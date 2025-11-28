ВиК авария блокира улица „Черковна“ в Дупница, живеещите в района се оплакват от затруднен достъп и неприятна миризма

ВиК авария блокира движението по част от улица „Черковна“ в Дупница повече от седем дни. Още от миналата седмица голям изкоп е блокирал част от улицата, след като стара тръба е аварирала и това е наложило спешни ремонтни дейности. Това обаче предизвика недоволството на живеещите в района, тъй като дупката заема почти цялото пътно платно и ограничава движението както на автомобили, така и на пешеходци. Дупничани се надяваха, че проблемът ще бъде отстранен още миналата седмица, но това така и не се случи. През участъка минават немалко пътни превозни средства, тъй като в непосредствена близост има склад за строителни материали, пицария, пекарна и магазин за авточасти. Отделно от това по този път множество родители водят децата си към намиращото се наблизо ОУ „Евлоги Георгиев“, а църквата „Покров на Пресвета Богородица“ е на петдесетина метра от големия изкоп.

Големият изкоп създава затруднения на живеещите наблизо, родителите и клиентите на близките магазини, ресторант и складове /сн. 1, 2/ Работниците се опитват да отстранят проблема, но не се ангажират с конкретни срокове за приключването на дейностите /сн. 3, 4, 5/ сн.4 сн.5



От „Кюстендилска вода“ обясниха, че теренът е доста сложен и по улицата преминават множество подземни комуникации, включително и такива на газоразпределителното дружество. Това ще забави ремонта допълнително, тъй като изисква по-голяма прецизност. Консолидираният областен воден оператор не пожела да се ангажира с конкретен срок за подмяната на авариралата водопроводна тръба.Живеещите в района все пак продължават да таят надежда, че ремонтните дейности ще приключат възможно най-скоро, защото освен ограниченото движение, ги притеснява и неприятната миризма, която се носи от канала. Те изразиха недоволството и от факта, че през последната седмица два дни са нямали вода в продължение на цели 12 часа – от 8 сутринта до 20 часа вечерта, което е направило битовите им дейности невъзможни за вършене.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



