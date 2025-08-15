Вижте 10 неща, които да направите, когато той не е избрал вас

Едно от най-лошите неща, които могат да ни се случат в любовта е мъжът към когото имате интерес или с когото имаме връзка, да избере друга жена.

Когато това се случи, първото което трябва да направим е да заобичаме още повече себе си, а не да се наказваме с вредни навици, самообвинявания и да простим на мъжа, за да продължим напред.

Вижте още 10 стъпки, които са важни в такава разочароваща за вас ситуация.

1. Приемете ситуацията – Без значение колко много се питате: „Защо я избра пред мен? Или „Защо я обича, а не мен?“ Може никога да не получите отговора. Това, което трябва да направите, е да приемете ситуацията такава, каквато е. Запомнете, че не е ваша вина, нито пък нечия вина.

2. Освободете емоциите си – Любовта ни кара да плачем, когато сме пренебрегнати. Гневни и отчаяни сме. Плачете колкото искате след раздялата. Приемането на емоциите ви помага да се освободите от тях.

3. Дайте си време – След любовно разочарование не бързайте да влизате в нова връзка, за да забравите. Това ще повлияе негативно на новите взаимоотношения. Вместо това, отделете време, за да се възстановите емоционално.

4. Говорете с приятели, близки, психоаналитик, ако е необходимо – Задържането на всички негативни емоции в себе си само ги натрупва и създава по-голям дискомфорт.

5. Не се сравнявайте с другата жена – Грешка, която трябва да избягвате, когато той избере друга пред вас е да се сравнявате с нея. Вие сте уникална такава, каквато сте; той просто не може да го види.

6. Не преследвайте другата жена – Не бива да преследвате другата жена в опит да разберете какво прави или как прави нещата. Това е признак на несигурност и може да обърка самочувствието ви. Не я търсете в социални мрежи, не я проучвайте и т. н.

7. Не мислете за нея – Може никога да не разберете какво кара един мъж да избере една жена пред друга. Любовта понякога може да бъде ирационална, а мисленето за другата жена ще повлияе на настроението ви, самооценката ви.

8. Наслаждавайте се на времето, което имате за себе си – Обърнете внимание на себе си, нуждите си, надграждайте уменията си, пътувайте, спортувайте, зарежете лошите навици.

8. Стойте далеч от него – Когато мъж избере друга пред вас, е очевидно, че не ви иска в живота си. Ето защо се откъснете от него. Дори и всеки ден да ви се налага да се виждате, например имате общо хоби, работите на едно и също място и т. н. не подхранвайте връзката му с вниманието си. Бъдете любезна, дръжте се на положение, но му покажете, че няма как да сте споделящи, да сте приятели и т. н., освен ако не държите да сте такива.

9. Не поемайте вината – Когато мъжът избира друга, губещата жена често се самообвинява. Раздялата се случва по различни причини, но това не означава, че вие сте я причинили. Дори и открито да сте я причинили, самообвиняването само ще нанесе повече вреда.

10. Не обвинявайте другата жена – Тя дори може да не подозира за вас. Освен това един мъж не може да бъде „откраднат“, той сам прави избора да бъде с друга.





