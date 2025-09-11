ВиК шефът на Петрич Ив. Христов: Ако бъде приет новият Закон за водоснабдяване и канализация, ще блокираме границите с Гърция и Македония, не отнемайте на общините това, което работи добре!

Готовност за протестни действия заради подлагане на хората на риск заради централизирана схема изразиха колегите му от Сандански, Троян, Брацигово, Пещера, Сапарева баня, Ракитово и Берковица, както и председателите на общинските съвети

Готовност за протестни действия, ако Народното събрание приеме нов Закон за водоснабдяване и канализация, изразиха управители на ВиК дружества и председателите на общинските съвети на Петрич, Сандански, Троян, Брацигово, Пещера, Сапарева баня, Ракитово и Берковица, предаде БТА.

По повод новия Закон за водоснабдяване и канализация, който предстои да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание и задължава общинските дружества да бъдат присъединени към съответните ВиК асоциации, шефовете на ВиК дружества от цяла България дадоха обща пресконференция.

„Този закон не защитава хората, а ги наказва – смята Ивайло Христов, управител на ВиК – Петрич. – Никой няма право да ни вкара в система, която ще направи водата по-скъпа и услугите по-лоши. Нашият отговор е категоричен – ще протестираме! И не символично, а реално. Ще блокираме двете граници – с Гърция и с Република Македония. Ако държавата не чува разума, ще чуе гласа на хората по улиците. Това няма да бъде само протест, а битка за справедливост и за бъдещето на нашата община“, добави още Ивайло Христов.

Той е категоричен, че ВиК дружествата не защитават частни интереси, а правото на гражданите да разполагат със своето общинско дружество. По думите му след приемането и обнародването на закона общините ще бъдат принудени още на следващия ден да предадат управлението на активите на ВиК дружествата.

„Отговорно заявявам, че община Петрич е добър стопанин на своето ВиК дружество. За разлика от областните асоциации, при нас няма източване, няма дългове, няма режим на водата. В най-горещата точка на България, а именно община Петрич, хората не останаха без вода, защото общината управлява по-добре”, каза Христов.

Той отправи послание към държавните институции и обществото да не отнемат на общините това, което работи добре. Според управителя на ВиК – Петрич общината и водното дружество са доказали, че могат да се справят самостоятелно и че услугите за жителите на община Петрич са надеждни. Той призова институциите да уважават местното самоуправление и да не подлагат хората на риск заради централизирана схема.





