Вижте решенията на Министерски съвет, гласувани днес

Освободени са държавни резерви от бутилирана вода

за питейни нужди

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Свищов и областния управител на област Плевен за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на селата Козловец, Хаджидимитрово, Горна Студена и Алеково, община Свищов, както и нуждите на детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен, община Плевен, както и гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа, община Долна Митрополия.

МС осигури стартирането на работата на Националния иновационен фонд

Министерският съвет прие постановление, с което стартира пълноценното изпълнение на функциите на Националния иновационен фонд (НИФ). Целта на НИФ е да се превърне в ключово звено за реализиране на иновационните политики в България и да отговори адекватно на съвременните предизвикателства и нуждите на българската икономика, както и на отделните участници в иновационната екосистема. С приетия акт, осигурените в държавния бюджет средства за функционирането на фонда ще могат да бъдат използвани за осъществяване на дейността му.

НИФ ще подкрепя сътрудничеството и съвместните програми между висшите училища и научните организации и бизнеса в сферата на научните изследвания, иновациите, разработването на нови технологии, технологичния трансфер и др. Също така ще финансира проекти, програми и дейности на българските предприятия за насърчаване и развитие на иновациите.

Одобрени са резултатите и Протоколът от Българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

Министерският съвет прие Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите и утвърждаване на Протокола от IX сесия на Българо-арменската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Тя се проведе в периода 16-18 юли 2025 г. в гр. София под председателството на заместник министър-председателя и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев и на министъра на високотехнологичната индустрия на Армения Мхитар Айрапетян.

В дневния ред на сесията бяха обсъдени въпроси, свързани с икономическото сътрудничество в областта на инвестициите, търговията, иновациите, научните изследвания и комуникациите, транспорта, териториалното управление и инфраструктурата, градското развитие, околната среда, земеделието, образованието и науката, здравеопазването, културата, електронното управление и др.

Комисията набеляза съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

Актуализиран е Националният план за въвеждане на еврото в Република България

Със свое решение правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Той е създаден с цел управление на организацията на въвеждането на еврото у нас, като в него са описани основните направления и дейности, които следва да се предприемат, както и взаимодействията между институциите в рамките на този процес.

Целта на промените е осъвременяване на текстовете на Плана предвид приемането на 8 юли 2025 г. на трите правнообвързващи акта от Съвета на Европейския съюз, които регламентират присъединяването на България към еврозоната. Документът е адаптиран към промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България, обнародвани в „Държавен вестник“ на 8 август 2025 г. Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни.

Основните промени в документа са свързани с периода и правилата на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, информираността на гражданите по време на периода на двойно обращение, мерките за предотвратяване на необоснованото покачване на цените във връзка с преминаването към еврото, както и свързаните с това правомощия на контролните органи и ефективност на административнонаказателните разпоредби.

Преди настоящето правителствено решение, проектът на Плана беше одобрен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната на заседанието му, проведено на 28.08.2025 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2025 г. Така се осигуряват допълнителни средства в размер на 500 000 лв., които са необходими за обезпечаването на структурни промени в администрацията на съда.

С цел оптимизиране на работата на дирекция „Специализирана администрация“, с определение №4 АВ от 10 юни 2025 г. конституционните съдии са приели промени в структурата й, като в нея ще се създаде отдел „Анализи и проучвания“. Основна дейност на новия отдел ще бъде обобщаване, систематизиране и анализиране на практиката на съда, следене за нейната последователност, извършване на сравнителноправни проучвания, поддържане на база данни от доктрина, в която се коментират решения на Конституционния съд и др. Също така ще се обезпечи и развитието на връзките с обществеността на съда, което е от ключово значение за подобряване на комуникационните процеси и изграждането на публичния образ на конституционната юрисдикция.

Допълнителните средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Изплащането на жилищните компенсаторни записи ще се осъществява в евро след въвеждането му в България

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.

Предвижда се от датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България изплащането на жилищните компенсаторни записи да се осъществява чрез превалутиране на тяхната левова равностойност по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро.

С приетите промени действащата уредба, свързана с изплащането на правоимащите на номиналната стойност на притежаваните от тях компенсаторни записи, се привежда в съответствие с европейското и националното законодателство относно еврото.

Правителството одобри доклада от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“ в Копенхаген

Министерският съвет одобри доклада от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което се проведе на 01-02 септември 2025 г. в Копенхаген.

Министрите по европейските въпроси на държавите членки обсъдиха аспекти, свързани с критериите от Копенхаген по отношение на процеса на разширяване на ЕС и възможностите, които предоставя постепенната интеграция. Тази работна сесия се проведе с участието на страните кандидатки за членство и потенциални кандидати. В рамките на дискусията беше препотвърдено, че процесът на разширяване остава базиран на принципа на заслугите и на ясно установени критерии, които следва да се спазват.

Неформалният Съвет „Общи въпроси“ проведе дискусия относно върховенството на правото в ЕС и възможностите за неговото укрепване. Държавите членки препотвърдиха, че върховенството на правото остава основополагаща ценност за ЕС. В рамките на заседанието министрите обсъдиха и темата за вътрешните реформи на ЕС.

Министерският съвет одобри също доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 16 септември 2025 г. в Брюксел, Белгия. България бе представена от заместник-министъра на външните работи на Република България, г-жа Елена Шекерлетова.

Съвет „Общи въпроси“ стартира подготовката на редовното заседание на Европейския съвет на 23-24 октомври 2025 г., като проведе дискусия по проекта на анотиран дневен ред, включващ темите Украйна, Близък изток, отбрана, конкурентоспособност и жилищна политика.

Съветът обсъди приоритетите, залегнали в писмото с намеренията на ЕК за законодателната й програма за 2026 г. Министрите проведоха дебат по общата част на шестия Годишен доклад на ЕК относно върховенството на правото в ЕС, публикуван на 8 юли т.г. Съветът обсъди общите тенденции в ситуацията с върховенството на правото в избрани страни кандидатки – Албания, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора. Министрите обмениха мнения по предстоящата инициатива на ЕК, наречена „Европейски щит за демокрация“, която Комисията ще представи до края на настоящата година.

Приет е Национален план за 2025 г. за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Министерският съвет прие Решение за приемане на Национален план на Република България за 2025 г. за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни и одобряване на Отчет за изпълнението на Националния план за 2024 г.

Документът е разработен в изпълнение на чл. 9 (4) от Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 година за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 и е приет от Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция.

Отчетът на Националния план за 2024 г. представя усилията на Република България към по-добро интегрирано гранично управление и гарантиране на сигурни и безопасни външни граници на обединена Европа и отразява цялостната ситуация и извършените дейности през 2024 г. по опазване целостта на националните граници на страната.

Националният план на Република България за 2025 г. предвижда конкретни дейности и мерки за осъществяване на ефективен граничен контрол, подобряване на сътрудничеството с трети страни с цел намаляване на миграционния натиск и повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи. Акцент е поставен върху подготовката за справяне с хибридни заплахи, включително използването на миграцията като инструмент за натиск, като планът се базира на стратегически сценарии и анализ на риска, отразяващи глобалните предизвикателства.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. (ПМС).

С Постановлението се одобряват 2 003 260 лв. за извършване на ремонт и възстановяване на сградата на Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа”, общ. Трявна.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството обяви имот – публична държавна собственост, за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на Община Свищов. Той се намира на ул. „Петър Ангелов“ в гр. Свищов и представлява терен с площ 11 974 кв. м със сгради в него. Ще бъде използван за изграждане на общинска многофункционална инфраструктура – селищен парк с пространства за озеленяване, спортни площадки и места за отдих на открито, както и зони със свободен достъп за провеждане на културни и спортни събития. Досега имотът е управляван и стопанисван от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, но е с отпаднала за нея необходимост, както и за образователните институции в област Велико Търново. Областният управител на Велико Търново трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Министерският съвет прие решение за учредяване възмездно право на ползване за срок от 10 години за извършване на дейности по контрол и опазване на околната среда – от държавни органи, когато това е свързано с дейността им върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост в град Монтана, община Монтана. Учреденото право е в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска поддържане на фонова станция в поземления имот.

Пенсионерите ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място, без да подават заявление

Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. Това облекчение предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

Досега те трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи – дори когато новата пощенска станция е в същото населено място. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.

С измененията се прецизират действията на пенсионния орган за удължаване на срока за изплащане на пенсията в случаите на забавяне в медицинската експертиза при отпусната пенсия за инвалидност с изтичащ срок и при преосвидетелстване на лицата съобразно регламентираните в Закона за здравето възможности.

За хората с отпусната пенсия по българското законодателство, които са с постоянен адрес в чужбина и за които не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, се създава задължение да подават декларация за продължаване получаването на пенсията (т.нар. декларация живот) веднъж годишно. Промяната е свързана с това, че те живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и са налице случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство от наследниците или от трети лица на много по-късен етап.

Правителството одобри и промени в Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

С двете наредби се предвижда длъжностните лица в териториалното поделение на НОИ – София-град да обработват постъпилите заявления във връзка с отпускането, изплащането и преизчисляването на пенсиите на лица с постоянен адрес в чужбина и да издават удостоверителни документи по повод тяхното право на пенсия. Същите длъжностни лица ще отговарят и за осъществяването на пенсионните трансфери от и към пенсионни схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

УНСС открива два нови института – за ядрената индустрия и изкуствения интелект в икономиката

Два нови института ще бъдат открити в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност. Това реши Министерският съвет след искане от висшето училище.

Основен мотив за откриването на Институт за изкуствен интелект в икономиката (ИИИИ) е, че изкуственият интелект се превръща в ключов двигател на икономическия растеж, иновациите и конкурентното предимство. Институтът ще обедини експертизи от областите на икономиката, информатиката, бизнеса и социалните науки. В него ще се разработват иновативни решения за предизвикателствата на съвременния свят – от автоматизация на финансовите процеси до прогнозиране на икономически кризи и оптимизиране на бизнес стратегиите. Институтът ще включва лаборатории за машинно обучение, големи данни и икономическо моделиране, център за трансфер на технологии за връзка между науката, бизнеса и публичната администрация и образователен хъб с курсове и краткосрочни програми за обучение и сертифициране на студенти и специалисти.

Другото ново звено в УНСС е Институтът за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност, който ще надгради дейността на съществуващия Център за подкрепа на ядрената сигурност (ЦПЯС). То ще предостави институционална платформа за провеждане на специализирани обучения и международни семинари и разработване на политики и регулаторни инструменти в областта на ядрената сигурност. Институтът ще си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Европейската комисия (ЕК), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и други международни партньори.

Кабинетът предлага проф. Георги Тодоров за орден „Св. Св. Кирил И Методий“ – първа степен

Министерският съвет предлага чл.-кор. проф. дн инж. Георги Тодоров да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен за неговите заслуги в областта на образованието и науката.

Георги Тодоров е роден през 1961 г. в Хасково. Завършва Техническия университет в София със специалност „Технология на машиностроенето“. През 2002 г. става доцент, а от 2011 г. е професор в Техническия университет. През 2024 г. е избран за член- кореспондент на БАН в областта на инженерните науки. Специализирал е във Великобритания и Япония. Бил е гост-лектор в Националния университет „Андрес Белло“ – Сантяго, Чили и в Харбинския университет за наука и технологии в Китай.

Научните и научно – приложните интереси и постижения на проф. Тодоров са в областите виртуално инженерство, инженерни анализи, симулационно моделиране, 3D технологии, технологии за скоростно прототипиране и в имплантологията.

Проф. Тодоров е автор и съавтор на над 240 научни труда, от които 6 книги и монографии и над 100 публикации в международни издания. Автор е на 82 изобретения, като 26 от патентите са с международна регистрация в съавторство с шест изобретатели от чужбина. Вписан е като изобретател в „Златна книга на българските откриватели и изобретатели“.

Изследователските резултати на проф. Тодоров са внедрени в над 80 научноизследователски и индустриални проекта под негово ръководство, както и в над 20 индустриални проекта с фирми от Италия, Франция, Германия и САЩ. Съвместно с екип на болница „Н. И. Пирогов“ са спасени пациенти в тежки клинични случаи, прилагайки методите за бързо създаване и изработване на черепни и спинални импланти, което е иновативна практика не само за страната.

Проф. Тодоров осъществява активна обществена дейност и в тази връзка е член на Управителния съвет на Българската стопанска камара, член на УС на Българската работодателска асоциация иновативни технологии, заместник-председател на УС на клъстер „Мехатроника и механизация“.

Кабинетът прие програма на Центъра за образователна интеграция

Правителството прие Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2025-2027 г.

Програмата е фокусирана към осигуряване на мерки за ранен и равен достъп до качествено образование. Акцент е изпълнението на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства чрез приобщаването им от ранна възраст.

Центърът ще бъде и основно методическо, информационно и обучително звено, което ще координира дейностите на младежките центрове в страната, създадени с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Националния план за възстановяване и устойчивост. Сред приоритетите на Центъра е проект за подкрепа на личностно развитие на младежи в ученическа възраст чрез форми за участие, ангажиране и овластяване.

40 магистри ще се обучават в новооткрития Факултет по ветеринарна медицина в Плевен

През следващата академична година в новооткрития Факултет по ветеринарна медицина към Медицинския университет в Плевен ще могат да се обучават 40 студенти. За тази цел правителството одобри днес приема за учебната 2025 – 2026 година по специалност „Ветеринарна медицина“. Студентите ще учат в редовна форма в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършено средно образование. Обучението им ще е субсидирано от държавата, като те ще заплащат такса в размер на 1100 лева.

Днешното решение на правителството ще помогне за подготовката на квалифицирани ветеринарни лекари, чийто недостиг се отчита не само в България, но и на европейско ниво. Факултетът ще подкрепи местния аграрен сектор, като осигури специалисти за нуждите на животновъдите и хранителната индустрия. Ветеринарните лекари са изключително важни не само за контрола в хранителната безопасност, но и за превенцията на болести, които се предават от животни към хора.

С 20 места ще бъде увеличен и приемът по специалността „Медицина“ в Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров“. В тях ще могат да се обучават студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по време на обучението им и работа след успешно завършване. Предложението за увеличаване на броя на приеманите за обучение студенти по специалността от регулираните професии „Медицина“ е подкрепено от министъра на здравеопазването.

Правителството завиши и приема на студенти от български произход, които искат да се обучават в страната ни през следващата учебна година. Допълнителните 49 бройки се разпределят в две специалности – с 30 места повече в специалност „Медицина“ и с 19 места в специалност „Медицинска сестра“. Промяната ще съдейства за привличане и задържане на студенти от българска народност зад граница, както и за подготовката на все повече специалисти за сферата на здравеопазването. Това ще помогне за повишаване на качеството на медицинските услуги и достъпа до здравни грижи.

Актуализират се таксите, събирани от органите по поземлена собственост

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.

С проекта се предлага да се актуализира размера на таксите за три от определените в тарифата услуги, които органите по поземлена собственост ще събират и след като за всички землища в страната е влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Новият размер ще съответства на актуалните икономически условия и разходите на административния орган след остойностяване на съответните услуги, вт. ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време.

Правителството одобри участието на България в международното изложение за хранително-вкусова промишленост, земеделие и градинарство

„Зелена седмица 2026“

Правителството одобри участието на Република България с национален щанд на международното изложение за хранително-вкусова промишленост, земеделие и градинарство „Зелена седмица 2026“. То ще се проведе в периода 16 – 25 януари 2026 г. в гр. Берлин, Федерална република Германия.

Участието на страната ни във форума е отлична възможност за представяне и популяризиране на широк спектър от български земеделски продукти, храни и напитки пред посетители от над 50 държави. Събитието е най-голямото в света международно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост.

През 2025 г. международното изложение „Зелена седмица“ привлече 1 500 изложители от 50 страни и бе посетено от около 310 000 души. Две хиляди представители на медиите отразяваха ежедневно събитието.

Правителството одобри доклада от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Министерският съвет одобри резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено в периода 7-9 септември 2025 г. в гр. Копенхаген, Кралство Дания.

Министрите обсъдиха темата „Подобряване на конкурентоспособността и ускоряване на зеления преход на европейската хранително-вкусова промишленост“.

Основните акценти, изтъкнати от министрите като решаващи за улесняване на зеления преход, за гарантиране на продоволствената сигурност и за насърчаване на научните изследвания и иновациите, включват няколко ключови направления. На първо място се подчертава необходимостта от последователна, стабилна, добре финансирана и предвидима политика, която да бъде основана на постигането на реални резултати и да включва подходящи стимули.

Важен акцент е и по-широкото въвеждане и използване на новите технологии и научни достижения, както и нуждата от улесняване на достъпа на младите хора до земя и финансиране, с цел да се насърчи участието им в сектора. Освен това се посочва и необходимостта от опростяване на правилата и намаляване на административната и бюрократична тежест. Сред приоритетите е и по-бързото одобрение на нови продукти, които могат да допринесат за устойчивото развитие на сектора.

Не на последно място, министрите подчертаха значението на гарантирането на равни условия и прилагането на огледални клаузи в търговските споразумения с трети страни.

Биобазираните технологични решения имат голям потенциал за намаляване на въздействието на хранително-вкусовата промишленост върху околната среда и климата, без да ограничават производствения капацитет или да намаляват конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Иновациите и зелените решения могат да генерират нови приходи за земеделските производители.

Европейският комисар по земеделие и храни г-н Кристоф Хансен отбеляза колко важни са конкурентоспособността и устойчивостта за земеделието. Заяви, че иновациите и достиженията на науката трябва да са широко достъпни и приложими. Улесненият достъп до нови технологии за европейските производители е ключов елемент за запазване на конкурентоспособността на сектора.

Одобрено е предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Северна Македония

Министерският съвет одобри Решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Северна Македония на общата стойност 1 490 765 лв. във връзка с трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония, в нощта на 15 срещу 16 март 2025 г.

Помощта включва осъществена авиомедицинска евакуация на 8 човека чрез военно въздухоплавателно средство – „Спартан“ на обща стойност до 70 000 лв.; осъществена медицинска евакуация на 6 човека чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско превозно средство (линейка) на обща стойност 9 300 лева; осъществено лечение на 15 пациента в лечебни заведения за болнична помощ в Република България на обща стойност 1 352 000 лв.; осъществено настаняване на членовете на семействата на пострадалите на обща стойност 59 465 лева.

Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 1 431 300 лв. за авиомедицинска евакуация, медицинска евакуация чрез специализиран медицински транспорт с наземно медицинско транспортно средство и лечение на пострадалите при трагичния инцидент и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г. в размер на 59 465 лв. за поемане на разходите за настаняване на членовете на семействата на пострадалите при трагичния инцидент в град Кочани, Република Северна Македония, придружаващи ги по време на лечението им в Република България.

Правителството прие Решение да предостави разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на ЕС на „ЛИДОНИ-2016“ ЕООД

Министерският съвет одобри проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз се издава, само ако в съответния европейски правен акт, издаден на основание чл. 29 от Договора за Европейския съюз или в регламент по чл. 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е предвидена дерогация.

Със Заповед на министър-председателя №Р-167 от 17.09.2024 г. е създадена Междуведомствена работна група, която има за задача да разгледа постъпилите заявления. След поредно заседание правителството прие Решение да предостави разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание от Регламент на Съвета (ЕС), относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна на „ЛИДОНИ-2016“ ЕООД, гр. Кърджали.

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), което ще се проведе на 29 и 30 септември 2025 г. в Брюксел. Ръководители на българската делегация ще бъдат министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ и заместник- министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов в частта „Научни изследвания“.

В рамките на Съвета ще бъде обсъдено предложението за създаване на Европейски фонд за конкурентоспособност, като основен инструмент за подкрепа на иновациите, технологиите и бизнеса в Европейския съюз. Създаването на Фонда ще подпомогне развитието на европейската индустрия и малките и средните предприятия и ще играе стратегическа роля в осигуряването на устойчив растеж и конкурентоспособност.

В частта „Научни изследвания“ министрите ще обсъдят законодателния пакет „Хоризонт Европа“: Рамковата програма за научни изследвания и иновации 2028- 2034 г.

Одобрен е проект на споразумение относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Споразумение между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“.

Подписването на това Споразумение между ЮНЕСКО и Република България и определянето на Центъра за подводна археология като категория 2 институт под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море допринася за утвърждаване позицията на България като водеща държава в сферата на подводното и световното културно наследство в региона. В същото време то насърчава започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, обучения на заинтересовани лица в опазването на подводното наследство, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Черноморския регион и от други региони, с които има сключени меморандуми за разбирателство и/или сътрудничество.

България ще задълбочи сътрудничеството си в областта на културата с Азербайджан

Министерският съвет прие решение, с което одобри проекта на Програма за сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата Република Азербайджан в областта на културата за периода 2025-2029 г.

България и Азербайджан поддържат традиционно добро и пълноценно сътрудничество в областта на културата. Предвид срока на действие на Програмата за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Азербайджан за периода 2019-2023 г. до 31 декември 2023 г., двете страни изразиха взаимно желание за продължаване на сътрудничеството и договориха текст на проект на Програма за периода 2025 г. – 2029г.

Проектът на Програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на реално възможните взаимоотношения между Република България и Република Азербайджан в областта на културата.

Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на музиката, изобразителното изкуство, музеите и галериите, културното наследство – движимо и недвижимо, връщането на незаконно изнесени културни ценности от двете страни, книгите и библиотеките, киното, фолклора, операта, драматичния, кукления и цирков театър.

Програмата създава и благоприятна рамка за обмена на опит и задълбочаване на сътрудничеството в областта на културните и творческите индустрии.

Правителството прие Доклад за младежта за периода 2023-2024 г.

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация във връзка с чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за младежта внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Доклад за младежта за периода 2023-2024 г.

Докладът представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита реализираните мерки от отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта за периода 2023-2024 г. Предоставената информация включва изводи от провеждани проучвания, които представят моментна ситуация на целевата група за изследвания период, като са ползвани данни от министерства, Национален статистически институт, Евростат, национални и международни проучвания, свързани с тематиката на документа през периода.

Целта на доклада е да проследи специфичните за младите хора предизвикателства, социално-икономическите реалности, начинът на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности, с цел засилване на участието им в процесите на формиране и прилагане на политиките за младежта и развитието на обществото.

Визията на правителството е насочена към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход и сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво.

Приет е отчетът за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година

На основание чл. 138 от Закона за публичните финанси Министерският съвет прие годишния отчет за 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет, изготвен въз основа на одитираните от Сметната палата отчети на първостепенните разпоредители с бюджет и на централния бюджет, придружен с доклад и предлага на Народното събрание да го разгледа.

Правителството прие решение, с което одобрява проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗИД на ЗМГО) е изготвен, за да осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2411 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти и за изменение на регламенти (ЕС) 2017/1001 и (ЕС) 2019/1753.

Друга категория промени в правната уредба са предложени във връзка с необходимостта от осигуряването на ефективна и подсилена защита на правата върху марки и географски означения.

Законопроектът цели привеждане на действащата в страната нормативна уредба за марките и географските означения в съответствие с изискванията на европейското законодателство. С новия закон географските указания за занаятчийски и промишлени продукти ще могат да се регистрират само на европейско ниво, като отпада възможността за национална закрила. Процедурата по регистрация ще преминава през две фази – национална и европейска. Законът определя компетентния орган за националната фаза – Патентно ведомство, както и за извършването на контрол и мониторинг на пазара за използването на географски указания. Предвидена е административнонаказателна отговорност и санкции за нарушения на регистрирани географски означения.

Отделно от промените, свързани с географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, законопроектът ще доведе до положителни промени, свързани с усъвършенстване на правната уредба за обектите на индустриална собственост, в това число защитата им и доразвиване на административните процедури.

С приемането на проекта на ЗИД на ЗМГО се очаква допълнително осигуряване на правна сигурност по отношение на обхвата на системата за закрила на обектите на индустриална собственост, което ще насърчи конкурентоспособността и ще стимулира развитието на конкретни сектори от българската промишленост и занятия.

Правителството одобри изплащането на обезщетения в общ размер на 52 300 евро след споразумения по пет дела пред ЕСПЧ

Жалбоподателите по петте жалби, висящи пред ЕСПЧ, се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите/следствените арести, в които са пребивавали през различни периоди от време. Те са завели искове и са получили обезщетения за неимуществени вреди от националните административни съдилища, но размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Разглежданите жалби са сходни с жалбите по делата „Нешков и други срещу България “, № 36925/10 и 5 други, 27 януари 2015г.; „Димитър Ангелов срещу България“, № 58400/16, 21 юли 2020г. и др. и представляват добре установена практика на Съда. В светлината на константната си практика, ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати обезщетение на жалбоподателите по петте жалби обезщетения в общ размер на 52 300 евро, както и по 250 евро, които да покрият направените разходи и разноски по делото, както и всички данъци, с които биха могли да бъдат обложени.





