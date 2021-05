Вижте как тялото ни показва, че му липсва витамин C

Витамин С е сред основните витамини в нашето тяло. Едни от най-важните функции, които изпълнява, са образуването на костите, зъбите, тъканите, както и усвояването на желязо.

Сред основните източници на витамина са портокали и лимони. Други храни, от които можете да си го добавите, са ягоди, ананас, киви, чушки, зеле, ананас и брюкселско зеле.

Липсата на витамин C в организма предизвиква симптоми, които сигнализират за този недостиг, и подсказват за начините, по които той иначе благоприятства.

Вижте кои са признаците за недостиг на витамин C:

– Сред симптомите, които показват дефицит на витамин С, е изтъняването на косата.Това се дължи н факта, че той е важна съставка за поддържането на белтъчините.

– Витамин С е свързан и с емоционалното здраве. Ако нивата на витамина в организма ви са ниски, това може да доведе до раздразнение, неспокойствие и психическа нестабилност.

– Липсата на витаминa води и до развиването на хронични инфекции. Той е изключително важен за защитните механизми на организма. Колкото по-малко витамин С има в тялото ни, толкова повече се намалява способността за разрушаването на потогените, които причиняват голям брой заболявания.

– Aко чувствате постоянно умора, тялото ви алармира, че има нужда на витамини, сред които е и витамин C.

– Дефицитът му ще доведе до по-бавното заздравяване на раните, тъй като витамин C допринася за правилното снабдяване с кислород и клетъчното здраве.

– Постоянното приемане на витамина подпомага за гладкостта, красотата и здравината на кожата.

