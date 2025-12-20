Вижте как да се научим да се доверяваме отново след изневяра

Всичко започна преди няколко години, когато със съпруга ми често се карахме по въпроси, свързани с възпитанието на децата.

Женени сме от 17 години, преминали сме през много заедно и имаме три дъщери – на 14, 15 и 19 години. Съпругът ми е строг човек и постоянно изисква дисциплина от децата, а те не се учат добре и почти не помагат вкъщи. Между него и голямата ни дъщеря често възникваха конфликти, а аз винаги я защитавах, което водеше до скандали помежду ни. Вследствие на това отношенията ни охладняха. През лятото на 2023 г. отново имахме голям скандал, след който със съпруга ми много се отдалечихме един от друг.

Към всичко това се добавяше и моето нежелание за интимна близост. За съпруга ми, с неговата активност, това се превръщаше в проблем.

Имаме официален брак, но всичките ни деца са записани с моята моминска фамилия. Аз не я смених след сватбата. Това е една от основните причини, поради които съпругът ми често се ядосваше и ме молеше да сменя фамилиите на децата, но аз му отказвах.

Тези три проблема постоянно заставаха между нас и постепенно изградиха стена. Летният скандал сякаш ни раздели напълно и през септември 2023 г. съпругът ми отиде за два дни в планината. Завръщането му беше нормално, но в душата ми се появи безпокойство. Прокрадна се подозрение.

Причината бяха снимките, които той ми показа след пътуването. Някой го беше снимал отстрани, а на един от кадрите видях млада жена – съпругът ми каза, че е просто туристка. Тревогата ми се засили. През нощта не можех да заспя и взех телефона му, за да разгледам снимката отново. Тогава видях, че тази жена носи ръкавицата на съпруга ми.

Вече нямах никакви съмнения. Не знам как доживях до сутринта.

На сутринта започнах да го разпитвам и когато го притиснах, той си призна, че е бил в планината с любовница. Не мога да опиша какво почувствах в този момент. Изгоних го от къщи. Обадих се в къщата за гости, където беше отседнал, и оттам ми потвърдиха, че е бил с жена. Цяла седмица не можех да ям и да спя, но намирах сили да ходя на работа. Дълго е за разказване как се сдобрихме, но сега отново сме заедно. Отношенията ни са много добри, появи се страст, научихме се да говорим, да бъдем честни и аз започнах да го подкрепям във всичко.

Психолог обясни как да преодолеем болката от изневярата

Това е един от начините, по които нашата психика се адаптира и преживява стресови ситуации. За да преодолее някаква реална или въображаема непълноценност, човек полага много повече усилия, отколкото е необходимо. Може да се предположи, че хиперкомпенсацията при вас се проявява под формата на хиперконтрол – така се опитвате да задоволите нуждата си от сигурност. Но е невъзможно да се контролира всичко, а и това е изключително енергоемко. Освен това хиперконтролът не осигурява защита, а само създава илюзия за такава. В момента се фокусирате върху това, че може да се случи нещо опасно. По този начин се лишавате от възможността да живеете спокойно в настоящето. Ние не сме в състояние да променим миналото и да контролираме бъдещето, но можем да управляваме вниманието си и да променяме отношението си към нещата.

Какво можете да направите самостоятелно

Преместете фокуса върху себе си. Усещането, че можете да контролирате съпруга си, е илюзорно. Но себе си можете да управлявате. Като поставите акцент върху собствените си желания, чувства и нужди, ще спрете да се тревожите. Насочете вниманието си към своето развитие и интереси. Сега е по-важно да се занимавате със себе си, а не да измисляте негативни сценарии за бъдещето. Говорете със съпруга си за вашите преживявания. Процесът на възстановяване на доверието не е лесен и бърз, изисква време и усилия. Общуването със съпруга е необходимо за това. Това не е само ваша лична криза – тя е съвместна, затова е необходимо да споделите отговорността за възстановяването на отношенията с партньора си, тъй като и двамата сте избрали този път.

Анализирайте чувствата си. Необходимо е да осъзнаете какво точно предизвиква тревогата ви. Помнете, че тревогата е неназован страх. Щом определим и назовем тревогата, тя се превръща в страх, с който вече може да се работи.

Ако страхът е неконструктивен – например, страхуваме се от нещо, на което не можем да повлияем – е необходимо да приемем ситуацията такава, каквато е, и да се пренасочим към неща, които можем да превърнем в задачи.

Вие сте избрали да преживеете кризата в семейството и да изградите отношенията си наново, а това наистина не е лесно. За да увеличите шансовете за успех, е важно да се научите отново да се доверявате и да пускате контрола над ситуацията. В противен случай чувствата, които изпитвате, неволно ще се отразят на връзката, а реакциите и поведението ви поради натрупания стрес може да не са съвсем адекватни. Това ще навреди на атмосферата и на емоционалното състояние и на двама ви, което ще доведе само до засилване на напрежението.