ВиК тръба се спука в безлюден апартамент в Благоевград, пожарникари и полицаи спасиха от бедствие съседите

Спукана ВиК тръба в апартамент на ул. „Александър Стамоболийски“ 1, под Младежкия дом в Благоевград, притесни цял жилищен блок вчера сутринта. Причината е, че в апартамента, където изби тръбата, намиращ се на първия етаж, не живее никой. За проблема сигнализираха във ВиК служители от помещаващата се на партера на блока сладкарница, в която заради силната струя вода зейна голяма дупка на тавана в главното помещение за клиенти.



„За да не се спира водата на целия блок, извикахме екипи на пожарната и полицията“, коментираха за „Струма“ живущи в кооперацията, които бяха излезли пред входа на блока, силно притеснени от възникването на токов удар.

Наложи се отзовалите се намясто екипи да използват стълба, за да влязат в жилището през прозореца и да спрат водата в апартамента.

НАДЕЖДА ДАМЯНОВА






