Вижте 14-те най-добри секс съвета за жени на всички времена

Обичаме да го правим, обичаме да мислим за него, обичаме да говорим (и пишем) за него…

Сексът е неделима част от нашия живот. Да отричаме този факт означава да заставаме срещу природата и да самосаботираме естествения ни стремеж към себепознание. Задоволяването на нашите дълбоки интимни копнежи, знанието какво ни харесва (и особено какво не ни харесва) всъщност е висша форма на комуникация със себе си и с вселената. А който все още не е приел този факт, съзнателно се лишава от едно от най-великите духовни и физически преживявания, които можем да изпитаме като човешки същества.

Е, тук спираме с абстракционизмите. Надяваме се, че тези, които възприемат статиите ни в раздел „Под завивките“ като цинични словоизлияния с нулева информационна стойност, са схванали идеята и ще спрат да ни съдят. Сега нека пристъпим по същество.

Сексът е това, което те кара да изпитваш еротично удоволствие. Освен самото проникване, тази дефиниция носи със себе си цял съпровод от целувки, докосвания, хапане, притискане и т.н.

Някои предпочитат бавното и мързеливо правене на любов, други са напълно удовлетворени от динамичните 5-минутни занимания, които включват пошляпване и няколко мръсни думички. Няма грешен отговор. Нещо повече, сексът не е крайна дестинация, а цялостно пътуване на сетивата. Ако сте твърде съсредоточени върху оргазма, изпускате цялото магическо нещо, което се случва преди и след това.

Е, след като пояснихме основните неща, днес сме събрали златни съвети за любовта и секса от последните 50 години:

Отдели достатъчно време, за да се настроиш на правилната вълна, дори това да ти отнеме повече от 45 минути.

Сериозни сме! Обстановка, бельо, музикален фон, осветление – ти знаеш точно какво работи най-добре за теб. Изворът на сексуално удоволствие идва от мозъка, скъпа читателко, останалото е просто физически допир.

Ако със сексуалния ти партньор сте заедно отскоро, постави твоето удоволствие на първо място.

Да, знаем, че по-рано казахме, че оргазмът не е най-важното нещо. Когато имаме нов мъж в живота си обаче няма как да знаем какви са базовите му знания за женското тяло и до колко осъзнава необходимостта от редовното ни достигане до голямото О. Затова, вместо да симулирате удоволствие и да осъзнаете две години по-късно, че това не ви е достатъчно, коригирайте поведението си от самото начало.

Не се страхувай да си го поискаш.

Това не те прави нито нимфоманка, нито лека жена.

Чети еротични романи, гледай еротични филми, слушай еротични аудио разкази.

Потърси и открий най-подходящия избор за теб.

Създайте с партньора ти таен език, който да иползвате пред познати и на обществени места.

Например нека думата „шоколад“ да означава „поза 69“. Ако чуете някой да казва „Днес не съм в настроение, направо си умирам за един шоколад“, със сигурност няма да го погледнете повече по същия начин!

Не е нужно да сте олимпийски шампиони или автори на бестселъри, за да поддържате тръпката жива.

Понякога едно кратко „Искам те сега“ е повече от достатъчно.

Напиши си домашното.

Проучи какви са различните видове мастурбация, колко вида женски оргазми има, как всъщност тялото ни достига до оргазъм. Всичко това ще ти помогне да разбереш по-добре и да удовлетвореяваш твоите индивидуални нужди.

Предизвикай партньора си да се гледате, докато мастурбирате.

Освен че гледката ще бъде супер секси, ще ти бъде показано нагледно как точно обича да бъде докосван.

Кажи какво искаш. Все още хората не могат да четат мисли.

Искаш да те докосне там? Заяви го. И не забравяй да го похвалиш, разбира се. Кажи „Харесва ми, когато…“ и след това добави „Представям си как …., това ще ме побърка.“

Гледай се.

Разхождай се гола при всяка възможност и съзерцавай формите си. Как можем да очакваме от някого да ни обича и да ни желае, ако ние самите не се чувстваме добре в кожата си?

Не подценявай очния контакт.

Гледай го, докато му доставяш орално удоволствие. Не затваряй очи, докато си доминиращата страна в поза ездачка. Наслаждавай се на обожанието, с което той те гледа. Покажи му с поглед колко много те възбужда.

„Очите, Чико, те никога не лъжат“ не е просто филмов цитат.

Търси физическа близост не само по време на секс.

Гали косата му, притискай се в него, докато се разделяте преди началото на работния ден. Това ви сближава още повече и поддържа сексуалното напрежение.

Не прескачай любовната игра.

Оставете телата ви да търсят близост през дрехите и си позволете по-смели и безсрамни докосвания. Този вид стимулиране не е твърде директен, за да ти причини болка, а удълженото очакване за предстоящия сексуален акт ще те възбуди още по-силно.

Не подценявай афтърпартито.

Освен задължителния ритуал по хигиена, който трябва да спазваш след всеки сексуален акт, те насърчаваме да се погрижиш и за хигиената на вашите взаимоотношения. Донеси му чаша вода, попитай го дали има нужда от нещо (без да бъдеш досадна, разбира се), кажи му колко добре се чувстваш. Сексът е нещо прекрасно, но нека не забравяме, че любовта е онова вълшебно нещо, което се случва и преди, и по време на, и след края му.