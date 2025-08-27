ВиК-Благоевград вече работи с иновативното мобилно приложение Volts

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, град Благоевград, вече работи с иновативното мобилно приложение Volts.

Вече имате възможност да следите в реално време Вашето потребление на вода. С няколко лесни стъпки ще получите достъп до Вашия водомер и ще можете да наблюдавате потреблението си за различни периоди – директно от телефона си.

Приложението е достъпно за:

Android: https://play.google.com/store/apps/details…

IOS: https://apps.apple.com/eg/app/volts-iot/id1617818406…

Подробно ръководство за регистрация и употреба може да откриете в нашия Viber канал.

Присъединете се тук: https://invite.viber.com/





