“Виктори Благоевград“ с трима ученически шампиони, медали за „Мехомия“ и „Капабланка 97“ на Боровец

Състезателите на „Виктори Благоевград“ спечелиха 3 титли и бронз от държавните индивидуални училищни първенства по класически шахмат в курорта Боровец. Сред призьорите се наредиха и надежди на „Капабланка 97“ (Дуп) и най-новия клуб в Пиринско – „Мехомия“ (Рз). Над всички от възпитаниците на треньора Марин Атанасов бе Адриан Митушев, който заслужи златния медал при юношите до 17 г. с 6 точки от 6 възможни. Зад него останаха ЕЛО-фаворитът Иван Дойчев (4,5 т.) и Стефан Иванов (3 т.), които играят за „Рицар“ (Сф). Владимир Шопов (до 15 г.) триумфира с 5 т. в 7 кръга, втори с по-лоши допълнителни показатели е Габриел Стоянов (5 т.) от „Асеневци“ (ВТ), а трети остана представителят на дупнишкия клуб Васил Миланов (4 т.), който нанесе единственото поражение на шампиона. Никол Лазарова (до 9 г.) финишира първа с 6 т. от 7 възможни, следвана от София Беличева (5,5 т.) от „Рицар“ и Александра Бурова (5,5 т.) от „Плевен ХХI”.

Вл. Шопов, Ст. Котев, Н. Лазарова и А. Митушев след награждаването с треньора М. Атанасов А. Митушев (вдясно ) повиши с 90 т. международния си коефициент ЕЛО на Боровец Кр. Крастинш и Д. Крастинш с медалите си пред залата за игра Благоевградската група не пропускаше възможност за разходка в Рила планина

Сметката на благоевградчани оформи Стойко Котев (до 11 г.) с 4,5 т., изпреварен само от първенеца Никола Малчев (6,5 т.) от „Сините камъни“ (Сл) и Георги Коев (6,5 т.) от „Пловдив“. Сребро на клуба от Разлог донесе Крист Крастинш (до 7 г.) с 3,5 т., останал зад Калин Коцев (5 т.) от „Пловдив“. Трити при най-малките е Дейвид Божков (3 т.) от „Казанлък 21“. Баткото Даниелс Крастинш (до 13 г.) е трети в своята възрастова група с 4,5 т., където златото и среброто прибраха Даниел Русев (5,5 т.) от „Сините камъни“ и Огнян Петров (5 т.) от ЦСКА. В проявата се включиха 118 ученици от цяла България.

ИВАН ДЕЛЧЕВ