Вижте няколко метода, с които да върнете комуникацията в брака

Комуникацията е сърцето на всяка връзка, но често е неуловима сред забързания живот.

Чрез разпознаване на бариерите, като различните стилове на комуникация и влиянието на психичното здраве, двойките могат да започнат да трансформират недоразуменията с емпатия. Как да постигнете това?

Принципът на първия отговор

Ходът на конфликта не се определя от човека, който го инициира, а от човека, който отговаря. Може да смятате, че е нормално да ударите някого словесно, защото „Той се кара с мен“. Може да сте прави, но този човек няма властта да реши дали действително ще се стигне до конфликт. Тази власт е на отговарящия.

Разберете невербалните сигнали

Докато сме във връзка, невербалните сигнали могат да бъдат също толкова силни, колкото и думите ни. Някои примери за невербални сигнали включват:

Скръстени ръце отпред – вашият партньор може да се чувства защитен или затворен за разговора.

Липса на зрителен контакт – ако партньорът ви избягва погледа ви, може да не се интересува наистина от това, което казвате, да се срамува от нещо или да му е трудно да говори по определена тема.

По-силен, по-агресивен тон – това може да означава, че партньорът ви се разочарова, че не е чут или разбран, или е много емоционално ангажиран с темата.

Тялото е извърнато от вас – ако тялото на партньора ви е в неподходяща позиция, той може да не се интересува от това, което казвате, или да се чувства затворен.

Принципът на физическото докосване

Трудно е да сгрешите срещу някого, докато нежно го докосвате. Не е лесно да прилагате този принцип, след като спорът вече е започнал. Идеалното време обаче е, когато знаете, че сте напът да седнете и да обсъдите нещо, което може да доведе до напрежение. Знаете какви са тези теми във вашия брак – може би това е разговор за конкретна постъпка на дете; може би са вашите роднини или финансите ви.

Много е трудно да се караш с някого, когото нежно докосваш. Такъв вид вид нежно докосване може да ви служи по два начина. Първо, той е възпиращ фактор за спор. Второ, когато се впуснете в спор, физическото ви разделение е визуален и физически знак, че разговорът ви вече не върви в желаната посока.

Принципът на правилния момент

Успехът на разговора може да бъде максимален, ако времето за разговора е внимателно избрано. Ако се е случило нещо, което трябва да обсъдите с партньора, изчакайте, докато децата заспят.

Съсредоточете се върху привързаността и уважението си към партньора си

Всички ние преминаваме през трудни разговори с партньорите си. Но през това време е полезно да се съсредоточите върху привързаността и уважението си един към друг. Опитайте: спомняйки си мили моменти, в които вашият партньор е демонстрирал любовта си към вас. Размишлявайте върху начините, по които вашият партньор ви е подкрепял и ви е разсмивал.

Съсредоточете се върху радостта, която си носите един на друг. Всички горепосочени упражнения са по-важни от всеки конфликт между вас. А съвместното разрешаване на всички проблеми ще доведе до създаването на повече щастливи спомени в бъдеще.