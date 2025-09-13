„Виктори Благоевград“ с първа отборна купа от държавни финали за мъже

„Виктори Благоевград“ спечели бронзови медали от държавния отборен шампионат за мъже в Приморско и заслужи първа купа на състезание от подобен ранг в 26-годишната си история. Тимът от Пиринско събра 9 мач-точки в 6 кръга по швейцарска система след тактическо равенство 2:2 в последния двубой с „Ан Пасан“ (Сф), който взе среброто също с 9 мт, но с по-добри допълнителни показатели. Титлата очаквано грабна пълният с гросмайстори „Бургас 64“ (12 мт).

Благоевградският тим след награждаването в Приморско

„Виктори“ (вдясно) напът към ключовата победа в 5-ия кръг над „Великова“ (Сф) с 2,5:1,5



Успеха на благоевградчани изковаха майсторът на спорта Марио Вутов, справил се без поражение на първа дъска, актуалният общински първенец Веселин Методиев, 5-кратният победител във веригата „Гран При на Благоевград“ Илиян Манов, държавният шампион по класически шахмат и блиц за деца до 14 г. Боян Михайлов и новото попълнение Бисер Вутов от Своге. В проявата се включиха 13 отбора, сред които бе и „Кракра Пернишки“ (3 мт), който финишира предпоследен. Вчера в черноморския ни курорт започна държавното по ускорен шахмат, в което участват 25 тима.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





