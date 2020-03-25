Тирове от тези държави не могат да минават през България за Турция

Временно се преустановява влизането в България на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Турция и влизащи у нас от определени държави, предава 24 часа. Със заповед на здравния министър Кирил Ананиев от днес временно се забранява влизането и преминаването през територията на Република България на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Република Турция и пристигащи от следните държави:

Федерална Република Германия, Република Ангола, Република Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Кралство Белгия, Обединени арабски емирства, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Алжирска народно-демократична република, Република Джибути, Република Чад, Чешка република, Китайска народна република, Кралство Дания, Доминиканска република, Република Еквадор, Екваториална Гвинея, Кралство Мароко, Република Кот д’Ивоар, Република Филипини, Република Финландия, Франция, Република Гватемала, Република Корея, Грузия, Република Индия, Кралство Нидерландия, Република Ирак, Ислямска република Иран, Ирландия, Кралство Испания, Кралство Швеция, Конфедерация Швейцария, Италия, Република Камерун, Канада, Черна гора, Република Казахстан, Кения, Република Колумбия, Република Косово, Емирство Кувейт, Република Северна Македония, Република Латвия, Ливанска република, Унгария, Арабска република Египет, Монголия, Република Молдова, Мавритания, Федеративна демократична република Непал, Република Нигер, Кралство Норвегия, Република Узбекистан, Панама, Република Перу, Република Полша, Република Португалия, Република Словения, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Република Судан, Кралство Саудитска Арабия, Тайван, Тунис, Украйна, Султанат Оман, Хашемитското кралство Йордания.

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