Вижте кои са 5-те типа жени, които мъжете избягват

Всяка жена е различна и уникална с нещо.

В любовта, както ние, така и мъжете биват привлечени от определен тип дами и обратното – отблъснати. Всяка жена има какво да предложи на един мъж, но дали това, което предлага пасва на нуждите на този, с който флиртува? Кои са онези 5 типа жени, от които мъжете определено се отдалечават?

1. Говорещата

За нас дамите е известно, че сме по-приказливи. И все пак ще се съгласите, че има жени, които твърде много говорят. Такива дами ще разговарят с всеки, който слуша или се преструва, че ги слуша. Освен това, те самите не са добри слушателки. За тях е важно да си изговорят това, което имат да си казват, често се включват неканени в чужди разговори, а това определено отблъсква мъжете.

2. Златотърсачкатa

Тя се опитва „да бръкне“ в портфейла на мъжа. Не се интересува толкова от него, дори в началото на взаимоотношенията може да не е сигурна дали изобщо го харесва. Златотърсачката не е задължително да изглежда като известни примери за такива, за които срещаме информация, обикновено в социалните мрежи и жълтите сайтове. Някои имат вид на стилни дами, правят се на добре възпитани, създават усещането за себе си, че са амбициозни, но не е така. Е, мъжете бързо се ориентират с такива дами и ако уважават себе си, обикновено приключват взаимоотношенията си с тях.

3. Дистанцираната красавица

Тя е прекрасна за гледане, но до момента, в който мъжът не я заговори и тогава се разбира, че просто изглежда добре. Този тип жени обикновено са интересни на повърхностните мъже. За тях не е важно тя дали е интересна в общуването, коя е последната книга, която е прочела и т.н.

4. Всезнайката

Всезнайката е интелигентна жена, която иска мъжете да я уважават заради постиженията ѝ, особено ако заема добра позиция във фирмената йерархия или пък има собствен бизнес. Обикновено такива жени са много амбициозни, умеят да се справят сами с предизвикателствата. Постоянно демонстрират колко са можещи, добре образовани. От части са загубили онази мека и секси нотка на женственост, която мъжете просто обичат. Ако насреща си случайно има мъж, който е несигурен в себе си, то той е малко вероятно да иска да има с нея нещо повече от секс.

5. Жената, която обича предимно да се забавлява

Забавлението е важна част от живота на всички ни. Но има един тип жени, които без значение на каква възраст са, приоритет им е излизанията с приятелки. Те нямат търпение да свърши работния ден, защото вече са планиране в кое заведение да прекарат остатъка от деня си. Обикновено такива жени са по-егоистични, те нямат интереси, защото най-важното им занимание е да обикалят по заведенията.





