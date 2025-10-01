Вижте тези 4 зодии, които предпочитат да са необвързани

Някои зодии копнеят за сериозна връзка, дълбоки отношения, създаване на семейство, изграждане на дом. Но на други просто не им е до дългосрочна връзка. Обичат си свободата, не могат да останат верни, предпочитат да флиртуват. Ето кои са те, според „Times Of India“.

Водолей

Водолеите нямат нищо против това да бъдат сами. Те са независими зодии, мислители, ценят собственото си пространство повече от всичко. Не държат да живеят с някого и да споделят всичко. Вместо да губят време с любовни драми, предпочитат да се фокусират над идеите си, социални каузи, нов проект. Любовта не им е приоритет.

Стрелец

Тези зодии предпочитат приключенията пред отдадеността. Връзките, особено дългосрочни, им се виждат като нещо, което ги ограничава. Най-много им харесва да са свободни, да изследват света, да се забавляват, да се отдадат на нови преживявания, общуване с непознати, а не на нещо, което ги спира. Ще приемат партньор, само ако не е ревнив и също е отдаден на тръпката.

Дева

Те са много сериозни, работливи и организирани зодии. Приемат любовта и връзката като проект, в който има стриктни изисквания, правила и т.н. Имат високи стандарти и не биха приели по-малко, отколкото смятат, че заслужават. Ако някой не е достатъчно сериозен и отговорен, не им е проблем да стоят сами. Предпочитат да се фокусират върху работата и да развиват себе си.

Козирог

При Козирозите положението е подобно – като при Девите. Те са сериозни, трудолюбиви, практични. За тях връзките са една стратегия, един друг проект. Смятат, че любовта може да ги разсейва от постигане на целите и не им е до драми. Не се показват като уязвими. Отдават се на партньора, само ако той е толкова амбициозен като тях и иска да постига успехи. За Козирозите любовта идва след работните и учебни цели.





