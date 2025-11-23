Вирус със стомашно-чревни симптоми върлува сред децата, пикът на грипа – през февруари

Нетипичен за сезона вирус със стомашно-чревни неразположения атакува масово децата в момента. Здравните специалисти предупреждават, че успоредно с него циркулират грип тип А и COVID-19, като пикът на грипната епидемия тепърва предстои.

В кабинетите на личните лекари се наблюдава засилен поток от малки пациенти с идентични оплаквания. Родителите описват остро начало на инфекцията, което често започва със стомашни проблеми и преминава в респираторно заболяване.

„В понеделник ѝ беше лошо. Болеше я коремът. Повърна три пъти. Вечерта вдигна температура и във вторник я поддържаше. И след това започна кашлицата“, разказва Галя Тодорова, чиято 5-годишна дъщеря е сред засегнатите, цитирана от NOVA.

Медиците отчитат промяна в обичайната цикличност на сезонните вируси. Докато обикновено късната есен се свързва предимно с респираторни инфекции, през последните седмици доминират стомашно-чревните вируси.

„В момента са на мода респираторните вируси, които протичат с кашлица, хрема, зачервено гърло. Това, което ми прави впечатление, е, че се е поизменила периодичността на отделните заболявания. И много нетипично за този сезон – до преди седмица–две доминираха вируси със стомашно-чревно засягане, протичащи с повръщане и диария“, обяснява д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар.

Вирусолозите следят и разпространението на COVID-19, който в момента отстъпва място на сезонния грип.

„С увеличаването на случаите на грип се наблюдава намаляване на случаите на COVID, което не е необичайно, защото вирусите не обичат да се „сблъскват“ челно помежду си“, подчертава проф. Радостина Александрова, вирусолог от БАН.

Според експертите грипният вирус е претърпял известни мутации, но наличните ваксини остават ефективно средство за превенция на усложненията.

„Въпреки че се очаква да има по-ниска степен на защита по отношение на инфекция, се смята, че защитата срещу тежко боледуване ще бъде достатъчно добра“, категорична е проф. Александрова.

Очаква се грипната вълна да достигне своите най-високи стойности между януари и февруари 2026 година.