва така с партньорките си.

3. Гняв към родител от противоположния пол

Отново, вашият родител от противоположния пол е прозорец към това как работи светът. Връзката ви с родителя от противоположния пол е представяне на мъжете или жените. Ако партньорът ви има или е имал обтегнати отношения с майка си, е вероятно подсъзнателно (или съзнателно) да чувства подобно отношение към жените като цяло.

Сложната част е, че мъж може да не се доверява на жените, но все пак да желае ползите от романтичната връзка. Мъжът може да чувства, че не може да се довери на жените, ако майка му го е предала или не спазва обещанията си, или е била твърде контролираща. По този начин той може да не се отдаде изцяло на жена си, запазвайки части от себе си за други жени.

4. Емоционална болка от предишна връзка

Той решава никога повече да не позволява това да му се случи отново, да е наранен и предаден от партньорка в любовта. За да се предпази от болката, която изпитва, винаги е имал други жени около себе си, за да се увери, че никога повече няма да бъде толкова уязвим.

5. Тръпката от преследването

Още една възможна причина мъжът да изневери на иначе стабилна и лоялна партньорка. Тръпката от търсенето на партньорка, еуфорията от това да бъдеш желан и преследван или да бъдеш преследвач, може да бъде вълнуваща за мъжете. След като обаче сте намерили партньора си и нещата са се успокоили, всичко това неизбежно избледнява, докато се задълбочавате във връзката си. Нещата стават по-познати и вълнението започва да избледнява. На някои мъже им липсва чувството да бъдат желани, чувството за преследване. Често такива мъже имат дълбока несигурност относно своята привлекателност. Изневярата е начинът да повдигнат егото си.