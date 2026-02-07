Вижте кой грабна наградите за най-добро вино в Мелник

За четиринадесета поредна година Мелник посрещна стотици гости и любители на виното, които изпълниха калдъръмените улици на най-малкия български град с настроение, музика и обич към традициите. Празникът отново събра на едно място винопроизводители, самодейци и почитатели на българския фолклор от цялата страна.

Фестивалът бе открит с красиво българско шествие на самодейците на НЧ „Отец Паисий – 1919“, които с тържествен ритуал за здраве и берекет поставиха началото на празничните дни в Мелник.

След официалното откриване и много фолклорна музика и български хора дойде и един от най-очакваните моменти – награждаването на най-добрите вина.

В категория „Широка мелнишка лоза“ първо място спечели Огнян Воденичаров, второто място бе присъдено на Валентин Парилски, а трето – на Костадин Миндов.

В категория „Букет“ първото място спечели Митко Манолев, второто – Румен Димитров, а третото място бе отредено на Георги Марков.

Празничната програма продължи с изпълненията на Brass Band Сандански и любимата Румяна Попова, които превърнаха Мелник в истинска сцена на българския дух.