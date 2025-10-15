ВиК – Благоевград подсигурява водоснабдяването на Мощанец и Покровник чрез шахтови кладенци

ВиК – Благоевград провежда процедура по реда на Глава IV от Закона за водите за издаване на разрешително за водовземане от подземни води съгласно чл. 5, ал. 7, т. 2 от Закона за водите – чрез съществуващи съоръжения. Водовземането ще се осъществява от шахтови кладенци ШК 1 и ШК 2, изградени в терасата на река Струма, в имоти с идентификатори 49179.3.5 и 49179.3.6 по кадастралната карта на с. Мощанец, община Благоевград.

Целта на проекта е осигуряване на допълнителни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на селата Мощанец и Покровник през сухите периоди на годината, както и резервно водоснабдяване на гр. Благоевград през същите периоди.

Проектът е част от инвестиционната програма на дружеството за 2025 г., която има за основна цел решаването на дългогодишния проблем с водните режими в редица населени места. Благодарение на подобни инвестиции селата Зелен дол и Българчево вече разполагат с устойчиво водоснабдяване въпреки предизвикателствата, свързани с пресъхването на водоизточниците.

ИВАН ПЕТРОВ