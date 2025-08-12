Вижте 9 трика да си издействате повишение

Ейбрахам Линкълн веднъж казал: „Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш“.

Ако искате да развиете кариерата си, но не знаете откъде да започнете, ето някои неща, които можете да направите, за да получите повишение в работата:

Поставете си цели

Подобно на новогодишното обещание, ще трябва да седнете и да определите какви са вашите кариерни цели – независимо дали става въпрос за поемане на допълнителни отговорности или преместване в друг отдел. Бъдете честни за това, което искате да постигнете. За да сте сигурни, че вашият мениджър е наясно с целите ви, говорете за тях.

Бъдете добри в работата си

Това може да звучи като глупав съвет, но за да се изкачите по кариерната стълбица, трябва да сте супер добри в работата си. Отчитането на работно време и вършенето на абсолютния минимум няма да са достатъчни, когато търсите повишение. Трябва да се гордеете с работата си и да се превърнете в човек, към когото да се обърнат за решаване на проблеми, за да докажете, че притежавате необходимите качества, за да поемете роля на по-високо ниво.

Наставлявайте новите членове на екипа

Ако екипът ви расте, тогава редовно ще се присъединяват нови хора. Говорете с вашия мениджър и му кажете, че сте готови да помогнете на новите членове на екипа да се адаптират и да ги запознаете с него. Това е добре инвестирано време, тъй като ще привлечете последовател и ще изградите силна връзка с този човек. Съвет за коучинг: говорете с вашия мениджър и му кажете, че искате да помогнете на новите членове на екипа.

Не си служете с хитри тактики

Политиката на работното място може да се прояви по много причини. Една конкретна причина е, ако много хора агресивно търсят кариерно развитие. Средностатистическият амбициозен служител вярва, че трябва да се рекламира за сметка на другите. Той може да прави това, като говори за другите зад гърба им, омаловажава работата им и прави показност от всичко, което прави, за да се саморекламира.

За предпочитане е да не се занимавате с тези дейности; те губят време и могат да доведат до недоверие и токсична работна атмосфера. Най-добре би било да се издигнете над всичко това. Съвет за избягване на политика: научете се да не се занимавате с клюки или да обсъждате другите зад гърба им. Ако бъдете въвлечени в подобен разговор, учтиво се измъкнете от дискусията. Хората бързо ще разберат за вашето ниво на професионализъм.

Поемете допълнителни отговорности

След като усвоите собствената си работа, е време да надхвърлите спецификацията на позицията си и да поемете допълнителни отговорности. Ако се чудите как да приложите това на практика, ще трябва да присъствате на всяка среща и да давате предложения и подкрепа. Например ако предложите нова концепция за проект, която бъде одобрена, уверете се, че наблюдавате нейното завършване (дори и да не е нещо, по което обикновено работите). И не се страхувайте да говорите с шефа си и директно да поискате нови предизвикателства на работното място.

Изграждайте взаимоотношения

Ако имате добра мрежа от взаимоотношения в офиса, това ще ви помогне, когато стане въпрос за повишения. Така че, за да докажете, че сте достойни за повишение, стремете се да изградите силни взаимоотношения с колегите си. Това от своя страна доказва, че сте отдадени на тях и на компанията. В интервю за Harvard Business Review, Ейми Джен Су, управляващ партньор на Paravis Partners и автор на Own the Room, обяснява, че за да се издигнете по кариерната стълбица, трябва да станете „добър партньор за мислене“ за вашите колеги и да се стремите да разберете техните гледни точки.

Придобийте нови умения

В допълнение към поемането на допълнителни отговорности, трябва да се стремите да придобиете нови умения, които ще бъдат привлекателни за вашия работодател. Ако не можете да намерите възможности да увеличите знанията си на работното място, намерете възможности за обучение извън него. Не е задължително да плащате за онлайн курсове; можете да придобиете нови умения, като направите собствено проучване и гледате безплатни онлайн уроци.

Поискайте обратна връзка

Когато се опитвате да се изкачите по кариерната стълбица, ще ви трябват някои насоки, които да ви помогнат да се издигнете в йерархията, и няма по-добър човек, който да ви даде обратна връзка от вашия шеф. Така че, ако обикновено не получавате похвала, поискайте личен разговор и попитайте как се справяте. През това време можете също да изразите, че бихте искали да правите повече в рамките на вашата роля, което ще покаже, че сте отдадени на екипа.

Решавайте проблеми, не просто ги идентифицирайте

Един от най-добрите начини да се откроите като обещаващ лидер – независимо от настоящата ви роля – е да бъдете самодостатъчни и да демонстрирате солидна преценка. Това не само ще ви отличи като критичен актив за вашия екип, но и ще послужи като тактика за по-нататъшно развитие на вашите лидерски умения.

Бъдете служител, решаващ проблеми, а не идентифициращ проблеми. Когато повдигате проблем пред шефа си, предложете и решение. Заетите лидери често се затрудняват с решаването на всеки проблем, пред който е изправен екипът им. Направете услуга на шефа си и намерете заобиколни решения, вместо просто да изваждате на повърхността проблемите.





