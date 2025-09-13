Вижте защо някои мъже разлюбват жените си с течението на времето

Разлюбването е уникално и страшно преживяване в много дългосрочни връзки, но много двойки не разбират как партньорите наистина стигат до тази точка без връщане назад.

Според проучване на The Qualitative Report, пропускането на романтичната любов – преживяване, което се характеризира с редица черти, поведения и ценности – е част от причината, поради която партньорите се разлюбват един от друг, което в крайна сметка прекратява връзката им.

Независимо дали става въпрос за негативно чувство за себе си, чувство за необичаност или просто откъсване от партньорката си, мъжете, които разлюбват съпругите си с напредване на възрастта, може да изпитват загуба на романтична любов. Макар че със сигурност има момент, в който партньорите вече не си пасват, е възможно „да се излекуват“ и да растат и да се развиват заедно, когато тези фини преживявания бъдат усетени във връзката.

Мъжете, които разлюбват съпругите си с напредване на възрастта, обикновено го правят по тези 11 причини:

1. Не се чувстват чути

Чувството за чутост е основата на всяка връзка, но стратегиите и инструментите – като открита комуникация, планирани срещи и уязвимост – които помагат на партньорите действително да се чувстват ценени и разбрани, могат да се променят и развиват с напредване на възрастта.

Връзките, особено здравите, отнемат време, когато партньорите остаряват и имат различни нужди, така че ако комуникацията или качественото време не са приоритет, това може да е една от причините мъжете да разлюбват съпругите си. Те изпитват загуба на интимност, която ги кара да се чувстват необичани, дори когато са постоянно около партньорката си, като не водят разговори и качествено време, което им позволява да се свържат.

2. Съпрузите са повече съквартиранти, отколкото като партньори

Докато партньорите, които се чувстват като най-добри приятели, обикновено са предсказател за здрава връзка, преминаването отвъд точката на платонично забавление и интимност към територия на „съвместно съжителство“ може да има отрицателни ефекти. Както предполага психотерапевтът Айви Куонг, монотонността и ежедневието могат да подтикнат партньорите да се чувстват като съквартиранти, фокусирайки се само върху домакинските задължения, работата и отговорностите, вместо наистина да се свързват помежду си.

Докато „фазата на съквартирант“ обикновено е естествена в началните етапи на дългосрочна връзка, мъжете, които разлюбват съпругите си с напредване на възрастта, може да са заседнали в този цикъл, чувствайки се необичани, недооценени и откъснати от партньорките си.

3. Съпрузите спират да прекарват качествено време заедно

Според психолога Марк Травърс, качественото време във връзката се състои в това да присъстваш и да усещаш неразделното внимание на партньора. Разбира се, планираните срещи, съсредоточени около новостите за възрастните двойки, са най-полезни, според проучване от Journal of Social and Personal Relationships, но това не означава, че прекарването на време у дома или разговорът по време на вечеря не е здравословна версия на качествено време.

Особено в лицето на недоверие, неудовлетворени нужди и негодувание, натрупани с течение на времето, липсата на целенасочено качествено време за изразяване на притеснения, открита комуникация и показване на обич може да изостри последствията във връзката и да подтикне хората да се разлюбят.

4. Липса на физическа интимност

Физическата интимност е важна част от благополучието и щастието на мъжете във връзката. Въпреки че те са склонни да имат повече физически желания във връзките, отколкото техните жени, както показва проучване от Journal of Social and Personal Relationships, основата на този копнеж е емоционалната близост и връзка.

Когато съпругите се чувстват нечути и емоционално неподкрепени, те могат да се отдръпнат физически. Когато мъжете не получават физическата близост и обич, за които също копнеят, те се отдръпват. Дори ако разлюбването на мъжете във връзката се усеща едностранчиво, всички тези брачни проблеми и конфликти са двупосочна улица.

5. Не се чувстват уважавани

Дори и да изглежда като едва доловима характеристика в дългосрочните връзки, обикновено характеризиращи се с емоционална връзка и интимност, взаимното уважение е основата на брака. То не само подкрепя комуникацията и разрешаването на конфликти, но и редица други лични преживявания, от самочувствие до устойчивост и дори чувство за приемане.

Когато един мъж не се чувства уважаван от партньорката си, не е необичайно той да се отдаде на негодувание, което се задържа с напредване на възрастта. От публично засрамване до чувството, че са контролирани, мъжете се нуждаят от вида „безусловно уважение“, което позволява на връзката им да се чувства сигурна и стабилна.

6. Уморени са да бъдат изкупителна жертва

Без значение какво се обърква в една връзка или с какво се сблъскват партньорите в личния си живот, мъжете, които разлюбват съпругите си с напредване на възрастта, се чувстват като изкупителна жертва. Партньорките им възприемат манталитета на жертва и прехвърлят вината, за да избегнат поемането на отговорност, като не винаги осъзнават, че това обременява съпруга им със срам, вина и отговорност.

Особено когато пораснат и потиснатите им емоции и негодувание около тези взаимодействия започнат да изплуват на повърхността, може да им се стори невъзможно да се съсредоточат върху интимността и връзката – те са твърде възпрепятствани от неразрешения гняв от чувството, че са виновни за всичките си брачни проблеми.

7. Връзката се усеща едностранчива

Независимо дали се дължи на липса на взаимно уважение, качествено време или липса на емоционален труд, връзките често поемат нездравословен обрат, когато не са балансирани. Когато единият партньор се чувства по-важен от другия – или в някои случаи по-отговорен за неща като домакинска работа или емоционална работа – това може да предизвика негодувание, което е трудно да се отучи, без да се признае.

Мъжете, които разлюбват съпругите си с напредване на възрастта, обикновено го правят, защото са уморени винаги да носят бремето, да се чувстват неподкрепени или дори по-нисши от съпругите си.

8. Всичко изглежда застояло

Според проучване от списание „Семейни отношения“, дългосрочните връзки и бракове не се развиват и не растат без работа – те не са по своята същност здрави само заради дълголетието си. Така че, когато партньорите не са взаимно заинтересовани от растеж, както лично, така и като двойка, връзката им може да се установи в застой, където всеки се чувства нечут, неподкрепен и необичан.

Замитането на проблемите под килима, оставянето на негодуванието да тлее и отказът да се развият по-ангажирани, уязвими и подкрепящи партньори може бързо да саботира романтичната любов, която поддържа брака.

9. В разговорите им липсва истинска дълбочина

Освен че се чувстват нечути поради липсата на ангажираност или действия от страна на партньорката си, повърхностните разговори, на които липсва намерение и уязвимост, могат да подтикнат мъжете да разлюбят съпругите си. Според проучване на Американската психологическа асоциация, дълбоките разговори са начинът, по който двойките укрепват връзките си и изграждат силна връзка, независимо колко дълго са заедно.

Тези уязвими разговори могат да бъдат разликата между здравословен, дългосрочен брак и пасивен, изпълнен с негодувание брак.

10. Те не усещат никаква нежност и емпатия от страна на партньорката си

Емпатията, наред с взаимното уважение и доверие, е ключът към изграждането на здрава, дългосрочна връзка. Докато емпатията е склонна да се проявява по най-различни начини – от открит разговор до малки прояви на доброта и дори говорене на хубави думи за съпруга си зад гърба му, когато няма съчувствие в отношенията, се появява негодуванието, а то е една от причините мъжете да разлюбват.

В крайна сметка мъжът просто иска да се чувства обичан и ценен като всички останали, така че когато на партньора му й липсва емпатия, това може да причини повече травма, отколкото изглежда възможно.

11. Те ​​се чувстват постоянно критикувани

Макар че изразяването на притеснения и емоции, независимо колко неудобни са те, е от съществено значение за здравословна връзка, цикълът на постоянна критика без интимност или подкрепа може бързо да саботира романтичната любов.

Мъжете, които разлюбват съпругите си с напредване на възрастта, вероятно имат по-високо самочувствие и чувство за самоувереност, отколкото по-рано в живота си, поради което критиката и ненужното осъждане от партньорките им стават много по-лесни за разпознаване и диагностициране по-късно в живота. Сега, когато те го осъзнават и усещат негативното му въздействие върху благополучието и връзката си, е много по-трудно да го игнорират.





