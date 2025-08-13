Вижте предсказанията от миналото за бъдещето

Хората винаги са гледали към бъдещето и са се чудили как новите технологии ще променят живота ни. Ето 10 футуристични визии от 19-ти и 20-ти век – някои от които остават в сферата на фантазията, а други изглеждат силно познати.

Небето над Париж



Бъдещето на луксозния транспорт: както се вижда през 1882 г. Тази гравюра на френския илюстратор Албер Робида е озаглавена „Напускане на операта през 2000 г.“ и показва десетки летящи машини – включително частни кораби, таксита и автобуси, бръмчащи над покривите на Париж, пише glasnews.bg.



С дизайни на самолети, вдъхновени от морския живот – включително автобус с формата на кит – небето изглежда като гигантски аквариум.



В някои отношения визията на Робида е хипермодерна – жените могат да пилотират свой собствен кораб, например. Но в същото време облеклото е от 19-ти век, а летящите полицаи носят мечове.

Летящият пощальон





Потенциалът на човешкия полет беше основна грижа на футуристите от началото на века. Вярно е, че авиацията преобрази нашия свят, но носещото се върху тялото летателно оборудване и „летящите автомобили“, които разпалваха въображението преди век, остават в бъдещето.



Тази илюстрация на летящ пощальон от 1899 г. от френския художник Жан-Марк Коте е една от сериите, произведени за цигарени кутии и пощенски картички, представящи живота век по-късно.



Едно голямо нововъведение, което умовете на миналото често не успяваха да си представят, е интернет и съвременната безжична комуникация. Например в днешния свят летящият пощальон, показан тук, вероятно ще остане без работа, благодарение на обикновена стара електронна поща или, в противен случай, дронове.

Електрическият уред за подове





Тази визия от 1899 г. на механичен подочистач (или „електрически скрубер“, както е описан) правилно предсказва търсенето на този тип устройство за спестяване на труд. Въпреки това не видя идването на прахосмукачката, която беше изобретена само две години след направата на тази илюстрация.



Идеята за автономни прахосмукачки-роботи – сега реалност в милиони домове – очевидно също е била извън въображението на края на 19 век.

Обучение чрез машина





Преподаването трябваше да се превърне в доста лесна работа до 2000 г., според това предсказание от 1901 г. Учителят просто подава учебници по история в машина, докато асистент (или може би ученик, който се поправя за лошо поведение?) върти манивела за изпращане на съдържанието на книгите по някакъв начин чрез кабели към слушалките, носени от учениците, и оттам в умовете им.



Това е изображение, което повдига редица въпроси. И не на последно място, защо учителят изобщо трябва да присъства?

Телефони със снимки





2020 г. беше годината на видео разговорите. Но пристигането на технологията беше предсказано преди повече от век.



„Много изобретатели са се заели с опити да направят апарат или машина, чрез които да е възможно един човек да вижда друг, докато говори по телефона“, съобщава списание Electrical Experimenter през 1918 г. „Но досега не е постигнато нищо практично.“ Такова устройство естествено ще се нарече „телефото“, разсъждава авторът на списанието, и трябва да бъде изобретено рано или късно, тъй като всеки би искал да има такъв инструмент.



Описанието на виждането и чуването на вярно подобие на далечен приятел „независимо дали е само на пет пресечки оттук или на хиляда мили“ е доста точно за 1918 г.



Друга статия в списание Practical Electrics през 1924 г. предвижда подобно устройство с движещи се реалистични изображения.

Колелото на разрушението





По време на Първата световна война периодичните издания, посветени на технологиите, бяха пълни с идеи, които се надяваха да сложат край на дългия конфликт.



Едно такова изобретение беше жироелектрическият разрушител – нещо като огромен резервоар с форма на колело. Както съобщава Electrical Experimenter: „Това 13-метровото чудовище се управлява от голямо колело на жироскоп. Разрушителят се движи със скорост от 64 до 96 км/ч и поради огромния си диаметър се търкаля с лекота над ровове и други препятствия. ”



Измишльотината е плод на въображението на редактора на списанието, Хюго Гернсбек, което може би обяснява защо се появява в брой след брой, като Гернсбек отговаря на писма от читатели, които поставят под въпрос неговия дизайн.

Страх от глобално замръзване





Сред въпросите, вълнуващи умовете на учените през 1919 г., е дали човешката дейност може да повлияе неблагоприятно на климата на земята. Точно така: те се притесняваха от глобалното замръзване. Тази загриженост възникна от новия интерес към извличането на радий от земята като алтернативен начин за генериране на топлина, тъй като запасите от въглища и петрол бяха изразходвани.



Electrical Experimenter съобщи, че „радиевата енергия, светлината и топлината за апартаменти и жилища ще изглеждат толкова обичайни за тези от бъдещите поколения, колкото ни изглеждат пещите на меки въглища“. От друга страна, „човекът не трябва да премахва твърде много радий от земята или земята може да замръзне до смърт“.

Най-добрият електрически приятел на човека





Тази визия от 1923 г. предсказва робот куче спътник, който читателите могат да конструират сами. Това е доста просто: захранвано с батерии, търкалящо се и използва магнит, за да следва метален бастун. Може да има сладко лице, но не очаквайте това куче да се преобърне, да играе или да потърси помощ, ако се разболеете.



Идеята за изкуствени домашни любимци не изглежда толкова странна в днешно време, но отвъд няколко ранни осиновители на механични спътници, това е концепция, която съществува най-вече в сферата на киберпространството, илюстрирана от цифрови домашни асистенти и герои от видеоигри, задвижвани от AI.

Контрол на времето





Тази драматична корица на списание от 1954 г. показва как хората от бъдещето ще могат да контролират времето. Статията описва самолет, който е изпратен да разсее облак, който рискува да образува торнадо. „В тази епоха на водородната бомба и свръхзвуковия полет е напълно възможно науката да намери начини не само да разсее зараждащите се торнада и урагани, но и да повлияе на нашето време до степен, която поразява въображението“, съобщава списанието.

Планиране на хранененето чрез компютър





През 1967 г. производителят на електрически стоки Philco-Ford продуцира кратък филм, наречен Year 1999 AD, представяйки си как бъдещите му продукти могат да трансформират типичния дом. Семейството във филма са щастливи собственици на кола от космическата ера, огромен телевизор, който изпълва стената, и огромен домашен компютър, който помага на семейството (по-конкретно на майката) да планира храненията. Виждаме и нейния съпруг да използва компютъра, за да проверява сметките за дрехите, които е купила онлайн.





