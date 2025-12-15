Вижте какво реши Министерски съвет днес

Правителството предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на ДОО за 2026 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

При липсата на приет до началото на бюджетната година държавен бюджет нормата на чл. 87 от Закона за публичните финанси урежда основните въпроси, свързани със събирането на приходите, извършването на разходите, предоставянето на трансфери и поемането на държавен дълг, отчитайки влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели.

С предложения законопроект се предлага правна рамка, която, от една страна, да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, а, от друга страна, да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания.

Правителството прие промени за ускорено внедряване на интелигентни транспортни системи в транспорта

Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. Целта е да се ускори развитието на модерни, свързани и безопасни транспортни услуги и да се осигури по-добра съвместимост между тях.

Новите правила разширяват областите, в които ще се прилагат ИТС – от управлението на трафика и пътната безопасност, до автоматизираната мобилност и модерните информационни услуги. Това ще улесни обмена на данни и сътрудничеството с останалите държави от ЕС. Благодарение на промените ще има по-добър достъп до важна информация като текущата пътна обстановка, ограниченията по пътищата, организацията на движението в градовете, свободните места за паркиране на камиони и възможностите за комбинирани пътувания.

Всички тези данни ще бъдат достъпни в цифров формат чрез националните точки за достъп, което ще позволи на институции, компании и граждани да ги използват по-лесно.

България се присъединява към споразумение за управление на документи, свързани с програмата за спътникова свързаност на ЕС

Министерският съвет одобри присъединяването на България към административно споразумение за управление на документи, свързани с Програмата за сигурна свързаност на Европейския съюз.

Целта е изграждане на надеждна и защитена спътникова инфраструктура, която осигурява непрекъсваеми комуникационни услуги за правителствения сектор, критичната инфраструктура, гражданите и бизнеса.

Споразумението предоставя достъп до общ механизъм за координация и управление на радиочестотни и орбитални ресурси, както и възможност за ползване на капацитет за защитена спътникова свързаност.

С присъединяването си България се включва в усилията на държавите членки на Европейския съюз за изграждане на устойчива и независима комуникационна система, която е от ключово значение за сигурността на Съюза.

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Правителството одобри доклад с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 13 ноември 2025 г. в Брюксел.

В рамките на заседанието участниците проведоха политически дебат за преразглеждането на директива за облагане на енергийните продукти и електроенергията, обменени са мнения по въпросите, свързани с опростяването, изпълнението и правоприлагането й в контекста на последните доклади на Европейската комисия, публикувани на 21 октомври 2025 г. Министрите обсъдиха и основните изводи в годишния доклад за 2025 г. на Европейския фискален съвет.

Съвет ЕКОФИН обсъди и предпримането на действия за справяне с притока към ЕС на малки пратки, които понастоящем не подлежат на обмитяване. Министрите се споразумяха да премахнат настоящото правило, което позволява стоки на стойност под 150 евро да влизат в ЕС без да бъдат обмитявани.

Също така финансовите министри приеха решения за изпълнение, с които одобряват измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Белгия, Хърватия, Естония, Люксембург, Румъния и Словакия.

Участниците одобриха заключения за постигнатия напредък по приоритетите на ЕС в областта на статистиката.

Правителството реши да назначи д-р Робърт Иди за почетен консул на България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Белфаст

Министерският съвет прие решение за назначаване на д-р Робърт Иди, британски и ирландски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Белфаст и консулски окръг, обхващащ територията на Северна Ирландия. С решението официално се преустановяват функциите на г-н Пол Мартин, който от юни 2017 г. до кончината си през юли 2025 г. заемаше тази позиция.

Д-р Иди има солиден авторитет в британските и българските академични и бизнес среди и значим обществен принос в подкрепа на българската диаспора в Северна Ирландия и на развитието на науката в България. Този принос през последните години включва учредяването на стипендия за ученици от Първото българско училище „Иван Вазов“ в гр. Арма; дарение на учебен реактор на Техническия университет в София; осигуряване на финансиране за Конференцията за образование на етническите малцинства в Северна Ирландия, която помага на български граждани да започнат образование в страната. Д-р Робърт Иди членува в научни комитети на редица международни конференции в България и е почетен член на Научно-техническия съюз по строителство в България, както и на редакционни колегии на български научни списания.

Назначаването му на мястото на г-н Мартин се очаква да осигури приемственост в стремежа на българската държава да оказва подкрепа както на нарастващия брой наши съграждани на територията на Северна Ирландия, така и на българските бизнес среди в контактите им с местни правителствени и бизнес структури в региона.

Правителството одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“, проведено на 17 ноември 2025 г.

Министерският съвет одобри доклада от заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 17 ноември 2025 г. в Брюксел.

Съветът започна подготовката на редовното заседание на Европейския съвет на 18 и 19 декември 2025 г., като проведе дискусия по проекта на анотиран дневен ред, включващ темите: Украйна, Близък изток, Многогодишна финансова рамка, Разширяване, Миграция, Геоикономика и Конкурентоспособност.

Европейската комисия представи работната си програма за 2026 г., като постави акцент върху конкурентоспособността, намаляване на регулаторните тежести на европейското законодателство, отбраната и сигурността.

Европейската комисия информира и за текущото състояние и развитието на отношенията EC-Обединеното кралство.

Министрите по европейските въпроси на държавите членки проведоха политически дебат относно Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г.

В рамките на Годишния диалог за върховенство на правото министрите проведоха дискусия по протоколен ред за частите относно България, Чехия, Ирландия и Германия, от доклада на ЕК по върховенството на правото в ЕС от 8 юли 2025 г.

Правителството определи българския посланик в Кралство Нидерландия за представител на страната ни към ОЗХО

Правителството определи акредитирания в Кралство Нидерландия извънреден и пълномощен посланик Елизабет Константинова Върбанова за представител на Република България към Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) със седалище в Хага.

Това се посочва в прието днес решение на Министерския съвет, според което извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Нидерландия ще поеме функциите и на представител на страната ни към ОЗХО. Посоченото назначение взема предвид както преобладаващата международна практика, така и установения национален опит при акредитиране на български представител към ОЗХО.

Организацията за забрана на химическото оръжие е учредена съгласно чл. VIII от Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване, известна също с по- краткото наименование Конвенция за забрана на химическите оръжия (КЗХО). Целта на ОЗХО е да осигури глобалното спазване на конвенцията, включително чрез международни проверки, с цел да премахне завинаги един цял клас оръжия за масово унищожение – химическото оръжие. Всички държави-страни по КЗХО членуват в ОЗХО, което я прави най-голямата в света организация в сферата на разоръжаването.

Днешното решение на правителството бе взето в израз на традиция и обичайна практика за консолидиране на ръководни дипломатически функции, което ще окаже положително въздействие върху организацията и координацията на присъствието на България в дипломатическата среда в Хага. За тази цел Министерският съвет възложи на Министерството на външните работи да предприеме необходимите действия за акредитиране на посланик Върбанова като български представител към ОЗХО.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВнР във връзкa с сучастието на България в Европейския механизъм за подкрепа на мира

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в размер на 10 211 164 лева, които ведомството е изплатило от своя бюджет във връзка с изплащането на националната вноска на България съгласно ангажиментите на страната ни във връзка с предоставяните от Европейския съюз на партньорски държави мерки за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира и за осигуряване на представителството на страната в Комитета на механизма.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г като извънбюджетен инструмент на ЕС, чрез който да бъдат финансирани всички инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на Съюза, които имат военни или отбранителни последици. Финансовият инструмент е част от цялостния подход на ЕС за финансиране на външни дейности и инициативи, чиято цел е да се формира интегрирана, всеобхватна и последователна политика за сигурност на ЕС. Чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) се финансират военните мисии и операции на ЕС по линия на Общата политика на ЕС за сигурност и отбрана, както и се предоставят мерки за помощ за осигуряване на военно или несмъртоносно оборудване, подкрепа за инфраструктурно или техническо съдействие с цел увеличаване на отбранителните способности на партньорите. Средствата в ЕМПМ се събират на годишна основа чрез вноски от държавите членки на ЕС.

Със свое Решение № 704 от 7 октомври 2021 г Правителството определи Министерството на отбраната и Министерството на външните работи за отговорни институции в Република България за осигуряване изплащането на ежегодната национална вноска в бюджета на Европейския механизъм за подкрепа на мира. Двете министерства са определени и за представителството на страната ни в Комитета на механизма, като МВнР осигурява участието на България по отношение на мерките за помощ, състоящи се от действия на ЕС съгласно член 28 от Договора за ЕС.

С друго постановление Министерският съвет прие изменение и допълнение на ПМС № 235 от 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Актуализират се дейности, за които се получават допълнителни възнаграждения от служителите, работещи при специфични условия.

Отпаднат дейности, които вече не се изпълняват. Актуализират се размерите на някои допълнителни възнаграждения. Размерите на допълнителните възнаграждения се адаптират към единната европейска валута в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

МС одобри близо 5 млн. лв. по насърчителна мярка за техническа инфраструктура в Кърджали

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа ще се предоставят на Община Кърджали средства в размер до 4 865 279 лв. (с ДДС) за елементи на общинска инфраструктура. Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ проект „Подобряване на конкурентоспособността и разширяване на производствените мощности на „Монек България“ АД“, който ще се реализира в Кърджали. Инвестицията на компанията е в размер на над 11 млн. лв.

Изграждането на нова и продължаването на съществуващата техническа инфраструктура ще подобри икономическото развитие на района и ще има благоприятно влияние за привличане на нови инвестиции. Ползватели на инфраструктурата ще са компаниите „Серта България“ АД, „Франко“ ООД, „ИМИ Попанастасов“ ЕООД, „Горубсо-Кърджали“ АД и „Елиткар“ ООД и други.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МТС

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в размер на 40 млн. лв. Средствата са възмездна финансова помощ, която следва да бъде възстановена от дружеството до 30.09.2026 г.

Финансирането ще позволи нормалното функциониране на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД до края на годината, както и обезпечаване на обществената услуга през предстоящите зимни месеци.

Тарифата за таксите, събирани от Комисията за регулиране на съобщенията, се превалутира в евро

Таксите, които Комисията за регулиране на съобщенията събира по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура се превалутират в евро, реши правителството. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2026 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г.

Министерският съвет прие постановление за отпускане на допълнителни средства за персонал на три изпълнителни агенции към Министерството на транспорта и съобщенията. Решението е мотивирано от необходимостта да се гарантира изпълнението на ключови функции, произтичащи от европейското и националното законодателство, както и Да се преодолеят затрудненията, свързани с недостиг на квалифициран персонал.

С постановлението се предвижда: 991 703 лв. за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – за покриване на недостига на средства за работни заплати, вследствие на допълнително възложени дейности; 75 000 лв. за Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – за стабилизиране на експертния капацитет и изпълнение на препоръките на Европейската агенция за железопътен транспорт; 120 000 лв. за Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ – за попълване на екипажите на специализираните плавателни средства, осигуряващи безопасно корабоплаване.

Общият размер на допълнителните средства възлиза на 1 186 703 лв. Те ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2025 г., тъй като в рамките на бюджета на министерството не е възможно да се покрият допълнителните нужди.

Допълнителното финансиране ще позволи на агенциите да изпълняват своите задължения по безопасността на железопътния и автомобилния транспорт, както и поддръжката на корабоплавателния път по река Дунав. По този начин се гарантира нормалното функциониране на транспортната система и изпълнението на ангажиментите на България към европейските институции.

Правителството одобри вътрешнокомпесаторни промени в бюджета за 2025 г. на МТС и договор за драгажни дейности по река Дунав

Правителството одобри вътрешнокомпесаторни промени на утвърдените разходи по бюджета за 2025 г. на Министерството на транспорта и съобщенията и договор за драгажни дейности по река Дунав.

С проекта се предвижда увеличение на разходите по „Политика в областта на транспорта“ – бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ с 823 500 лв. и намаление на разходите по бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ със същия размер.

Увеличава се и максималният размер на ангажиментите за разходи по бюджета на министерството с 28,9 млн. лв., предназначени за сключване на тригодишен договор за извършване на драгажни дейности по фарватера на река Дунав.

Дейностите са свързани с изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2024/1679 за развитие на трансевропейската транспортна мрежа и гарантират ефикасно, надеждно и безопасно корабоплаване по общия българо-румънски участък на реката.

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено чрез преразпределение в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството за 2025 г., без необходимост от допълнителни средства.

Одобрени са промени в договора за концесия за „Пристанищен терминал Леспорт“

Министерският съвет прие изменение на Договора за предоставяне на концесия за „Пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт Варна, който е в сила от 30 май 2006 г.

Конкретните промени са в съответствие със създаденото Приложение № 11 към Концесионния договор с наименование „Финансов модел за развитие на Пристанищен терминал Леспорт“. Това цели осигуряването на устойчиво развитие на терминала и гарантира конкурентоспособността му в изменената икономическа и пазарна среда.

Удължава се срокът за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

Правителството одобри промени в Постановление № 66/1996 г., с които се удължават трудовите договори на вече назначените служители, извършващи дейности по опазване и съхраняване на мощностите за военновременна дейност, предоставени на Министерството на транспорта и съобщенията.

Срокът на изпълнение на посочените дейности е до 31.12.2026 г.

Одобрени са допълнителни разходи за окончателно плащане по вноската на страната ни в бюджета на ЕС

за 2025 г.

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по централния бюджет за 2025 г. в размер на 15 500 000 лв. за плащане по вноската на страната ни в бюджета на Европейския съюз.

Одобрените допълнителни разходи ще се осигурят чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2025 г., поради което няма да доведат до влошаване на одобреното салдо за 2025 г.

Средствата са необходими предвид настъпили през текущата година развития в приходната и разходната страна на бюджета на ЕС (вкл. актуализирани прогнози за приходите и нарастване на разходите), довели до увеличаване на вноската на страната ни спрямо предварителните разчети.

Чрез извършване на своевременно и цялостно плащане на окончателния размер на вноската, България ще изпълни надлежно задълженията си като държава членка на ЕС.

Правителството одобри отказ от езикови права във връзка е процедура пред ЕК

Със свое решение Министерският съвет възложи на министъра на финансите да направи отказ от езикови права във връзка с постановяването на решение по процедура пред Европейската комисия (ЕК). По този начин ще се използва английският език като работен, като на него ще бъде прието и нотифицирано решението. Българското правителство по изключение се съгласява да се откаже от правата си от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно които текстовете, адресирани от институциите до държава членка или до лице, попадащо под юрисдикцията на държава членка, се изготвят на езика на тази държава.

Процедура № SА. 114457 – Bulgaria – Arbitration award to ACF Renewable Energy Limited – Bulgaria (ICSID Case № ARB/18/1) е образувана по уведомление на Република България от 10.06.2024 г., че чрез арбитражното решение, постановено по международно арбитражно дело ICSID Case № ARB/18/1 на ищеца „Ей Си Еф Ринюъбил Енерджи“ Лимитед, Малта, се предоставя нерегламентирана държавна помощ.

Действията по нотифициране на арбитражното решение са в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз по делата „Ахмея“ (Achmea) и „Комстрой“ (Komstroy), както и с решение на Европейската комисия SA.54155 (2021/NN) от 24.03.2025 г., постановено по аналогичен казус между Кралство Испания и холандско дружество – инвеститор.

С отказа от езикови права се цели постигането на по-голяма бързина при постановяването и съобщаването на решението по конкретната процедура.

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на община Пазарджик

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителен трансфер в размер на 804 400 лева по бюджета на община Пазарджик. Средствата са предназначени за организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници, проведени на 12 октомври 2025 година. От тях 546 207 лв. са за възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на СИК/ПСИК и ОИК, в т.ч. специалисти и технически сътрудници, а 258 193 лв. – за логистично осигуряване на изборния процес.

Допълнителният трансфер е изчислен на база на информация, предоставена от кмета на общината, за действително извършените разходи за възнаграждения, включително осигурителни вноски, и за логистично осигуряване на изборния процес.

Необходимите средства се осигуряват чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2025 година.

Предоставени са 53,0 млн. лв. на Столична община за разширение на метрото и за покриване на разходи за охраната му

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери в общ размер 53,0 млн. лв. по бюджета на Столична община. Средствата са за финансиране на разширение на метрото и за разходи за охраната му от полицейски органи. Част от средствата – 40 млн. лв., са за изграждане на разширението на Метро „София“, Линия 3, Етап 3: участък ул. „Шипка“ – ж.к. „Гео Милев“ (район „Слатина“) – Зала „Арена София“/„София Тех парк“ – бул. „Цариградско шосе“ с дължина 6 км и 6 метростанции. С ресурса ще се обезпечи и строителството на метростанция до ж.п. гара „Обеля“ на линия „София-Кюстендил“, като е предвидена тунелна връзка с метродепо „Обеля“. А другата част от средствата – 13,0 млн. лв., са за покриване на разходи за полицейската охрана на метрото за 2025 г„ което е Стратегически обект за националната сигурност „Метрополитен – София“.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Строителството на метрото е най-големият транспортен и екологичен проект на столицата, като ползите от него за подобряване условията на живот чрез облекчаване на трафика, намаляване на въглеродните емисии, шума и времето за придвижване, са значителни. Метрото е основна транспортна система в София, превозваща значителен брой пътници на масовия градски транспорт и допринася за изпълнението на ключови цели за развитие на града. То е обект от стратегическо значение за националната сигурност, поради което охраната на метрото през годините се осъществява от звено на СДВР с цел гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на София.

Правителството одобри състава на българската делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа

Правителството одобри актуализирана процедура за определяне състава на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа и утвърди състава й за мандат 2026-2031 г.

Участието на представители на българските общини в Конгреса е важно направление в международната дейност на органите на местното самоуправление, което допринася за подобряване на управлението на местно ниво и развитие на местната демокрация. Делегатите са определени заедно в координация с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в съответствие със структурата на местното самоуправление. В Камарата на местните власти страната ни ще има шестима представители и шестима заместник-представители с петгодишен мандат.

Номинираните представители са: Арбен Мименов – кмет на община Сатовча, Галина Стоянова – кмет на община Казанлък, Галя Захариева – кмет на община Нова Загора, Елена Балтаджиева – кмет на община Каварна, Костадин Димитров – кмет на община Пловдив и Пенчо Милков – кмет на община Русе. За заместник-представители са предложени Диана Овчарова – кмет на община Ивайловград, Красимира Анастасова – кмет на община Долни Чифлик, Нехрибан Ахмедова – кмет на община Венец, Станислав Дечев – кмет на община Хасково, Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол и Цветанка Йотина – кмет на община Мирково.

Съставът на българската национална делегация е определен в съответствие с изискванията на ревизираната Харта на Конгреса. Делегатите заемат изборни длъжности на местно ниво на управление, като с избора им се гарантира балансирано географско представителство и справедливо участие на различните политически сили, представени в органите на местната власт на базата на резултатите от проведените избори за общински съветници и за кметове през 2023 г.

Спазено е и изискването за справедливо представителство на жените и мъжете.

След определянето й от Министерския съвет, делегацията трябва да избере ръководител и заместник-ръководител. С оглед подпомагане на дейността на делегацията, тя трябва да има свой секретар или секретари, съгласно съществуващите правила. В едномесечен срок НСОРБ трябва да информира министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на външните работи за избора.

Съгласно изискванията ръководителят на делегацията ежегодно да информира министрите на регионалното развитие и благоустройството и външните работи за участието на българската национална делегация в сесиите на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на Община Бургас правото на собственост върху имот – частна държавна собственост. Същият се намира в Промишлена зона „Север“ в гр. Бургас и е с площ 407 кв. м. Местната администрация ще ползва имота за изграждане на улица, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

Министерството на правосъдието получава управлението върху част от имот – публична държавна собственост – стая № 2, която е част от самостоятелен обект на първия етаж в административна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 2 в гр. Търговище. Частта от имота ще се използва за разкриване на регионален център за консултиране към Адвокатската колегия – Търговище. Предоставя се във връзка с изпълнение правомощията на министъра на правосъдието по разработването, координирането и провеждането на държавната политика в областта на правната помощ, определени в чл. 6 от Закона за правната помощ, която се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. Такива центрова са от полза за гражданите от дадено населено място, тъй като в тях имат възможност да получат съдействие, правен съвет и консултация с адвокат.

Правителството даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Алтруист“. Имотът – сграда със застроена площ 220 кв. м, се намира в гр. Варна, район Приморски, ул. „Доктор Басанович“ № 118. Според Решение на Министерския съвет от 11.05.2015 г. е дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота в полза на Сдружението за срок от 10 години. С оглед изтичането му и осъществяваните от сдружението социални и обществено-полезни дейности е заявено искане за учредяване нов десетгодишен срок. Имотът ще се ползва само и единствено за изпълнение на основните функции на сдружението – предоставяне на социални услуги, лицензирани от Агенцията за качеството на социалните услуги.

Министерският съвет прие решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост в село Фотиново, община Батак, област Пазарджик. Целта е извършване на теренни проучвания и консервация на археологическата недвижима културна ценност „Тракийско светилище“ на връх Кел тепе. Правото на ползане се учредява в полза на Исторически музей – Батак. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация в поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост.

С 25 години се удължава концесионният договор за находище „Малко Търново“

С 25 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Малко Търново“, разположено на територията на община Малко Търново, област Бургас. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера – „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР“ ЕООД. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Малко Търново“ е сключен през 2007 г. за срок от 25 г. и влиза в сила от 1 юни 2000 г. От находището се добиват строителни материали – варовици.

С днешното си решение Министерският съвет промени и обхвата, и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи контролните правомощия на министъра на енергетиката, както и отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

„Минералс Труп“ ООД ще проучва строителни материали в площ „Дилара“

„Минералс Груп“ ООД, гр. Кърджали, ще проучва строителни материали в площ „Дилара“, разположена в землището с. Върбен, обл. Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лв. в проучвателните дейности.

С 15 години се удължава концесионният договор за находище „Сушево“, област Кърджали

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за добив на подземни богатства от находище „Сушево“, област Кърджали. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от концесионера – „УСТРА- ХОЛДИНГ’ АД, гр. Кърджали. От фирмата мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Министерският съвет измени и обхвата и размера на дължимата от концесионера банкова гаранция, която вече ще обезпечава изпълнението на всички договорни задължения и условия за осъществяване на концесията. До момента концесионерът е предоставял необходимата банкова гаранция в съответствие със старите правила, валидни към датата на подписване на договора. Актуализират се и договорните клаузи, регламентиращи отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения.

Концесионният договор за находище „Сушево“ е сключен през 2006 г. за срок от 25 г. Договорът е в сила от 17 януари 1997 г.

От находището се добиват строителни материали – пясъци и чакъли.

Министерският съвет прие решение за изплащане на обезщетения за бавно правосъдие

Допълнителни разходи в размер на 310 300 лева по бюджета на Министерството на правосъдието бяха одобрени днес от Министерския съвет. Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Това е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 октомври 2025 г. до 2 декември 2025 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТСП за социални плащания за деца и пълнолетни хора с увреждания

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 188,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социална политика за 2025 г. Със средствата ще се обезпечат финансово основни социални плащания по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за семейни помощи за деца, както и за ведомствена издръжка.

Допълнителните разходи ще се използват за изплащане на месечна финансова подкрепа за хора с трайни увреждания, месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане и възнаграждения на лични асистенти.

Средствата са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Кабинетът предлага проф. Георги Минчев за орден „Св.св. Кирил и Методий“ – първа степен

Кабинетът предлага чл.-кор. проф. Георги Минчев да бъде отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен за заслуги в областта на образованието и науката и популяризирането на българската култура.

Проф. Минчев е изтъкнат изследовател на палеославистиката и средновековната литература, автор е на фундаментални трудове върху старобългарската книжнина и апокрифната традиция. Утвърждава се като учен в Лодзкия университет. Той е научен ръководител на над сто магистри и петима доктори, които са продължили традицията в науката, прокарана от него. Ръководените от него международни проекти разкриват богатството на славянската култура и вписват България трайно в картата на европейските изследвания върху средновековната цивилизация.

През есента на 2023 г., в сътрудничество със Супрасълската академия и под почетния патронаж на президента на Полша Анджей Дуда, е организирана „Годината на Супрасълския/Ретков сборник“, която включва редица инициативи. Най-важната от тях е първото съвременно издание на полския превод на този старобългарски ръкопис от Преславската книжовна школа, открит преди 200 години в Супрасълския манастир. Научната кулминация на годината е проведената международна научна конференция в Полша (Варшава и Супрасъл), материалите от която бяха издадени от Кирило- методиевисткия научен център при БАН през настоящата година.

Над 5 млн. лева за училища, работили по три национални програми за развитие на образованието

Правителството отпусна 5 212 983 лева за дейности по три национални програми за развитие на образованието.

От тях 3 383 515 лева са за 79 иновативни училища, които въвеждат нови учебни предмети или интердисциплинарни модули, за да мотивират учениците да учат и да повишават резултатите си. 513 училища ще популяризира изграждат мрежа на иновациите с други училища. Ще бъдат организирани и форуми за дигитализацията, позитивното образование, креативността, интегративния подход в обучението, STEM и др. За шест училища има финансиране за създаване на училищни лаборатории, които генерират идеи, изработват иновативни подходи, нови методи и форми на преподаване.

1 587 032 лева се отпускат по НП „България – образователни маршрути“. Те са за 317 общински училища и ЦСОП, които провеждат учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, държавни и научни институти. Ученето чрез преживяване е по- интересно и помага на децата да усвояват по-добре знания. Очаква се в тях да бъдат включени до 9000 ученици.

По Национална програма „Професионално образование и обучение“ се отпускат 242 436 лв. за обновяване и модернизиране на материалната база в 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки.

Кабинетът одобри над 1,7 млн. лева за подготовка на талатливи ученици за олимпиади

Министерски съвет одобри 1 726 215 лв. за обучение и подготовка на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Финансирането се разпределя между 592 общински училища в цялата страна, чиито възпитаници през миналата учебна година са участвали в национални кръгове на ученически олимпиади, в международни олимпиади и балканиади.

Средствата се отпускат по Националната програма на МОН „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Целта е да се предоставят допълнителни възможности за целенасочена подготовка на учениците по различните предмети от всички образователни етапи и степени.

Тази подкрепа има ключово значение за постигането на по-високи резултати на национални и международни форуми, както и за успешното представяне на българските национални отбори в престижни състезания по света.

Индивидуалната работа с ученици с изявени способности не само повишава качеството на образованието, но е и основа за развитие на бъдещи лидери и иноватори на страната ни.

Одобрените от правителството средства се предоставят по бюджетите на общините за 2025 г.

Кабинетът отпусна близо 57 000 лева за стипендии на даровити деца

Правителството отпусна 56 970 лева за стипендии на ученици с изявени дарби. Средствата са за финансово стимулиране на 82 ученици, които през третото тримесечие на 2025 г. са се класирали на призови места на олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката и спорта. Сред стипендиантите има възпитаници на държавни, общински и частни училища, както и на ТУЕС.

Стипендиите се отпускат по силата на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, като за Министерството на образованието и науката са предвидени общо 812 875 лева за 2025 година.

Над 18 млн. лв. за спорт и изкуства в училищата

Министерският съвет отпусна 18 269 438 лв. за спорт и изкуства в училищата по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“, която се изпълнява за трета поредна година. Ежегодно интересът към програмата се увеличава, като през настоящата учебна година в занимания по изкуства и/или спорт ще бъдат обхванати над 47 500 ученици. За първи път в нея е включен и допълнителен модул за децата със специални образователни потребности.

Целта на програмата е да насърчи личностното развитие и екипното взаимодействие между учениците чрез занимания, които стимулират техните таланти и интереси в областта на изкуството и спорта.

По модул „Изкуства“ се финансира сформирането на групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и творческите изяви и участия на учениците. Децата работят по програми, съобразени с възрастта и вида на изкуството.

По модул „Спорт“ се подкрепят отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Финансира се също така подготовката и участието на отборите във вътрешноучилищни и междуучилищни състезания.

Третият модул, който е специално въведен за деца със специални образователни потребности, обхваща занимания като арттерапия, музикотерапия, вокални и инструментални изпълнения, танцово, театрално и изобразително изкуство. Подкрепят се също така и адаптирани спортове – футбол, баскетбол, волейбол, боче и голбал, които да отговарят на възможностите на учениците.

Подкрепа по програмата получават държавни и общински училища и Националният дворец на децата. Частни училища също участват, чрез договор за партньорство със съответното държавно или общинско училище.

Правителството отпуска над 637 хиляди лева по пет национални програми за образование

Правителството одобри допълнителни средства за общините в размер на 637 902 лева по пет национални програми за развитие на образованието.

255 746 лева се отпускат по Националната програма „Сигурност“. Средствата са предназначени за обучения на ученици и учители, които да повишат уменията си в областта на киберсигурността. Предвижда се организирането на 141 групи за обучения – 48 за ученици и 93 за педагогически специалисти, в които да повишават дигитална грамотност, безопасно използване на интернет, разпознаване на атаки и заплахи, сигурност на паролите и опазване на личната им информация.

По Национална програма „Без свободен час“ се отпускат 171 219 лв. за 224 училища и детски градини. Средствата са за изплащане на възнаграждения на заместващи учители за периода юли – септември тази година. Финансирането покрива възстановяване на изплатени разходи за реално взети часове в училищата и детските градини.

По Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ се предоставят 146 137 лв. Средствата са за обезпечаване на профилактиката и рехабилитацията на 985 педагогически специалисти. Програмата подпомага укрепване на здравето и благополучието на учителите и допринася за повишаване на тяхната професионална мотивация.

14 800 лева се одобряват по Национална програма „Неразказаните истории на българите“. Финансирането се разпределя между четири училища, които осъществяват съвместни изследвания с български неделни училища зад граница. Проектите са свързани със събиране и представяне на родови истории за значими, значими личности и събития, допринесли за развитието на България по света и у нас. Инициативата цели да популяризира факти и обстоятелства от българската история, които имат важно културно, научно и цивилизационно значение.

По Националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала” се отпускат 50 000 лева за създаването на учебно помагало, което да подпомага преподаването и изучаването на български език в прогимназиален етап от търсещи или получили закрила, както и от мигранти. Помагалото ще подпомага усвояването на граматическата структура на езика и развитието на комуникативни умения.

Одобрените днес средства се предоставят на общините за 2025 г.

Осигуряват се допълнителни 10 000 000 лв. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“

Министерският съвет одобри допълнителни разходи за 2025 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 10 000 000 лв. за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини. Средствата са предвидени за одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Разходите на общините бенефициери по ПРСР за данък върху добавената стойност са недопустим разход за финансиране с европейски средства, поради което се финансират от националния бюджет.

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г., в размер на 30 000 000 лв., с цел предоставяне на трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване във връзка с лечението на лица до и над 18 годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.

С проекта на акт се предлага необходимите допълнителни средства за 2025 г. в размер на 30 000 000 лв. да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 година.

С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност и ще се предотврати създаването на социално напрежение и натиск.

Кабинетът прие също Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. Вътрешнокомпенсираните промени се извършват основно поради формирана икономия в резултат на нереализирани обществени поръчки, като разходите се насочват към такива с незабавна реализация. Извършено е и преразпределение на разходите за персонал без да се променя общо утвърденият им размер. Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването и няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.

С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 7 800 000 лв., за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. Осигуряването на тези средства ще даде възможност за организирането и провеждането на скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката и злокачествени новообразувания на дебелото черво.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 2 933 400 лева.

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за изпълнението на обект „Изграждане на хибридна зала с мобилна хибридна рентгенова система тип „C-Рамо“ и интреоперативна навигационна система за отделението по съдова хирургия“.

Чрез прилагане на съвременните методи в съдовата хирургия със съответната материална обезпеченост, която е главна цел на този проект, ще се осигури по-високо качество на здравните услуги, ще бъде защитено правото на пациента на обслужване в съответствие с нивото на науката и техниката към настоящия момент. Това е пряко

свързано с постигане целите на националната здравна стратегия, както и стратегическите документи, касаещи здравеопазването.

Правителството прое също така Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2025 г. във връзка е увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД („УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД)., чрез парична вноска в размер на 1 049 885 лева.

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за извършване на инженерингови и строително-монтажни дейности за повишаване сигурността на електрозахранването в „УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД и въвеждането в експлоатация на електроенергийните съоръжения, с което електрозахранването, електрическата система и резервното електрозахранване ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на нормативната уредба и стандартите за обект нулева категория, с което ще се осигури непрекъсваемост при извършване на лечебната дейност и условия за по-високо качеството на здравните услуги.

Правителството одобри резултатите от редовното заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“ на ЕС

Правителството одобри резултатите от участието на Република България в редовното формално заседание на Съвет „Външни работи/Търговия“ на Европейския съюз, проведено на 24 ноември 2025 г. в Брюксел.

В рамките на Съвета, министрите обсъдиха текущите търговски преговори на ЕС, като мнозинството от държавите членки подчертаха важността от ускоряването им и пристъпване към подписване на тези, които вече са договорени.

По отношение на търговските отношения с Китай, държавите членки като цяло посочиха необходимостта от по-строги търговски мерки и по-твърда линия спрямо китайските държавни субсидии. Бяха изразени предупреждения за риска от ескалация и бе подчертано значението на откритите пазари и запазването на стабилни икономически връзки.

Правителството одобри Годишен план за извършване на независим външен контрол от АППК за 2026 г.

Правителството прие Решение за одобряване на Годишен план за извършване на независим външен контрол на изпълнението на концесионни договори от Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2026 г.

Основната цел на акта е определянето на конкретните концесионни договори, по отношение на които Агенцията ще осъществи контрол през 2026 г.

Годишният план за извършването на контрола съдържа следната информация – концесии, които са обект на проверки през съответната година, информация относно концесионните договори, изпълнението на условията на концесията и задълженията на страните по концесионния договор, срок и начин за извършване на проверката и др.

Решението се приема в изпълнение на разпоредбите на Закона за концесиите, по силата на който Агенцията за публичните предприятия и контрол извършва независим външен контрол на изпълнението на определени концесионни договори.

Изменя се Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена с ПМС № 140 от 1998 г.

Промените са свързани с въвеждането на еврото в Република България от 1 януари 2026 г. и предвиждат превалутиране на всички суми от левове в евро по официалния валутен курс. С постановлението се актуализират и някои разпоредби в съответствие с промените в нормативната уредба, включително и отпадането на вече несъществуващи регулаторни режими.

Приемането на акта осигурява нормативна съгласуваност и готовност на системата на Министерството на културата за преминаването към еврото, без 9а се предвиждат допълнителни разходи за държавния бюджет.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер на 20 млн. лева по бюджета на Министерството на културата за 2025 г.

Министерският съвет прие Постановление 3а одобряване на допълнителни разходи в размер на 20 млн. лева по бюджета на Министерството на културата 3а 2025 година. Средствата се осигуряват за сметка на централния бюджет и са предназначени за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства по реда на утвърдената Методика 3а разпределение на средствата в Закона 3а закрила и развитие на културата.

Решението е в подкрепа на устойчивото развитие на българските сценични изкуства. Допълнителният финансов ресурс ще компенсира недостига, възникнал в резултат на увеличените разходи 3а продукция, нарастващите цени на стоки и услуги и необходимостта от гарантиране на планираните репертоарни програми на театралните, музикалните и танцовите институти. Финансирането ще позволи на държавните културни организации да запазят своята нормална дейност, да осигурят достъп до качествени сценични продукции в цялата страна и да продължат участието си на международни форуми.

Правителството одобри увеличаването на капитала на публичното предприятие „Филмова студия Време“ ЕООД

Министерският съвет прие Постановление 3а одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата 3а 2025 г., свързани с увеличаване на капитала на публичното предприятие „Филмова студия Време“ ЕООД. Паралелно с това беше прието и Решение за увеличаване на капитала на дружеството.

С приетите актове Министерският съвет одобри държавата да увеличи капитала на „Филмова студия Време“ ЕООД чрез парична вноска в размер на 153 000 лева, осигурени от бюджета на Министерството на културата. Средствата са предназначени 3а покриване на принудително събирани публични задължения на дружеството и 3а стабилизиране на финансовото му състояние.

Удължава се срокът на сключеното споразумение за изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление на данните и пространства от данни в България

Със свое решение правителството възложи на министъра на електронното управление да сключи анекс за удължаване срока на действие на споразумението между Министерството на електронното управление и Международната банка за възстановяване и развитие за изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление на данните и пространства от данни в България.

По този начин ще се гарантира успешното изпълнение на целите на проекта, подпомагане на ефективния трансфер на съответното ноу-хау и подпомагане на Министерството на електронното управление за изпълнение на ангажиментите му по процедура „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните“ (Д1), приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“, по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027.

Изменят се нормативни актове на Министерския съвет относно програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет относно „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., /изменена и допълнена/ и „Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 278 на Министерския съвет от 2025 г.

С цел гарантиране на непрекъсваемостта на процеса по администриране на двете програми и осигуряване на необходимия финансов ресурс за извършване на плащанията по вече възложените дейности, в т.ч. за „Персонал“, се предвижда възможност за използване на сметка за чужди средства на Министерството на туризма. Това ще позволи всички дължими плащания към оценителите и изчислителите – членове на оценителната комисия – да бъдат извършени през 2026 г., след окончателното приключване на оценителните дейности и финализиране на процедурите по двете програми.

С приемането на настоящия акт се разрешава на Министерството на туризма да използва сметка за чужди средства за разплащане на отпуснатите средства за администриране на програмите.

Министерският съвет прие също така Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета е Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 115 и 201 на Министерския от 2025 г., съгласно списък № 29 и проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2025 г.

Плащанията са верифицирани за периода от 01 януари 2025 г. до 31 януари 2025 г., както и за периодите от 01.08.2024 г. до 31.08.2024 г.; от 01.09.2024 г. до 30.09.2024 г.; от 01.10.2024 г. до 31.10.2024 г., които представляват доплащане на помощ на кандидатите, вследствие на преразглеждане на проектните предложения.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 1 980 639.00 лв. с ДДС, съгласно приложения Списък № 29, неразделна част от Решението на Министерския съвет.

Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2025 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г.

С постановлението се осигуряват средства в размер на 94 905 лева за изплащане на отпуснати стипендии по Програмата през 2025 г. за постигнато класиране през третото тримесечие на 2025 г. на ученици от държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, и на ученици от общински и частни училища, разпределени, както следва: Допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер 71 415 лева, предназначени за изплащане на стипендии на ученици от общинските и частните училища; Допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта в размер 23 490 лева за изплащане стипендии на ученици в държавните спортни училища.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените за тази цел разходи по централния бюджет за 2025 г.

МС одобри близо 4 млн. лв. по насърчителна мярка за техническа инфраструктура в Бургас

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа ще се предоставят на Община Бургас средства в размер до 3 852 321 лв. (с ДДС) за елементи на общинска инфраструктура. Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ проект на „ВЕМУС ИНВЕСГ’ ЕООД и „М КАБЕЛ“ ООД – „Изграждане на производствена база за кабелно производство в Бургас и разширяване на текущото кабелно производство, чрез закупуване на допълнителни машини и оборудване“.

Инвестицията на компаниите по проекта е в размер на 8 млн. лв. и се предвижда разкриването на 25 нови работни места.

Изграждането на нова и продължаването на съществуващата техническа инфраструктура ще подобри икономическото развитие на района и ще има благоприятно влияние за привличане на нови инвестиции. Ползватели на инфраструктурата ще са компаниите „Ем Пи Пропърти“ (Мото Пфое), „Тоже“ ЕООД, „Емко Г“ ООД, „Ем Ди Иммобилиен“ ЕООД (Aiko/Momax), „Дева Бродкаст“ ЕООД, „Тропик 2000″ ЕООД, „Комерс Тони 91″ ЕООД, „Вайс-Профил“ ООД, „ИНД Пропъртис“ АД (Хюндай), „Иванови Плюс“ ЕООД, „Калисто Естейтс“ ЕООД и други.

МС одобри промени по бюджета на МИР

Министерски съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2025 г.

В изпълнение на Решение на МС №753 от 5 ноември 2025 г., средствата, които представляват направени икономии по бюджета на МИР, ще бъдат предоставени на „София Тех Парк“ АД (СТП) за изпълнение на публичната политика.

Средствата са за реализирането на значими проекти, свързани с конструиране на допълнителна база за обучение на учениците от Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към ТУ-София, както и за изграждане на среда, която ще предостави възможност за непосредствена комуникация на Министерството на иновациите и растежа, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, Националния иновационен фонд, Фонда на фондовете и Научно-технологичния парк.

160 млн. евро от европейската инициатива JEREMIE ще бъдат реинвестирани в българския бизнес

160 милиона евро от европейската инициатива JEREMIE ще бъдат реинвестирани в модернизацията и развитието на българския бизнес. Средствата ще бъдат предоставени на предприятията чрез различни финансови инструменти, чието структуриране се предвижда да започне още през 2026 г. Ресурсът представлява възстановени средства от вече реализирани операции за финансов инженеринг по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Както и досега, финансирането по JEREMIE ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

За целта днес Министерският съвет одобри изменения и допълнения на Рамковото и на Финансовото споразумения между правителството на България и ЕИФ, като се предвижда действието им да се удължи до 2035 г. Очаква се след подписването на споразуменията и ратифицирането им от Народното събрание да започне оценка на пазарните условия и структуриране на конкретните финансови инструменти, които ще бъдат предложени на българските компании.

Министерският съвет одобри промени по бюджета на Министерство на иновациите и растежа

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за тази година. Целта е да се постигнат очакваните резултати от изпълнението на бюджетните програми.

Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи за персонал по бюджета и няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.

МТС придобива активи на територията на летище Пловдив

Държавата ще придобие от „Летище Пловдив“ ЕАД собствеността върху перон, ГСМ стопанство и сгради, които ще бъдат обявени за публична държавна собственост и ще бъдат предоставени за управление на Министерството на транспорта и съобщенията.

Придобитата собственост ще улесни държавата да планира и развива транспортната инфраструктура, свързана с летище Пловдив. Окончателното консолидиране на материалните активи ще ускори модернизацията и развитието на летището и е предпоставка за провеждането на успешна процедура за концесия на летище Пловдив.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г.

Със свое постановление правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2025 година.

С проекта на акт се осигурява допълнителен финансов ресурс за разходи по бюджетите на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за 2025 г. в общ размер на 49 500 000 лв. Средствата се осигуряват във връзка с обезпечаването на разходи за основна дейност, както и за изпълнение на Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024 -2027 г. и дейности по поети ангажименти от страна на Република България по Митническия кодекс на съюза (Регламент (ЕС) № 952/2013 г.) на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година) и Многогодишен стратегически план (MASP – Multi-Annual Strategic Plan) на Европейската комисия.

С проекта на постановление се предлага и промяна на Постановление № 480 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2023 г., бр. 84 от 2024 г. и бр. 73 от 2025 г.), с която се гарантира изпълнението на поетите ангажименти и успешното завършване на информационната кампания.

Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г., както и за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и от преструктуриране на разходите по централния бюджет 2025 г, като това не води до въздействие върху държавния бюджет.

Утвърдени са актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от ЕС на Националния фонд към министъра на финансите

Правителството утвърди актуализирани годишни разчети на сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд към министъра на финансите за 2025 г. Решението се приема в изпълнение на разпоредбата на чл. 82, ал. 6 и във връзка с ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на капитала на „Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД чрез парична вноска в размер на 815 400 лева.

Средствата ще се разходват за изпълнението на обект „Закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 броя медицински парови стерилизатори (автоклави)“.

Реализирането на инвестицията ще осигури оптимална работа на болничната стерилизация, което ще доведе до задоволяване на нуждите за стерилни изделия за многократна употреба за всички операционни и манипулационни звена на лечебното заведение. Рова е от съществена важност в програмата за превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване или досега познати като вътреболнични инфекции.

Министерският съвет прие също така Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 2 608 882 лева.

Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за изпълнението на обект „Спешно отделение – вътрешно преустройство на кота 0,00 и кога – 3.20 на част от съществуваща сграда на спешно ггриемно-консултативно отделение към „УМБАЛСМ П. И. Пирогов” ЕАД.

Реализирането на инвестицията ще доведе до осигуряване на съвременни условия и подходяща база за диагностика и лечение, където медицинските специалисти да развиват своите професионални компетенции. Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора. Очакваните резултати са свързани с подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната.

Кабинетът одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 12 от 2025 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 12 от 2025 г., образувано по искане на 49 народни представители от 51-ото Народно събрание. В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че искането за обявяване на противоконституционност на решенията за избор на министър-председател, Министерски съвет и структура е неоснователно. Поддържа се тезата, че действието на решението на Конституционния съд за обявяване на незаконен избора на народни представители има действие „занапред“ и не влияе на валидността на избора за състав на Министерския съвет.