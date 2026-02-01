Винарите в Кресна празнуваха с прочутата керацуда, Бисер Йорданов е цар на еликсира

Трифон Зарезан почетоха подобаващо в град Кресна – с водосвет, наздравици, с прочутото бяло вино керацуда, с награди за най-добрите винари.

Стопаните от общината почерпиха гостите с най-нежното бяло вино навръх празника. Десетки винопроизводители и любители на напитката на боговете се събраха най-напред в храм-паметник и костница „Свети Иван Рилски“, където се отслужи празнична света литургия.

Преди обяд всички празнуващи вече бяха в лозовите масиви в местността Подстанцията. Отец Георги Танчев, архиерейският наместник на Санданска духовна околия, отслужи празничен водосвет и даде своята благословия за плодородна винарска година. Кметът на общината Николай Георгиев, свещеникът и винопроизводителите зарязаха лозята. За да дойде ред на награждаването на царя на виното и на най-добрите бели и червени вина.



Десетки майстори на направата на качествено вино участваха в надпреварата за царската корона. Към тях имаше само едно условие – да доставят в сградата на Община Кресна бутилка със свое вино, за да бъде оценено от комисия от експерти.

„Трифон Зарезан е символ на пробуждането на природата и началото на земеделската работа. Нека има берекет по лозята и по цялата земя българска, хората да се здрави и да се радват на богата реколта. Скъпи стопани, не губете вяра в себе си и продължете да произвеждате грозде и най-пивкото и вкусно вино в Югозападна България – домашното вино от Кресна“, заяви кметът на Кресна, който раздаде наградите.

Победител за най-добро домашно бяло вино е Иван Чинкаров, втори остана Георги Петков, а трети е Благой Стоименов. При червените вина пръв е отново Иван Чинкаров, втори – Васил Господинов, трети – Валентин Бойков.

Специалната награда на Община Кресна за най-добро вино от гроздовия сорт „Керацуда“ отиде при Бисер Йорданов, който бе коронован с титлата „Цар на керацудата“.