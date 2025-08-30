ВиК – Перник купува водоноска за обслужване на брезнишки села

ВиК – Перник купува 5-кубикова водоноска за питейна вода, за да обслужва нуждите на хората в брезнишките села, съобщи управителят инж. Борислав Иванов. Придобивката ще влезе в употреба още в началото на новата седмица.

„Новата цистерна ще се пълни в Перник и ще прелива вода във водоноските по места. Проблемът е кадрови. Човекът, който има разрешение да кара кран и да пълни съоръженията, е един-единствен. Този човек не е излизал в отпуска“, поясни Иванов.

По думите му инвестицията за новата цистерна е около 4-5 хил. лв. Тя ще оптимизира работата по доставка на вода в селата в Брезнишко. Водоноските, които обслужват населените места, към момента са с вместимост 1 куб.м и са 10 на брой, като обслужват 6 населени места.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





